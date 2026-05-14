【調査リリース】“データの壁”を越えても、なお立ちはだかる『定着の壁』ノンコア業務（※1）70%以上層の離職意向は77.9%、引き継ぎ課題あり層は課題なし層の約6.6倍

シナジーマーケティング株式会社

シナジーマーケティング株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役社長 兼 CEO：奥平 博史、以下：当社）は、マーケティング、広報・PR、販売促進、営業・販売に従事する全国のビジネスパーソン1,000人を対象に、「マーケティング・広報実務者の業務環境に関する実態調査2026」を実施しました。

その結果、DXやツール活用の推進が進む一方で、成果を支える運用が現場に根づかず、人材の定着にも影響する「定着の壁」が顕在化している実態が明らかになりました。本調査では、ノンコア業務（※1）が70%以上を占める層で、業務環境を理由とした離職意向が77.9%に達しました。また、ツールの引き継ぎに課題がある層では、離職意向が42.2%となり、課題がない層の6.4%を大きく上回りました。さらに、経験年数1年以上3年未満の層では、業務環境を理由とした離職意向が67.8%と、主戦力化が進む段階で高い水準を示しました。

運用負荷や属人化に加え、相談しづらさによる「孤立」が重なることで、継続的な運用と人材定着の双方を阻む構造要因となっている可能性が示されています。

機能や仕組みを追加するだけでは、DXやツール活用の成果は持続しません。現場では、工数逼迫、引き継ぎ負荷、相談しづらさといった要因が重なり、成果以前に「続けにくい運用」が生まれている可能性があります。

当社は本調査結果をもとに、各種ツールの高度化やDX推進が進む今、企業が向き合うべき新たな課題として、「定着の壁」の実態と、その乗り越え方をレポートとしてまとめました。

調査結果ハイライト

ノンコア業務（※1）の増大が、定着を揺らす

操作・設定・エラー対応・マニュアル調査などのノンコア業務（※1）について、業務時間の半分以上を費やしている層は40.0%にのぼりました。

さらにクロス分析では、ノンコア業務（※1）が70%以上の層で、業務環境を理由とした離職意向が77.9%に達しています。

ノンコア業務（※1）の増加は、単なる生産性の問題にとどまりません。企画や戦略立案などの本来業務に充てる時間を圧迫し、現場の負荷感や継続意向に影響している可能性が示唆されます。

引き継ぎ不備が“負の遺産”になる

ツールの引き継ぎ時に困ったこととしては、「前任者も使いこなせず形骸化している」が28.7%、「マニュアルが一切ない」が25.7%、「目的不明な機能や設定が残っている」が22.7%で上位となりました。

また、引き継ぎ課題がある層では、業務環境を理由とした離職意向が42.2%となり、課題がない層の6.4%を大きく上回りました。

属人化やブラックボックス化した運用は、単なる手間ではなく、後任者の負荷や定着リスクを高める構造要因となっている可能性があります。

主戦力化の手前で高まる離職意向

経験年数別に業務環境を理由とした離職意向を見ると、1年以上3年未満の層が67.8%で最も高い結果となりました。1年未満層の15.0%と比べても、大きな差が見られます。

これは、経験を積み始めた段階で、業務環境に対する問題意識が急速に高まっている可能性を示すものです。

「新人が辞める」のではなく、「育ち始めた人材が離れていく」。この構造は、採用や育成だけでなく、組織全体の持続性にも関わる課題だと考えられます。

調査設計担当者コメント

クラウド事業部 マーケティングプロデューサー 和田 直之

「今回の調査で見えてきたのは、DXやツール活用の成果を持続させるうえで、課題の中心が“機能不足”ではなく、“現場で継続運用できる設計”にあるという点です。

とくに、ノンコア業務（※1）の増大や引き継ぎ負荷が積み重なることで、成果を支えるはずの現場が疲弊しやすい構造が見えてきました。

本レポートが、成果を出すための仕組みづくりだけでなく、“続けられる運用”を見直すきっかけになれば幸いです。」

3つの実践指針（レポート本編にて解説）

本レポートでは、現場の定着を阻む構造課題を乗り越えるための実践指針として、以下の3つを提唱しています。

- 「作業割合」を可視化する担当者の業務時間のうち、操作・設定・エラー対応などのノンコア業務（※1）がどの程度を占めているのかを把握し、工数逼迫の実態を見える化する。- 「定着しやすさ」を運用設計の基準にする仕組みの複雑さや属人化を抑え、誰が担当しても迷いにくく、引き継ぎしやすい状態を目指す。- 「顧客と向き合う時間」を取り戻す効率化で生まれた時間を次の作業で埋めるのではなく、顧客理解、戦略立案、仮説検証といった本来業務へ再配分する。

詳細レポートの無料ダウンロード

本リリースで紹介したデータは、調査結果の一部です。

無料ダウンロードいただける詳細レポートでは、経験年数別・ノンコア業務（※1）比率別・引き継ぎ課題別のクロス集計に加え、工数逼迫・孤立・属人化がどのように定着リスクにつながるのかを整理した構造分析、さらに現場を“資産”に変えるための3つの実践指針を収録しています。

各種ツール活用やDX推進を「導入して終わり」にせず、成果を持続させる運用設計を考えるための資料として、ぜひご活用ください。

「DX・ツール活用の成果を持続させるための現場工数と孤立の構造分析-マーケティング実務者1,000人実態調査2026-」

ダウンロードURL：https://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_10/index.do?code=marketresearch_202605&p=press(https://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_10/index.do?code=marketresearch_202605&p=press)

※PR TIMESに登録しているメディアユーザー様は専用ページよりダウンロードできます。

関連オンラインセミナーのご案内

本調査結果をさらに深掘りし、DX推進やツール活用において成果を持続させるための現場設計や運用改善の考え方を解説するオンラインセミナーを開催予定です。

タイトル：CRM・データ活用が進まない本当の理由は“ノンコア業務”だった

開催日時：2026年5月27日（水）１.12:00 - 13:00 ２.14:00 - 15:00 （待機可能11:55）

同日に2回講演いたします。ご都合のよい時間帯のセミナーにご参加ください。

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

▼セミナー詳細・お申し込みはこちら

https://www.synergy-marketing.co.jp/academy/seminar/marketingseminar_kokuyo-partners/?p=press

タイトル：AIを入れても、なぜ現場は楽にならないのか

開催日時：2026年6月4日（木）１.11:00 - 11:40 ２.13:00 - 13:40 （待機可能10:55）

同日に2回講演いたします。ご都合のよい時間帯のセミナーにご参加ください。

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

▼セミナー詳細・お申し込みはこちら

https://www.synergy-marketing.co.jp/academy/seminar/marketingseminar_btobmarketer-alone/p=press

よくある質問（FAQ）

Q. この調査で最も大きな示唆は何ですか？

本調査では、成果を支える仕組みそのものよりも、日々の運用負荷や引き継ぎのしづらさ、孤立しやすい環境が、現場の継続意向に影響している可能性が見えてきました。

Q. 離職意向が特に高かったのはどの層ですか？

経験年数別では、1年以上3年未満の層で業務環境を理由とした離職意向が67.8%と最も高い結果でした。主戦力化が進む段階で、業務環境に対する問題意識が高まっている可能性があります。

Q. ノンコア業務（※1）の多さは、どの程度影響していますか？

ノンコア業務（※1）が70%以上の層では、業務環境を理由とした離職意向が77.9%に達しました。作業負荷の増加は、生産性だけでなく定着にも影響している可能性があります。

Q. 引き継ぎ課題は本当に大きな問題なのでしょうか？

引き継ぎ課題がある層では離職意向が42.2%で、課題がない層の6.4%と比べて大きな差が見られました。担当者交代時の理解負荷が、継続運用の障壁になっている可能性があります。

（※1）ノンコア業務とは、企業の利益に直接結びつかないが、事業運営を支えるために必要な業務（操作・設定・エラー対応など）です。

調査概要

調査対象：全国のビジネスパーソン

対象条件：マーケティング、広報・PR、販売促進、営業・販売に従事していること

年代構成：20代、30代、40代、50代、60代以上

調査方法：インターネットリサーチ

有効回答数：1,000サンプル

調査期間：2025年12月25日～12月26日

※本調査では、営業・販売を含む「顧客接点に関与する実務者」を広義のマーケティング実務者として定義しています。

【会社概要】

人と企業が、惹かれ合う世の中へ。

当社は、生活者と企業のより良い関係づくりのために、一歩先のデジタルマーケティング体験を提案するパートナーです。クラウドシステムの提供・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスなどを通して、企業の継続的な成長を支援します。また、デジタルマーケティングを「広義の課題解決」と捉え、顧客理解や戦略設計といった上流領域から、社内体制の構築や人材育成に至るまで、組織が抱える本質的な課題に包括的にアプローチ。20年以上にわたりCRM市場をリードしてきた知見を活かし、お客様の現状に寄り添いながら最適な次の一手を提案し、「成果につながるマーケティング」の実現を後押しします。

名称：シナジーマーケティング株式会社

代表：代表取締役社長 兼 CEO 奥平 博史

創業：2000年9月

大阪本社：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F

東京本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork 麹町

事業内容：デジタルマーケティング領域における、クラウドシステム・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスの提供、およびファンメディアの運営

企業ホームページ：https://corp.synergy-marketing.co.jp/

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