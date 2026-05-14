ユナイテッドアローズ、BCP強化へトヨクモの『安否確認サービス2』を採用

トヨクモ株式会社

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ）は、当社が提供する法人向け安否確認システム『安否確認サービス2(https://www.anpikakunin.com/)』が、株式会社ユナイテッドアローズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、以下ユナイテッドアローズ）に導入されたことをお知らせします。ユナイテッドアローズでは、全国の店舗およびオフィスに勤務する4,000名を超える従業員を対象に、『安否確認サービス2』を活用した安否確認体制の運用を開始します。

ユナイテッドアローズのサステナブルな事業基盤

同社は、国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを全国に展開するアパレル企業です。社是である「すべてはお客様のためにある」に基づき、お客様と従業員の安全確保を最優先としています。

昨今の自然災害の多さと迫りくる大規模災害（首都直下型地震や南海トラフ地震）への危機感を背景に、長期ビジョンに掲げる「サステナブルな社会の実現」に向けた事業継続体制の強化を図るべく、全国4,000名超の従業員と来店中のお客様を守るBCP（事業継続計画）の再構築に注力しています。

ユナイテッドアローズ 管理本部 総務法務部 BCP担当 石田 浩充氏からのコメント

現場のリアルな被害状況を把握するため、安否確認体制の抜本的な見直しへ

当社は「真心と美意識をこめてお客様の明日を創り、生活文化のスタンダードを創造し続ける」という経営理念のもと、全国で約250店舗を運営しています。昨今の自然災害の激甚化や大規模災害のリスクを前に、お客様や従業員、そして店舗の安全をいかに守り抜くかは、当社の持続的な成長において最優先の経営課題です。

これまでの体制では、地震発生時の安否回答は得られるものの、店舗の被災状況などの詳細把握が難しく、発災時の迅速な意思決定に不足を感じていました。また、訓練を重ねても返答率が頭打ちとなり、現場でシステム利用が形骸化していることへの強い危機感もありました。本来の目的である「安全確保と初動対応」に立ち返るべく、ガバナンス強化の一環として体制の刷新を決定しました。

安否回答の「回収」ではなく、安全と安心の「確保」を目的としたシステム選定

BCPを担当するにあたり、単なる回答率という数字の追求ではなく、有事の際に「より踏み込んだ情報を迅速に収集できる仕組み」が必要だと考えました。

トヨクモの『安否確認サービス2』は、受信者にとっての直感的な分かりやすさと、管理者側の高い汎用性を兼ね備えています。複数回のテスト運用を通じて、万が一の事態にも柔軟に対応できる実効性を確信しました。実際に一部署の協力を得て実施したテスト後のアンケートでも、非常に高い評価を得たことが導入の決定打となりました。

迅速な初動対応を実現する。従業員と家族の安心を支える通信インフラへ

全国に店舗を展開する当社にとって、局地的な水害や火災、さらにはシステム障害といった多様な有事への対応力は極めて重要です。災害対応の要は初動にあります。定型の文字情報だけでは把握しきれない現場の被害状況を、『安否確認サービス2』を用いて「文字と画像」でいち早く集約することで、迅速かつ的確な対策指示が可能になると期待しています。

また、従業員の家族間連携機能の活用は、当社が掲げる「従業員価値の創造」や、サステナビリティの重点テーマである「Humanity（健やかに働く、暮らす）」の実現にも直結するものです。このツールが、会社という枠を超えて従業員とその家族を支える安心のインフラとなることを期待しています。

安否確認サービス2について

石田 浩充様

安否確認サービス2は、4,700社以上（2025年12月末時点）が利用する法人向けの安否確認システムです。利用者数は300万人を突破（2026年3月時点）しています。

企業の存続および従業員の生活基盤となる災害後の早期事業復旧に重きを置き、安否の確認機能のみならず、その後の対策指示や情報共有を意識した、掲示板やメッセージ機能などを備えています。

製品HP：https://www.anpikakunin.com/

導入事例：https://www.anpikakunin.com/case

お問い合わせ：https://www.anpikakunin.com/contact

トヨクモ会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェースで、IT初心者の方にとっても安心して利用できるサービスを提供し、企業における情報化の第一歩を支援しています。

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

商号：トヨクモ株式会社

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://www.toyokumo.co.jp/

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

安否確認サービス2：https://www.anpikakunin.com/

FormBridge：https://www.kintoneapp.com/form-bridge

kViewer：https://www.kintoneapp.com/kviewer

kMailer：https://www.kintoneapp.com/kmailer

PrintCreator：https://www.kintoneapp.com/print-creator

DataCollect：https://www.kintoneapp.com/data-collect

kBackup：https://www.kintoneapp.com/kbackup

トヨクモ スケジューラー：https://www.toyokumo.app/scheduler

NotePM：https://notepm.jp/

▼ユーザー事例・製品情報・イベントなどトヨクモの最新情報をお届けしています。

トヨクモ公式Facebook：https://www.facebook.com/toyokumo

トヨクモkintone連携サービス公式Youtube：https://www.youtube.com/@toyokumo-kintone

トヨクモ公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/toyokumo_

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

ユナイテッドアローズ 会社概要

商号：株式会社ユナイテッドアローズ

代表：代表取締役 社長執行役員 CEO 松崎 善則

本社所在地：東京都渋谷区

URL：https://www.united-arrows.co.jp/

お問い合わせはこちら(https://www.toyokumo.co.jp/contact)