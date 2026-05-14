GNN Machinery Japan 株式会社(ジーエヌエヌ マシナリー ジャパン)は、有限会社みつわ ミツワ生コン様のご依頼により、ICT技術を活用した生コンクリート品質管理装置、スマートアジテーター(R)を用いた車両および生コンクリート品質管理システムの納品、運用をサポートしております。

スマートアジテーター(R)は車両の位置情報と共に運搬中の生コンクリート情報をリアルタイムに把握することで、スランプロス予測による品質向上とロス削減だけでなく、配車最適化と省力化の効果を得られる画期的なシステムです。

ミツワ生コン様では、令和元年度補正・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金を活用し、2020年にいち早く保有車両全車に導入され、導入当初から高い効果を実感いただいております。









本システムは、アメリカ合衆国に本社を置く、生コンプラント制御システム会社Command Alkon社との共同開発により、日本独自仕様等を盛り込み、約5年の歳月をかけて開発された日本初のシステムです。

その有用性を検証すべく、国内ゼネコン11社様との共同実験研究会を立ち上げ、実証実験にご協力いただき、本装置の高い性能を確認するとともに、日本建築学会、土木学会、日本規格協会等で論文発表や、講演等により、本装置の有効性についてご報告させていただいております。また、第2回経済産業省主催IoT推進ラボセレクションにおいて、ファイナリストに選考される等、各方面で高い注目を頂いております。

建設業界における高度な品質管理や、人口減少による労働力不足の解決策として、生コン製造事業者だけでなく、施工者、管理者等、エンドユーザー双方にメリットを感じていただけるシステムと確信しております。





システム概要図





動態管理上で適用





【参考資料】

1. 既存のスマートアジテーター(R)システム概要

アジテーター車ドラム内の生コンクリートの状態(スランプ、コンクリート温度、積載量等)をリアルタイムに計測、記録し、インターネット回線が使用可能な環境下において、何時でも何処からでも確認することが可能なシステムです。土木工事および建築工事において、普通コンクリートをはじめ、高流動コンクリート、再生骨材コンクリート、環境配慮型コンクリート等の各種コンクリートの運搬から荷卸し時の品質確認での多数の採用事例があります。





＊国土交通省新技術情報提供システム登録済(NETIS登録番号：CB-240013-A)

URL：NETIS新技術情報提供システム

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/details?regNo=CB-240013%20





＊建設材料性能証明取得済(GBRC 材料証明第22-04号)

URL：一般財団法人日本建築総合試験所＞性能証明技術一覧【2019年5月1日～】

https://www.gbrc.or.jp/building_confirm/kentikuzairyo_shomei/list/

URL：評価シート https://www.gbrc.or.jp/assets/documents/center/zairyoshomei/gbrcza_22-04.pdf





データは、10～30秒間隔で取得、ディスプレイ等に表示され、4G回線を使用してクラウドにアップロードされます。

時系列にグラフ化されたデータはインターネットを介して、施工現場や工場など、ネット環境があればどこからでも閲覧可能で、必要に応じてエクセルファイル形式でダウンロードも行えます。





参考図





2. システム構成

(1)「センサー」:

圧力、温度測定、ジャイロ等





(2)「コントロールユニット」:

データ演算、Bluetooth送信モジュール内蔵





(3)「ソーラーパネル」:

電源供給バッテリーを内蔵した電源ユニット





(4)「ディスプレイ」:

データの受信・表示をする外部表示装置





(5)「I/O box」:

ディスプレイとケーブルで接続され、ゲートウェイ(タブレット)にデータ送信





(6)「タブレット」:

運転席でのデータ確認用端末として、また取得データをサーバに送信するゲートウェイとして機能





3. アウトプットデータ

(1)車両外部のディスプレイでの生コン情報(スランプ、温度、積載量、ドラム回転速度、方向等)の表示ができます。





(2)ドライバー向けタブレットによる生コン情報の表示ができます。





(3)地図に表示される車両位置情報等と共に、生コン情報の表示ができます。





(4)当日運行開始から確認時点までの生コン情報をグラフ表示、エクセルデータとして入手できます。





(5)現場入退場時間等、車両位置情報の情報表示ができます。





4. 製造社情報

製造元 Command Alkon :1800 International Park Drive Suite 400 Birmingham, AL 35243 US





5. 運用・導入先企業情報

有限会社みつわ ミツワ生コン URL： http://necon.co.jp/

〒990-2251 山形県山形市立谷川2-6031-2 TEL：023-686-6032





6. 本件に関する連絡先

GNN Machinery Japan 株式会社

所在地： 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2066番地

URL ： https://gnnmj.com/

担当者： 代表取締役社長 廣藤 義和(ひろふじ よしかず)

商品開発本部長 毛利 彰仁(もうり あきひと)

TEL ： 045-719-1881

Email ： info@gnnmj.com