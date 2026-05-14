株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンの味わいが楽しめる“メロンフェア”商品5品を2026年5月19日(火)に期間限定で新発売いたします。





2つの味わいの“メロンフェア”商品





芳醇な香りと上品な甘みが特徴のクラウンメロンと力強く深い甘味が特徴の北海道産メロンを当社の個性的な商品と組み合わせた、この季節だけのおいしさです。









【商品概要】

発売日 ：2026年5月19日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス









◆アルフォート北海道メロン

北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと香ばしく焼きあげた全粒粉入りビスケットを組み合わせました。赤肉メロンの上品な甘さを感じることができるアルフォートです。

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商品名 ：アルフォート北海道メロン

内容量 ：126g(個装紙込み)

賞味期限：9カ月

※コンビニエンスストアでもお取り扱いがあります。





◆シルベーヌ北海道メロン

バニラ風味のケーキでくちどけのよいクリームとメロンソースをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングしました。ミルキーな口当たりと北海道産メロンのパウダーを使用したメロンソースのコクのある味わいをお楽しみいただけるシルベーヌです。

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商品名 ：シルベーヌ北海道メロン

内容量 ：6個

賞味期限：6カ月





◆エリーゼクラウンメロン

サクッと軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包みました。上品な香りと甘みをサクサクとしたウエハースとともにお楽しみいただけます。

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商品名 ：エリーゼクラウンメロン

内容量 ：32本(2本×16袋)

賞味期限：12カ月

※コンビニエンスストアでもお取り扱いがあります。





◆ロアンヌクラウンメロン

香ばしくサクッとやさしい食感のゴーフレットで、上品な甘さと香りのクラウンメロンクリームをサンドしました。ゴーフレットのくちどけと、クラウンメロンクリームの上品な味わいをお楽しみいただけます。

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商品名 ：ロアンヌクラウンメロン

内容量 ：16枚(2枚×8袋)

賞味期限：12カ月





◆アルフォートミニチョコレートクラウンメロン

クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉ビスケットとを組み合わせました。クラウンメロンの気品あふれる味わいをお楽しみいただけます。

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商品名 ：アルフォートミニチョコレートクラウンメロン

内容量 ：12個

賞味期限：10カ月

※コンビニエンスストアでもお取り扱いがあります。









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株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605