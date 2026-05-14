エンジン用ブッシュチェーンの世界市場2026年、グローバル市場規模（ロールブッシュチェーン、シームレスブッシュチェーン）・分析レポートを発表
2026年5月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「エンジン用ブッシュチェーンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、エンジン用ブッシュチェーンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、エンジン用ブッシュチェーン市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は1783百万ドルと評価されており、2031年には2487百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.9％であり、自動車産業の発展とともに安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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エンジン用ブッシュチェーンは、ローラーを持たず、スリーブ部分が直接スプロケットの歯と接触する構造を持つチェーンです。主に内側チェーンプレート、スリーブ、外側チェーンプレート、ピン軸の4つの要素で構成されています。
スリーブと内側プレートは圧入構造で結合され、ピン軸は外側プレートと隙間嵌合で接続されるなど、精密な設計が特徴です。この構造により耐久性と信頼性が確保され、自動車エンジンにおける重要な部品として利用されています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプはロールブッシュチェーン、シームレスブッシュチェーンなどに分類されます。
用途別では乗用車および商用車に分かれており、特に乗用車分野での需要が市場を牽引しています。自動車生産の増加が市場拡大の主要要因となっています。
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競争環境においては、Tsubakimoto Chain、Renold、Iwis、The Timken Company、Ewart Chain、PEER Chain、Daido Kogyo、KMC Chain、Qingdao Choho Industrial、Donghua Chain Groupなどが主要企業として挙げられます。
さらにLongold Chain、SFR Groupなども市場で重要な役割を果たしています。各企業は製品の耐久性向上や品質改善を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。アジア太平洋地域では中国、日本、韓国を中心に自動車生産が拡大しており、市場成長の中心となっています。
北米や欧州では高性能車や商用車需要が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、自動車産業の拡大、エンジン性能向上への要求、耐久性部品への需要増加が挙げられます。一方で、電動化の進展や代替技術の登場が市場に影響を与える可能性があります。
また、製造技術の高度化や軽量化設計の進展により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「エンジン用ブッシュチェーンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、エンジン用ブッシュチェーンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、エンジン用ブッシュチェーン市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は1783百万ドルと評価されており、2031年には2487百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.9％であり、自動車産業の発展とともに安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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エンジン用ブッシュチェーンは、ローラーを持たず、スリーブ部分が直接スプロケットの歯と接触する構造を持つチェーンです。主に内側チェーンプレート、スリーブ、外側チェーンプレート、ピン軸の4つの要素で構成されています。
スリーブと内側プレートは圧入構造で結合され、ピン軸は外側プレートと隙間嵌合で接続されるなど、精密な設計が特徴です。この構造により耐久性と信頼性が確保され、自動車エンジンにおける重要な部品として利用されています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプはロールブッシュチェーン、シームレスブッシュチェーンなどに分類されます。
用途別では乗用車および商用車に分かれており、特に乗用車分野での需要が市場を牽引しています。自動車生産の増加が市場拡大の主要要因となっています。
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競争環境においては、Tsubakimoto Chain、Renold、Iwis、The Timken Company、Ewart Chain、PEER Chain、Daido Kogyo、KMC Chain、Qingdao Choho Industrial、Donghua Chain Groupなどが主要企業として挙げられます。
さらにLongold Chain、SFR Groupなども市場で重要な役割を果たしています。各企業は製品の耐久性向上や品質改善を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。アジア太平洋地域では中国、日本、韓国を中心に自動車生産が拡大しており、市場成長の中心となっています。
北米や欧州では高性能車や商用車需要が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、自動車産業の拡大、エンジン性能向上への要求、耐久性部品への需要増加が挙げられます。一方で、電動化の進展や代替技術の登場が市場に影響を与える可能性があります。
また、製造技術の高度化や軽量化設計の進展により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。