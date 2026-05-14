【CONVERSE】ALL STARのMADE IN JAPANモデルに 2026年春夏シーズナルカラー“フォンダンピンク”が登場

コンバースジャパン株式会社

CONVERSE（コンバース）は、 MADE IN JAPANモデル「CANVAS ALL STAR J」の2026年春夏シーズナルカラーとしてフォンダンピンクを発売いたします。 2026年5月15日よりCONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて順次発売いたします。

CANVAS ALL STAR J HI(https://converse.co.jp/products/31318300)

CANVAS ALL STAR J OX(https://converse.co.jp/products/31318310)

80年代のラストをベースにしたシルエットや、光沢のあるハトメ、生成りのテープなど、クラシックなディテールを採用。クラシックなトーンのフォンダンピンクを落とし込むことで、ウィメンズ・メンズを問わず、あらゆるスタイルに取り入れやすいカラーリングに仕上げています。アッパーには国産キャンバスを使用し、インソールにはクッション性と反発性に優れるラバースポンジを搭載することで履き心地にも配慮。さらに、日本国旗をイメージしたレッドのインソールロゴや特別仕様のヒールラベル、レトロなデザインをベースにしたボックスなど、細部にまでこだわった仕様となっています。

■ALL STAR J SPEC

１.トウスプリングが低く、シャープなシルエットの80年代のラストを採用

２.クラシックかつスタイリッシュな印象の細めのコットンシューレースを採用

３.光沢の強いハトメを採用

４.クラシックな印象を演出する生成りテープを採用

５.80年代のヒールラベルをベースに、「MADE IN U.S.A.」の表記を「MADE IN JAPAN」に変更した特別なヒールラベルを採用

６.クッション性と反発性に優れる配合のラバースポンジをインソールに採用

７.80年代のインソールロゴをベースに、「MADE IN U.S.A.」の表記を「MADE IN JAPAN」に変更し、日本国旗をイメージしたレッドにアレンジした特別なインソールロゴを採用

８.アーカイブのボックスのレトロなデザインをベースに、日本国旗をイメージしたレッドにアレンジした特別なボックスを採用

商品名：CANVAS ALL STAR J HI / OX （キャンバス オールスター J HI / OX）

価格：HI / 17,050円、OX / 16,500円（税込）

サイズ：22.5～28.0、29.0、30.0cm

カラー：フォンダンピンク

素材：アッパー・キャンバス アウトソール・ラバー

発売日：2026年5月15日

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

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