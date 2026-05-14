アーティストの横浜での滞在・発表を支援する助成プログラム　採択者決定！

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団撮影…左：前澤秀登 右：Kenji Agata

アーツコミッション・ヨコハマ（略称：ACY／運営：公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）は、「2026-2027年度つながる創造：ACYアーティスト・フェローシップ助成」の採択者を決定しました。

ACYではアーティストのキャリア形成を支援する助成を2016年度より継続して実施しており、2023年度からは「横浜市内での滞在」および「地域住民との交流」を要件に加えました。本年度より、活動期間を2年間に拡張し、1年目の滞在・リサーチを経て2年目に作品発表を行う構成へと発展。

本助成はアーティストの創作や発表を通じてキャリアを形成することとともに、アーティストが滞在・発表を行う拠点がアートや地域と新たなつながりをつくり、市民がアートを通じて地域の魅力を再発見する機会をつくることを目指します。

本年度は美術・舞台芸術分野を対象に65名の応募があり、書類および面談による選考を経て、加藤綾子氏、まちだリな氏の2名を採択しました。

採択者

撮影：前澤秀登加藤 綾子

ヴァイオリニスト。日本におけるクラシック音楽的な身体を起点に、リサイタルやパフォーマンスを立ち上げ、人々に根差した振る舞いをまなざす。洗足学園音楽大学および同大学院弦楽器コースを首席卒業（修了）。ベルギー・ナミュールの音楽院「IMEP」修士課程を、学年最高得点にて修了。

日本作曲家協議会、森美術館などの主催公演に出演。主な作品に、『アイム・ミート！』『あなたではない』など。令和7年度舞台芸術専門家派遣事業バンコク派遣アーティスト。かながわパフォーミングアーツアワード2026「MVP賞」受賞。

撮影：Kenji Agataまちだ リな

アーティスト。1997年千葉県市原市で生まれ、2026年現在東京を拠点とする。映像インスタレーションをはじめとした「出来事」のための活動を行う。自らの意思では制御しきれない「もどかしい身体」が、環境や他者と関係していくことに関心を持つ。主な展示に「 Goethe Institute vila Kamogawa 『ひとり ( ぼっち )』」「六本木アートナイト2025 」など。映画の領域でも活動を行い、20カ国以上での上映や、キュレーション活動を行っている。

選考について

審査は、3名の審査員による一次選考（書類）および二次選考（面談）を経て実施し、書類および面談内容を踏まえた総合評価により決定しました。

選考のポイント

独自性：芸術的手法・発想の優位性

地域性：横浜での活動の意義

実現性：計画・資金計画の妥当性

審査員（五十音順・敬称略）

乾 久美子（横浜国立大学教授・Inui Architects主宰）

帆足 亜紀（横浜美術館 国際グループ 兼 学芸グループ グループ長、

横浜トリエンナーレ組織委員会事務局 総合ディレクター補佐）

丸岡ひろみ（YPAM2025ディレクター／東京芸術劇場 事業企画課 芸術祭担当課長）

助成概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14302/table/1515_1_f7cbd0f98bdda77c4e9ed1605e682170.jpg?v=202605141252 ]

令和８年度文化庁文化芸術創造拠点形成事業

アーツコミッション・ヨコハマについて

アーツコミッション・ヨコハマ（ACY）は、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が運営する「芸術文化と社会を横断的に繋いでいくための中間支援」のプログラムです。横浜でアーティスト、クリエイター、大学、NPO等の創造の担い手が多様な領域と協働して横浜の歴史・文化・環境を読み解き新しい価値をつくっていくため、ACYはこれらの創造の担い手の環境を調え、またこれらの担い手のネットワークを構築し、協働を促します。

https://acy.yafjp.org/