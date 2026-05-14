参加無料・渡航不要でフランス市場を検証！ テストマーケティング支援を4都市で実施

参加無料・渡航不要でフランス市場を検証！

現地消費者・流通関係者の声を収集するテストマーケティング支援を4都市で実施







独立行政法人中小企業基盤整備機構では、海外展開に不安を抱える中小・小規模事業者を対象に、現地消費者・流通関係者の声を収集し、自社商品の市場性検証や商品改良、価格・販売戦略のヒントを得られるテストマーケティング支援をフランス4都市で実施します。







本支援は参加費・渡航費は一切不要です。パリ・リヨン・ナント・コルマールの4都市にて、現地消費者や流通関係者に商品を実際に試飲・試食・体験いただき、率直な評価を収集します。

仮説立案からテストマーケティングの実施、その後のフォローアップまで一貫した支援を受けることが可能です。商品の受容性市場性の確認や商品改良、価格・販売戦略のヒントを得て、次のステップにつなげていただけます。海外展開の第一歩として、ぜひご活用ください。

下記Webサイトにて参加事業者の募集を受付中です

◎お申し込みフォーム

https://krs.bz/kids-smrj/m?f=16

※募集締切：2026年6月11日（木）17:00

◎海外展開テストマーケティング支援事業サイト

https://chikapa.smrj.go.jp/trial/2026_002.html

◎募集説明会

募集説明会を行います。

その場で質疑応答も行いますのでぜひご参加ください（アーカイブ配信有）

日時：5月20日（水）14:00～

形式：オンライン

詳細：https://service.smrj.go.jp/cas/customer/actions/04538e6f7f36419b86565c841a54bb4a







■特徴魅力

・参加費無料・渡航不要のため、少ない負担でテストマーケティングが実施できる

・仮説立案から実施後のフォローアップまで、一貫したサポートを受けられる

・現地消費者による購買意欲や評価を把握し、需要動向を見極めることが可能

・流通関係者・バイヤー視点で商品の受容性市場性を検証できる

・市場ニーズや競合状況を踏まえ、事業機会と課題を整理できる

※支援スケジュール・応募条件などの詳細は、海外展開テストマーケティング支援事業サイト内募集要項をご確認ください

→https://chikapa.smrj.go.jp/trial/a12jca00000003c5-att/france_boshuyoukou.pdf

■フランス市場に関心はあるが、こんなお悩みはありませんか？







・フランス市場に関心はあるが、現地の反応が分からない

・出展コストや渡航負担が、海外展開のハードルになっている

・自社商品がフランス市場で受け入れられるのかわからない。

・現地でどのような価格設定・販売方法が適切かわからない。

・フランス向けの商品訴求や見せ方に不安がある。

このようなお悩みをお持ちの中小・小規模事業者の皆さまに向けて、フランス市場での現地評価を通じ、自社商品の可能性や課題を把握し、海外展開への次の一歩につなげていただける支援です。

■概要

名称：令和8年度 新市場開拓に係るテストマーケティング支援事業

（現地インタビュー調査／欧州）

実施都市：フランス4都市（パリ、リヨン、ナント、コルマール）

実施時期：2026年９月中旬～2026年11月上旬 ※現地でのアンケート調査実施時期

調査形式：現地小売店を活用した調査および展示会ブース出展型調査

調査方法：モバイルによるアンケート回答及び紙による筆記回答

対象商品：

家庭用品・日用品 ／ アパレル・ファッション ／雑貨 ／ 化粧品・トイレタリー ／ ベビー・育児用品 ／ 健康関連製品 ／ 食品・飲料（アルコール類含む） ／ 生地や繊維・糸等の素材、建築やインテリア資材等の素材







※実施イメージ

【お問合せ先】

欧州現地インタビュー調査事務局

受付時間：平日 10:00～17:00

メールアドレス：jimukyoku@tesmafrance.com

電話：03-6826-7734

〈独立行政法人中小機構基盤整備機構（中小機構）〉

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し、持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的は伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。





