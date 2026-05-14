拡張可能な家具「KIT」から、ラウンドテーブルと数量限定照明が登場

日本コパック株式会社

日本コパック株式会社の「KIT」より、ラウンドテーブル「TBL-01」と数量限定仕様の新色照明が登場します。

住宅やオフィス、カフェなど幅広い空間に対応するラウンドテーブルは、天板素材やカラーに加え、脚部カラーも選択可能。用途や空間に合わせて自由に組み合わせることで、さまざまなシーンに馴染みます。

新製品はニュウマン高輪の［KIT SHOP］(https://kit.copack.co.jp/pages/shop)と[KIT ONLINE](https://kit.copack.co.jp/)にて販売いたします。

ROUND TABLE「TBL-03」

空間の中心として自然に人が集まる、ラウンド型のダイニングテーブルです。

組立式のスチール脚に、ホワイトバーチまたはリノリウムの天板を組み合わせたシンプルな構成。

天板4種・脚3色の組み合わせから選択でき、住宅空間からカフェやオフィスなどのコントラクト空間まで、幅広いシーンに対応します。

脚部はスチールパイプによる軽快な構造を採用。

軽量でありながら十分な強度を備え、空間に圧迫感を与えない佇まいに仕上げました。

サイズはΦ900とΦ1100の2種類を展開。

Φ900は2人での食事にちょうどよいサイズ感、Φ1100は4人でゆったりと囲めるサイズです。

商品詳細

TBL-03 ROUND TABLE

Φ900 / Φ1100 × H730 mm



TBL-03-900 White Birch

162,800円（税込）

TBL-03-900 Linoleum

206,800円（税込）

TBL-03-1100 White Birch

217,800円（税込）

TBL-03-1100 Linoleum

272,800円（税込）

カラーコードが人気の照明に 新色の「ホワイト」追加

「LGT-01」「LGT-03」に、新たなカラー「ホワイト」仕様が加わりました。

少し艶のある白いシリンダー型の本体に、ブラウンの丸打ちコードを組み合わせた、やわらかく落ち着きのある配色です。

大きめのLED電球とミニマルなフォルムの組み合わせは、点灯時はもちろん、消灯時にもオブジェのように自然に空間へ溶け込みます。

コードには、日本製のデッドストック品を採用。

発色が良く、しなやかでクセがつきにくいため、コードの動きまで美しく見えるのが特徴です。現在では製造が終了しているため、今回展開するカラーは在庫限りの数量限定仕様となります。

商品詳細

LGT-01 TABLE LIGHT

125Φ×H225（電球込み）

コード長さ約3000mm

LGT-01 TABLE LIGHT

＋

LGT-03 LIGHT STAND

Φ300×H1555 / 4.2kg

LGT-01 TABLE LIGHT

31,900円（税込）

LGT-03 LIGHT STAND

29,700円（税込）

KITについて

「KIT」は、プロダクトデザイナー・イトウケンジ氏のクリエイティブディレクションのもと、日本コパック株式会社の業務用家具のノウハウを活かして開発された、シンプルなジョイント構造の組立式家具ブランドです。

Creative Direction：Kenji Ito

Product Design：Kenji Ito / Nana Tateiwa

Photo：Kenji Kagawa

https://kit.copack.co.jp

KIT SHOP 店舗情報

所在地： 〒108-0074 東京都港区高輪2-21-2

ニュウマン高輪 South 4F

営業時間： 11:00 - 20:00

https://kit.copack.co.jp/pages/shop