5月に入り、東京では最高気温25℃を超える日も増え、暑さの中でも「きちんと見える服」を求める声が高まっています。 日本製メンズニットジャケットブランド「フェイバニッツ」 (所在地：東京都荒川区東日暮里6-42-1 壮光舎日暮里ビル2F カケルハコ／代表：市勢善浩）は、軽やかな着心地と美しいシルエットを両立したニットジャケットを実際に体感できるポップアップストアを、2026年5月20日(水)～26日(火)の期間、丸善日本橋店にて開催いたします。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=rKIru-k4RW0

■ 開発背景 夏の快適素材として知られる「麻100％」。 繊維の中心が空洞構造のため通気性と吸放湿性に優れ、触れるとひんやり感じる特性があります。 しかし一方で、「シワになりやすい」という課題がありました。 特に麻の織物ジャケットは、着用のたびにアイロンが必要で、日常使いしにくいという声も少なくありません。 フェイバニッツは、この課題を“編み”の技術で解決することに挑戦しました。

■ 防シワ性4級を実現した構造設計 本製品では、 ・3本の麻糸を撚り合わせた強度設計 ・表目と裏目を組み合わせたハニカム（鹿の子）組織 ・通気性を保ちながら復元力を高める編地構造 を採用。 公的検査機関による防シワ試験において「4級」を取得しました。 麻100％でありながら、面倒なアイロンがけを必要としない仕様です。

■ ジャケットの特長 ・裏地・芯地・見返しを用いない完全一枚仕立て ・リンキング縫製による高い可動性 ・前身頃と背中心に減らし目・増やし目を入れた立体設計 ・上衿の一部をリブ編みにすることで自然なフィット感を実現 ・黒蝶貝ボタン使用 ・袖口は本切羽風仕様 ジャケットとは思えない軽さと、身体の動きに自然に寄り添う着心地が特長です。

■ ポップアップストア概要 フェイバニッツ ポップアップストア @丸善日本橋店 会期：2026年5月20日(水)～26日(火) 営業時間：9:30～20:30 場所：丸善 日本橋店 住所：東京都中央区日本橋2-3-10 アクセス：日本橋駅 B3出口直結 ※ご購入特典あり 会期中は、予約販売中商品のサンプルをご試着いただけるほか、店頭商品はその場でお持ち帰りいただけます。 ぜひこの機会に、フェイバニッツの軽やかな着心地をご体感ください。

■ ブランドについて FavorKnits（フェイバニッツ）は、日本製にこだわるメンズニットジャケットブランドです。 新潟県五泉市の協力工場と連携し、裁断工程のない編立製法を採用。廃棄原料ゼロを実現しています。 軽さ、動きやすさ、そして誠実なものづくりを追求しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先 フェイバニッツ合同会社 担当：市勢善浩 Tel : 090-2761-3068 E-mail：info@favorknits.co.jp 公式ECサイト：Favorknits - フェイバニッツ - 日本製メンズニットジャケットオンラインストア

https://store.favorknits.co.jp/