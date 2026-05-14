“虹色の乾杯”でLGBTQ+への理解と支援を。大阪エクセルホテル東急、多様性のシンボルを表現した6色のカクテルを「プライド月間」に販売。～売上の一部は支援団体へ寄付～

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/osaka-e/information/142460/index.html

大阪エクセルホテル東急（大阪市中央区久太郎町 総支配人：後藤 裕佑 ごとうゆうすけ）では、LGBTQ+の人々への理解と支援、多様性の尊重を世界中で示す6月の「プライド月間」に合わせ、16階BAR＆LOUNGE「MIDO（ミドウ）」にてレインボーカラーをモチーフにしたカクテルを2026年6月1日（月）～6月30日（火）の期間限定で提供いたします。期間中は館内を華やかなレインボーカラーで彩り、LGBTQ+コミュニティへの理解と支援につながる機会を創出し、多様性を尊重する社会の実現に寄与してまいります。

「プライド月間（Pride Month）」は、LGBTQ+の人々の権利と多様性の尊重を訴える象徴的な期間として、毎年6月に世界各地で啓発活動が行われています。近年では日本においても企業や自治体による取り組みが広がり、インクルーシブな価値観の浸透が進んでいます。当ホテルではこれまでも、LGBTQ+をはじめとした多様な価値観への理解を深めるため、社内教育の一環としてダイバーシティ研修を実施してまいりました。また、2024年に大阪市で開催されたIGLTA（国際LGBTQ+旅行協会）年次総会においては、関係するメディアやゲストを迎えるにあたり、ホテルとして協力体制を取りながら、多様性への共感と支援の姿勢をかたちにしてまいりました。

本年は、昨年に引き続き2回目の企画として、「Spectrum」をテーマに特別企画を実施いたします。本来は光が生み出す色の帯を意味する言葉ですが、本企画では、多様な個性や価値観が重なり合うことで広がる世界を表現し、お客様一人ひとりが心地よく過ごせるひとときをご提案いたします。

BAR＆LOUNGE「MIDO（ミドウ）」では、6色それぞれの個性を表現したカクテルをご用意。フルーツや色とりどりのリキュールを使用し、視覚にも華やかなラインナップでご提供いたします。それぞれアルコール入りとモクテル（ノンアルコール）の2種類をご用意し、どなたでも気軽にお楽しみいただけます。本カクテルの売上の一部は、大阪を拠点に活動するLGBTQ+の権利向上と支援を行う認定NPO法人「虹色ダイバーシティ」へ寄付いたします。また、プライド月間を祝福する想いを込めて、館内のフロント・ロビー・BAR・レストランにレインボーフラッグを掲出し、空間全体を華やかに彩ります。さらに、スタッフはレインボーカラーのバッジを制服に着用し、多様性への理解と支援の想いを胸に、お客様をお迎えします。朝食会場では、レインボーカラーにちなんだ6色の食器を取り入れ、目にも楽しい一日のはじまりをお届けいたします。

朝食イメージレインボーカクテルレインボーバッジ

本取り組みを通じて、大阪エクセルホテル東急は、多様な価値観を尊重し合える社会の実現に貢献してまいります。ご来館いただくお客様が多様性の意義に触れ、理解を深める機会となることを目指すとともに、国際都市・大阪に根ざすホテルとして、地域社会とのつながりを大切にしながら、すべての人が自分らしく過ごせる社会の実現に向け、今後も取り組んでまいります。

【認定NPO法人虹色ダイバーシティ】

虹色ダイバーシティは、性のあり方による格差のない社会づくりをめざして、調査・社会教育活動を行っている認定NPO法人。2022年には、大阪の天満橋に常設のLGBTQセンター「プライドセンター大阪」を開設。

ウェブサイト：https://nijiirodiversity.jp/

■レインボーカクテル概要

【期間】2026年6月1日(月)～6月30日(火)

【場所】BAR＆LOUNGE「MIDO（ミドウ）」

【時間】14:00～22:00（L.O.21:30）※金曜日・土曜日のみ14:00～23:00（L.O.22:30）

【料金】カクテル1,800円／モクテル1,800円

【内容】

Life（生命）

グラスの底に沈むチェリーがさりげなく映える赤のカクテル。イチゴとクランベリーのみずみずしい果実味とやさしい酸味が重なり合い、生命のはじまりを思わせる一杯。

Healing（癒し）

オレンジといちごのやわらかな甘みと、ローズマリーの穏やかな香りが重なり、すっと心をほどくような余韻が広がる、静かな癒しのカクテル。

Sunlight（太陽）

パイナップルとグレープフルーツが彩る、太陽の光を思わせる鮮やかな黄色のカクテル。ジューシーな甘さが弾け、明るく前向きな気持ちに寄り添う一杯。

Nature（自然）

白い花を浮かべた、透明感あふれるグリーンのカクテル。キウイとマスカットのやさしい甘みが広がり、みずみずしく爽やかな味わいが、自然の中にいるような穏やかさを感じさせる一杯。

Harmony（調和）

ブルーキュラソーとスパークリングワインが織りなす、澄んだ青のカクテル。軽やかな口当たりと柑橘の爽やかな風味が広がり、すっきりとした飲み心地を楽しめる一杯。

Spirit（精神）

すみれリキュールの華やかな香りに、レモンのやわらかな酸味を重ねた一杯。ほのかな甘みとすっきりとした後味が広がり、気品ある味わいが楽しめるカクテル。

※表示料金にはサービス料12％・消費税10%が含まれております。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

【ご予約】

BAR＆LOUNGE「MIDO（ミドウ）」

TEL：06-6252-2109（レストラン直通）

【お問合せ】

販売促進 マーケティング

TEL：06-6252-1119（マーケティング直通）

■大阪エクセルホテル東急

大阪のメインストリート・御堂筋沿い、難波別院(南御堂)の境内に建つホテル。歴史を物語る建造物と現在の建造物が混在するこの場所で「伝統×革新」をテーマに、大阪のにぎやかさ、はなやかさ、おどろきを体感していただけます。

客室数364室 レストラン／バー2店 宴会場 有

Osaka Metro 3路線「本町駅」13番出口より徒歩約2分／「心斎橋駅」3番出口より徒歩約8分

■BAR＆LOUNGE「MIDO（ミドウ）」

大阪エクセルホテル東急 16階

座席/30席 ※半個室あり 全席禁煙

大阪のメインストリート・御堂筋沿いに建つ大阪エクセルホテル東急の16階にあるBAR＆LOUNGE。西へ全面にとった窓からは、六甲山に沈む夕日や大阪の夜景が一望できます。水都大阪をイメージした水盤、職人技が光る天満切子の照明が織りなすドラマチックな空間で至極の一杯をお愉しみください。

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/osaka-e/information/142460/index.html