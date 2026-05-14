複合型の高齢者住宅で多世代・地域交流マルシェを開催

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社学研ココファン（東京・品川／代表取締役 兼 COO：森 猛）が運営する複合型高齢者住宅において、2026年5月16～17日に、地域の方々にも向けた多世代・地域交流のマルシェイベントを開催いたします。

開催するのは「ココファン川崎高津」（神奈川県川崎市）、「ココファン藤沢SST」（神奈川県藤沢市）です。これらはサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、子育て支援施設や学習塾のほか、地域の方も利用可能な交流スペースなどを併設する複合型の高齢者住宅です。

学研グループでは、0歳から100歳を超える高齢者まで、多世代が支え合いながら、地域の中で安心して暮らし続けられる街づくりを推進しています。これらの住宅は多世代交流の拠点として、子どもから高齢者まで、すべての世代の方が健やかに自分らしく暮らし続けられるよう、さまざまなサービスや取り組みを行っています。

「マルシェ」は、こうした多世代・地域交流の一環として開催しています。

■5月16日（土）開催「多世代交流マルシェ」

「ココファン川崎高津」は、川崎市と学研の共創プロジェクトで設立された「学びと福祉の多世代型複合拠点」です。認知症高齢者グループホーム、学研教室、児童発達支援施設を併設しています。

第9回目となる今回は、新たな試みとして、備蓄品の試食や防災リュックの中身が見られる「防災豆知識」の他、バッグ・お面・でんでん太鼓から選んで作れる「製作コーナー」、前回から内容を一新した「スタンプラリー」を実施します。さらに、カワイ音楽教室の講師によるミニピアノコンサートや、キッチンカーも新しいジャンルを揃えています。見て、食べて、体験できる、楽しいイベントになっています。

【プログラム】

●マルシェ：地元野菜の直売・お花の販売・キッチンカーなど

●キッズイベント：スタンプラリーゲーム、クイズSHOW、製作コーナーなど

●ワークショップ：お花のワークショップ

その他、療育グッズ体験コーナー、ミニピアノコンサートなど、さまざまなプログラムをご用意しています。

【マルシェ 概要】

日時：2026年5月16日（土）10:30～14:00

場所：ココファン川崎高津

〒213-0025 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷265-5

お問い合わせ：TEL.0120-936-350（ココファン川崎高津）

■5月17日（日）開催「ウェルネスマルシェ」

「ココファン藤沢SST」は、Fujisawaサスティナブル・スマートタウンにおいて、健康・福祉・教育の複合拠点として機能しており、クリニック・薬局、認可保育園、学研教室、児童発達支援施設が併設されています。

第4回目となる今回も、地域サークルによる音楽ステージやコマのパフォーマンス、おはなしかいなど、地域ならではの温かみのあるプログラムが充実しています。

また、高齢者疑似体験や薬局・看護師体験、ワークショップなど、参加型の体験イベントも盛りだくさんです。さらに、スタンプラリーを実施し、スタンプを集めて抽選会に参加するとプレゼントがもらえるお楽しみ企画もご用意しています。

【プログラム】

●マルシェ：パン販売、ハワイアンアクセサリー、小物販売など

●キッズイベント：学研教室の科学実験コーナー、こども薬局体験、スタンプラリーなど

●ワークショップ：CHIGASAKIらんぷ亭ミニランプワークショップ

その他、各種キッチンカーや、屋外ステージなどさまざまなプログラムをご用意しています。

【マルシェ 概要】

日時：2026年5月17日（日）10:00～15:00

場所：FujisawaSST ウェルネススクエア南館（ココファン藤沢SST）

〒251‐0043 神奈川県藤沢市辻堂元町6-17-1

お問い合わせ：TEL.0466-86-5522

■株式会社学研ココファン（Gakken Cocofump Co., Ltd.）

https://cocofump.gakken.co.jp/

・代表取締役社長 兼 COO：森 猛

・法人設立年月日：2008年5月15日

・所在住所：〒141-8420 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1860（代表）

・事業内容：・サービス付き高齢者向け住宅および有料⽼人ホーム等の

企画・開発・運営、指定居宅サービス事業

（訪問介護、居宅介護支援、通所介護、短期入所生活介護、

その他）

・フランチャイズ事業

・不動産賃貸に関する事業

・その他付帯する一切の事業

・介護・保育の人材養成事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開