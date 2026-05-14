世界クラトム抽出物市場のサプライチェーン解析：上流、下流、収益モデル分析2026-2032
クラトム抽出物世界総市場規模
クラトム抽出物は、東南アジア原産のアカネ科植物「クラトム（Mitragyna speciosa）」の葉から有効成分を抽出・濃縮した植物由来エキスであり、主にアルカロイド類（ミトラギニンなど）を含有する機能性原料でございます。伝統的には民間用途で利用されてきましたが、近年は研究対象として成分特性や作用機序の解明が進められております。
図. クラトム抽出物の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349319/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349319/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルクラトム抽出物のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の362百万米ドルから2032年には559百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルクラトム抽出物のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
クラトム抽出物市場分析｜機能性植物由来エキスの成長動向とグローバル規制環境の影響
世界のクラトム抽出物市場は、機能性植物由来サプリメントへの需要拡大を背景に、安定的な成長局面に入っております。YH Researchによりますと、2025年の市場規模は338百万米ドルであり、2032年には559百万米ドルへ拡大し、2026年から2032年の年平均成長率（CAGR）は7.5％と予測されております。クラトム抽出物市場は健康志向製品としての需要拡大と同時に、各国の規制政策の影響を強く受ける構造となっております。
クラトム抽出物は、東南アジア原産の熱帯植物クラトム（Mitragyna speciosa）から抽出される植物由来エキスであり、アルカロイド成分を含有する機能性原料として分類されております。一般的にはエネルギー感の付与やリラクゼーション用途として利用されるサプリメント製品であり、健康補助食品市場の一部として位置付けられております。クラトム抽出物は粉末、液体、カプセル、グミなど多様な製品形態で展開されております。
製品構造別に見ると、クラトム抽出物市場では液体タイプが最も広く採用されており、全体売上の約34％を占めております。液体製品は吸収効率や利便性の観点から消費者支持が高く、今後もシェア拡大が見込まれております。一方で粉末・カプセル・グミ製品も用途多様化に伴い安定的な成長を維持しており、製品ポートフォリオの多様化が市場競争力の重要要素となっております。
流通チャネル別では、クラトム抽出物はオフライン小売およびオンラインチャネルを通じて販売されております。特にオンラインチャネルは急速な成長を示しており、全体市場の約36％を占めております。デジタル販売の拡大は消費者アクセス性を高める一方で、製品品質や安全性に対する情報格差の課題も顕在化しております。
クラトム抽出物市場の競争環境では、MIT45、VivaZen、Happy Hippo、Koi CBD、Kats Botanicals、Kratomadeなどの企業が主要プレイヤーとして市場を形成しており、上位5社で全体市場の約52％を占める集中構造となっております。各社は製品差別化およびブランド構築を通じて競争優位性を確立しており、特に高純度抽出技術と品質管理体制が競争軸となっております。
市場成長の背景には、北米市場を中心とした健康補助食品需要の拡大がありますが、同時に規制環境の影響も大きくなっております。特に米国では連邦および州レベルで規制方針が分かれており、政策変更がサプライチェーンおよび企業戦略に直接的な影響を与えております。さらに関税メカニズムの調整は、原材料調達および国際貿易構造の再編を促進しております。
クラトム抽出物は、東南アジア原産のアカネ科植物「クラトム（Mitragyna speciosa）」の葉から有効成分を抽出・濃縮した植物由来エキスであり、主にアルカロイド類（ミトラギニンなど）を含有する機能性原料でございます。伝統的には民間用途で利用されてきましたが、近年は研究対象として成分特性や作用機序の解明が進められております。
図. クラトム抽出物の製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルクラトム抽出物のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の362百万米ドルから2032年には559百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルクラトム抽出物のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
クラトム抽出物市場分析｜機能性植物由来エキスの成長動向とグローバル規制環境の影響
世界のクラトム抽出物市場は、機能性植物由来サプリメントへの需要拡大を背景に、安定的な成長局面に入っております。YH Researchによりますと、2025年の市場規模は338百万米ドルであり、2032年には559百万米ドルへ拡大し、2026年から2032年の年平均成長率（CAGR）は7.5％と予測されております。クラトム抽出物市場は健康志向製品としての需要拡大と同時に、各国の規制政策の影響を強く受ける構造となっております。
クラトム抽出物は、東南アジア原産の熱帯植物クラトム（Mitragyna speciosa）から抽出される植物由来エキスであり、アルカロイド成分を含有する機能性原料として分類されております。一般的にはエネルギー感の付与やリラクゼーション用途として利用されるサプリメント製品であり、健康補助食品市場の一部として位置付けられております。クラトム抽出物は粉末、液体、カプセル、グミなど多様な製品形態で展開されております。
製品構造別に見ると、クラトム抽出物市場では液体タイプが最も広く採用されており、全体売上の約34％を占めております。液体製品は吸収効率や利便性の観点から消費者支持が高く、今後もシェア拡大が見込まれております。一方で粉末・カプセル・グミ製品も用途多様化に伴い安定的な成長を維持しており、製品ポートフォリオの多様化が市場競争力の重要要素となっております。
流通チャネル別では、クラトム抽出物はオフライン小売およびオンラインチャネルを通じて販売されております。特にオンラインチャネルは急速な成長を示しており、全体市場の約36％を占めております。デジタル販売の拡大は消費者アクセス性を高める一方で、製品品質や安全性に対する情報格差の課題も顕在化しております。
クラトム抽出物市場の競争環境では、MIT45、VivaZen、Happy Hippo、Koi CBD、Kats Botanicals、Kratomadeなどの企業が主要プレイヤーとして市場を形成しており、上位5社で全体市場の約52％を占める集中構造となっております。各社は製品差別化およびブランド構築を通じて競争優位性を確立しており、特に高純度抽出技術と品質管理体制が競争軸となっております。
市場成長の背景には、北米市場を中心とした健康補助食品需要の拡大がありますが、同時に規制環境の影響も大きくなっております。特に米国では連邦および州レベルで規制方針が分かれており、政策変更がサプライチェーンおよび企業戦略に直接的な影響を与えております。さらに関税メカニズムの調整は、原材料調達および国際貿易構造の再編を促進しております。