レブコム、カンファレンス「Beyond Communication 2026」を開催

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、2026年7月14日（火）に、カンファレンス「Beyond Communication 2026」をJPタワーホール＆カンファレンス（東京都千代田区）にて開催いたします。基調講演ゲストに脳科学者 茂木 健一郎氏をはじめ、ソフトバンク、SHIFT、NTTドコモ・ベンチャーズ、アルティウスリンク、リックテレコムなど各界をリードするゲストの登壇を予定しています。

レブコムは、2017年の創業以降、「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと、音声解析AI「MiiTel」の提供を通じ、会話のコミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現しています。電話解析AI「MiiTel」を2018年10月に発表以降、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、ならびに生成AIソリューション「MiiTel Synapse」の提供を開始し、多くの導入企業、ユーザーに利用されています。

スピーカー

脳科学者 茂木 健一郎氏

株式会社SHIFT 取締役会長 佐々木 道夫氏

株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン編集長 石川 ふみ氏

ソフトバンク株式会社 東日本営業本部本部長 上原 郁磨氏

株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ 代表取締役CEO＆CCO 笹原 優子氏

アルティウスリンク株式会社 CS第2本部 セールスビジネス3部 1ユニット ユニット長代理

一場 友佑氏

市場環境が劇的に変化する中、企業の競争力を左右するのは「データ活用力」です。顧客との会話は、企業にとって最も価値ある一次情報です。生成AIの飛躍的な進化により、議事録作成をはじめとする音声AIのビジネス活用は、今まさに本格化しています。「Beyond Communication 2026」では、進化を続ける音声AIを、現場の改善や再現性の向上、さらには経営の意思決定へとつなげ、“次の一手として”のビジネス成長の戦略を導くためのヒントを共有します。コミュニケーションを戦略資産へと昇華させ、企業の競争力を高めるための実践知をぜひお受け取りください。

コンセプト

会話データが導く、次の一手

音声AIが、営業とサポートに”気づき”を与え、実行までを最短距離でつなぐ。

レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。

開催概要

イベント ：Beyond Communication 2026 会話データが導く、次の一手

開催日時 ：2026年7月14日（火） 11:00-17:40（懇親会17:45-18:45）

会場 ：JPタワーホール＆カンファレンス

〒100-7004

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

https://www.jptower-hall.jp/#access

お申込み方法 ：特設サイトより事前申込み

参加費 ：無料

主催 ：株式会社RevComm

詳細・お申込み ：https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/

早期お申込み特典

早期お申込みキャンペーン期間中にお申込みされた方の中から抽選で茂木健一郎先生サイン入り著書をプレゼント！抽選のうえ景品と交換いたします。ぜひ奮ってご参加ください！

概要 ：抽選で30名様に登壇者サイン入り書籍をプレゼント

キャンペーン期間：2026年5月31日（日）23:59まで

応募条件 ：上記期間中にお申込みいただき、当日ご来場いただいた方

特典内容 ：登壇者 茂木健一郎氏 著『「超」すぐやる脳のつくり方』※茂木先生サイン入り

選定方法 ：期間中にお申込みいただき、当日ご来場いただいた方の中から抽選で30名様

当選発表・提供方法：当選者にはカンファレンス当日、受付にてお渡しをもって景品に代えさせていただきます

注意事項：当選の権利はご本人様に限り有効です。第三者への譲渡はできません

特典の内容は予告なく変更となる場合がございます

当日ご来場いただけない場合、特典のお渡しはできません

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

・企業名 ： 株式会社RevComm

・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階

・代表者 ： 会田 武史

・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です