見て、考えるクルマーーOSLONTM Black IR:6 Cシリーズが実現するIn-Cabin Sensingによる安全性向上
※本プレスリリースは、2026年4月29日にオーストリア・プレムシュテッテンおよびドイツ・ミュンヘンで発表したプレスリリースの抄訳版です。
自動車はますます高度な知能を備える存在へと進化しています。これまで運転支援システムや各種センサーは、主に車両の「外側」の状況把握に重点を置いてきましたが、現在、その注目は車両「内」へと移りつつあります。「In-Cabin Sensing（車室内センシング）」は、車室内で何が起きているのかを検知するために設計された、新世代の車載技術です。車両がキャビン内の状況を理解できるようになることで、テクノロジーはドライバーや乗員、そしてすべての道路歩行者を守るための重要な要素となります。
ドライバーの注意散漫や疲労の検知、同乗者が全員乗車しているかどうか、後部座席に子どもやペットが残されていないかといった状況において、車室内監視システムは様々な重要局面でドライバーをサポートします。こうした機能は事故の防止に貢献し、車両はドライバーだけでなく、車室内、車両の外のすべての人にとっての安全を支える「能動的なパートナー」へと変化しています。
ams OSRAMのプロダクトマーケティングマネージャーであるトビアス・ホフマイヤーは次のように述べています。
「In-Cabin Sensingは単なる技術トレンドではありません。道路交通における“責任”の問題です。車両が車内の状況をより深く理解できるようになれば、ほんの数秒が生死を分けるような状況においても、人々の安全を支援することが可能になります」
この分野において、赤外光（IR）は中心的な役割を果たします。カメラベースのIn-Cabinシステムには、乗員に違和感、不快感を与えることなく、正確な情報を取得するための信頼性が高く均一な照明が不可欠です。まさにこの要求に応えるのが、ams OSRAMの高出力赤外LEDポートフォリオです。
OSLONTM Black IR:6 Cシリーズに搭載されたIR-LEDは、暗闇や変化する照明環境下でも、顔認識、視線方向の検出などを高い信頼性で実現します。特に波長940nmにおいて、いわゆる「赤い発光（レッドグロー）」効果を大幅に低減することで、車内の赤外照明はほぼ可視光として認識されなくなります。これは夜間走行時における快適性とユーザー受容性の向上に大きく貢献します。
この「非侵襲性（目立たなさ）」は、ユーザーエクスペリエンス全体を左右する決定的な要素です。赤外光源による赤い発光が車内で視認されると、不快感や煩わしさを与える可能性があります。ams OSRAMは、この課題に対し、チップレベルで直接レッドグローを低減することで根本的な解決を図り、ドライバーや同乗者の注意を妨げることなく、信頼性の高いIn-Cabin Sensing(*1)を可能にしています。
これらのIR-LEDは、ドライバーモニタリング、乗員検知、子どもの置き去り検知といった既存用途に加え、将来的には医療緊急事態の検知、認知状態のモニタリング、飲酒・能力低下の検出といった次世代アプリケーションへの展開も期待されています。さらに、「OSLONTM Black IR:6 Cシリーズ（OSLONTM Black SFH 472XXCS A01）」はさまざまな放射角および光学オプションを備え、高い設計自由度を提供します。
製品の詳細については、ams OSRAMのウェブサイト(*2)をご覧ください。
(*1) https://ams-osram.com/applications/automotive-mobility/in-cabin-sensing
(*2) https://ams-osram.com/search?productSearch=true&filter_lifecycle_key_String_sortable=05-new&q=products%28SFH+4726CS+A01%2CSFH+47278CS+A01%2CSFH+4728CS+A01%2CSFH+4725CS+A01%2CSFH+47267CS+A01%2CSFH+4722CS+A01%29
自動車はますます高度な知能を備える存在へと進化しています。これまで運転支援システムや各種センサーは、主に車両の「外側」の状況把握に重点を置いてきましたが、現在、その注目は車両「内」へと移りつつあります。「In-Cabin Sensing（車室内センシング）」は、車室内で何が起きているのかを検知するために設計された、新世代の車載技術です。車両がキャビン内の状況を理解できるようになることで、テクノロジーはドライバーや乗員、そしてすべての道路歩行者を守るための重要な要素となります。
ドライバーの注意散漫や疲労の検知、同乗者が全員乗車しているかどうか、後部座席に子どもやペットが残されていないかといった状況において、車室内監視システムは様々な重要局面でドライバーをサポートします。こうした機能は事故の防止に貢献し、車両はドライバーだけでなく、車室内、車両の外のすべての人にとっての安全を支える「能動的なパートナー」へと変化しています。
ams OSRAMのプロダクトマーケティングマネージャーであるトビアス・ホフマイヤーは次のように述べています。
「In-Cabin Sensingは単なる技術トレンドではありません。道路交通における“責任”の問題です。車両が車内の状況をより深く理解できるようになれば、ほんの数秒が生死を分けるような状況においても、人々の安全を支援することが可能になります」
この分野において、赤外光（IR）は中心的な役割を果たします。カメラベースのIn-Cabinシステムには、乗員に違和感、不快感を与えることなく、正確な情報を取得するための信頼性が高く均一な照明が不可欠です。まさにこの要求に応えるのが、ams OSRAMの高出力赤外LEDポートフォリオです。
OSLONTM Black IR:6 Cシリーズに搭載されたIR-LEDは、暗闇や変化する照明環境下でも、顔認識、視線方向の検出などを高い信頼性で実現します。特に波長940nmにおいて、いわゆる「赤い発光（レッドグロー）」効果を大幅に低減することで、車内の赤外照明はほぼ可視光として認識されなくなります。これは夜間走行時における快適性とユーザー受容性の向上に大きく貢献します。
この「非侵襲性（目立たなさ）」は、ユーザーエクスペリエンス全体を左右する決定的な要素です。赤外光源による赤い発光が車内で視認されると、不快感や煩わしさを与える可能性があります。ams OSRAMは、この課題に対し、チップレベルで直接レッドグローを低減することで根本的な解決を図り、ドライバーや同乗者の注意を妨げることなく、信頼性の高いIn-Cabin Sensing(*1)を可能にしています。
これらのIR-LEDは、ドライバーモニタリング、乗員検知、子どもの置き去り検知といった既存用途に加え、将来的には医療緊急事態の検知、認知状態のモニタリング、飲酒・能力低下の検出といった次世代アプリケーションへの展開も期待されています。さらに、「OSLONTM Black IR:6 Cシリーズ（OSLONTM Black SFH 472XXCS A01）」はさまざまな放射角および光学オプションを備え、高い設計自由度を提供します。
製品の詳細については、ams OSRAMのウェブサイト(*2)をご覧ください。
(*1) https://ams-osram.com/applications/automotive-mobility/in-cabin-sensing
(*2) https://ams-osram.com/search?productSearch=true&filter_lifecycle_key_String_sortable=05-new&q=products%28SFH+4726CS+A01%2CSFH+47278CS+A01%2CSFH+4728CS+A01%2CSFH+4725CS+A01%2CSFH+47267CS+A01%2CSFH+4722CS+A01%29