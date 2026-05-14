【ホテルオークラ東京ベイ】職人による本格伝統工芸教室を7月、8月に開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテルオークラ東京ベイ（所在地：千葉県浦安市、総支配人：伊藤 正行）では、2026年7月および8月の全4日間限定で、『【ホテルで楽しむ！学びの体験】伝統工芸教室』を開催いたします。

「長崎みかわち焼 絵付け体験」イメージ

ものづくりの奥深さや日本の伝統工芸品の魅力をホテルで楽しく学べる伝統工芸教室を開催いたします。お子様から大人まで幅広くご参加いただける内容で、夏休みの自由研究や思い出づくりにも最適です。

本教室では、長崎県の伝統的なやきもの「みかわち焼」の絵付け、南房総地方で受け継がれてきた日本三大うちわの一つである「房州うちわ」作り、江戸時代より伝わる技術を受け継ぐ「江戸風鈴」の絵付けなど3種類の体験教室をご用意しました。各分野の職人を講師に招き、本格的な技術に触れていただけます。

■長崎みかわち焼 やさしい「やきもの」講座＆絵付け体験

長崎県のやきもの「みかわち焼」は、400年以上の歴史を誇り、繊細で気品ある白磁と一筆一筆丁寧に描かれた染付が特徴の伝統工芸品です。本体験では、長崎県の窯元より講師を招き、やきものの歴史や魅力をわかりやすく学べる講座の後、素焼きのお皿に呉須で自由に絵付けを行っていただきます。作品は長崎県の窯元で焼き上げ、ご自宅まで配送いたします。

■房州うちわ作り体験

江戸時代から南房総地方で受け継がれる伝統的工芸品であり、日本三大うちわの一つである「房州うちわ」は、竹のしなやかさと美しい和紙が特徴で、職人の手仕事によって一本一本丁寧に作られています。本体験では、講師による実演や解説を交えながら、「貼り」「断裁」「へり付」といった工程を通して、伝統技術の奥深さに触れていただきます。

「房州うちわ作り体験」イメージ

■江戸風鈴絵付け体験

「江戸風鈴」は、江戸時代から伝わる技術を受け継ぎ、職人の手によって一つひとつ作られており、ガラスの澄んだ音色と手描きの絵柄が魅力です。本体験では、ガラス風鈴の内側から自由に絵付けを行い、オリジナル作品を制作します。風鈴の音色に耳を傾けながら、涼を感じる日本らしい夏のひとときをお楽しみいただけます。

「江戸風鈴絵付け体験」イメージ

「【ホテルで楽しむ！学びの体験】伝統工芸教室 ～長崎みかわち焼 やさしい「やきもの」講座＆絵付け体験～」開催概要

開催日：2026年7月19日（日）、7月20日（月・祝）

開催時間：10：30～12：30（受付10：00）

開催場所：ホテルオークラ東京ベイ 宴会場

料金：\4,000（消費税・サービス料・材料費・送料込）

定員：各日60名（予約制/小学生以上を推奨）

詳細：https://www.okuratokyobay.net/event/#item618

共催：三川内陶磁器工業協同組合

※焼き上がりには1カ月程度かかります。完成した作品は、後日ご自宅へ配送いたします。

「【ホテルで楽しむ！学びの体験】伝統工芸教室 ～房州うちわ作り体験～」開催概要

開催日：2026年8月9日（日）

開催時間：10：30～12：00（受付10：15）

開催場所：ホテルオークラ東京ベイ 宴会場

料金：\4,000（消費税・サービス料・材料費込）

定員：35名（予約制/小学4年生以上を推奨）

詳細：https://www.okuratokyobay.net/event/#item620

協力：うちわ工房 よこ

※作品は当日お持ち帰りいただけます。

「【ホテルで楽しむ！学びの体験】伝統工芸教室 ～江戸風鈴絵付け体験～」開催概要

開催日：2026年8月23日（日）

開催時間：10：30～12：00（受付10：15）

開催場所：ホテルオークラ東京ベイ 宴会場

料金：\2,500（消費税・サービス料・材料費込）

定員：60名（予約制/6歳以上を推奨）

詳細：https://www.okuratokyobay.net/event/#item592

協力：有限会社 篠原風鈴本舗

※作品は当日お持ち帰りいただけます。

ご予約・お問い合わせ：マーケティング課 TEL.047-355-3338（月～金／10:00～17:00）

「【ホテルで楽しむ！学びの体験】伝統工芸教室」のオプションが選べる宿泊プラン

https://book.okura.com/booking/result?code=0190a024-a413-7b66-b492-13c28d797fa6&filter=14880(https://book.okura.com/booking/result?code=0190a024-a413-7b66-b492-13c28d797fa6&filter=14880)

※写真は全てイメージです。

ホテルオークラ東京ベイ

浦安市舞浜の東京ディズニーリゾート(R)に位置するアーバンリゾートホテル。ヨーロッパの宮殿を思わせる優雅な佇まいの外観と、イルカの門柱、南欧風のコートヤードほか多様な施設を備え、44平方メートル 以上の広々とした客室には大理石のバスルームをご用意しております。心身ともにおくつろぎいただける優雅なご滞在で素敵な旅の想い出をお作りください。

また、「アニバーサリーホテル」としてさまざまな感動や驚きに出会う特別な1日を全力で応援する当ホテルでは、“特別な日を、記憶に残る記念日に”をスローガンに、お一人おひとりの記念日が、365日いつでも特別な1日となるようお手伝いをいたします。

公式サイト：https://www.okuratokyobay.net/

アニバーサリーホテル：https://www.okuratokyobay.net/anniversary/