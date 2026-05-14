中学受験に「後悔なし」が92%！満足度の鍵は“子どもの意思”の尊重【2026年調査】

株式会社DeltaX

株式会社DeltaX（本社：東京都千代田区、代表：黒岩 剛史）が運営する塾選びサービス『塾選』は、「中学受験」について調査しましたので概要をお知らせいたします。

「中学受験をして、本当によかった！」そう晴れやかな気持ちで春を迎えられたら、受験生を持つ保護者にとってこれほど嬉しいことはありません。

多額の塾費用や膨大な学習時間、そして親子の衝突、ストレス…。中学受験は家族にとって大きな決断だからこそ、「もっとこうしていれば」という後悔もつきものと思われます。

しかし、2026年の中学受験を終えた保護者100人にアンケートを実施したところ、92％もの家庭が「中学受験に関して後悔していることはない」との回答でした。満足度の高い家庭には、どのような共通点があったのでしょうか？また、後悔なしと答えた家庭でも「やっておけばよかった」と感じる共通の反省点はどこにあるのでしょうか。

本記事では、最新のアンケート結果から「納得感のある中学受験」を実現するためのヒントを紹介。これから中学受験を迎えるご家庭にとって、後悔を最小限にするための具体的な指針が見つかるはずです。

詳細はこちら(https://bestjuku.com/shingaku/s-article/52056/)をご覧ください。

92%が「後悔なし」！満足度を左右したのは「合否」ではなく「納得感」

今回の調査では、中学受験を終えた保護者の多くが「後悔していることはない」と回答しており、全体として満足度の高い結果となりました。

詳しく分析すると、単に合格したから満足というわけではないようです。合否の結果以上に、親子でどれだけ納得して受験を終えられたかという過程が、満足度を大きく左右していることが分かりました。

後悔の有無は？「全くなし」が約半数という結果に

「中学受験に関して後悔していることはありますか」という質問に対し、「まったくない」が48％、「あまりない」が44％という結果となりました。

これらを合わせると、92％の家庭が「後悔していない」と回答しており、多くの家庭が中学受験に一定の納得感を持っていることがわかります。

中学受験は学習負担や費用面・精神面の負荷が大きく、「やらなければよかった」と感じるケースもあるのではないかと捉えられがち。しかし今回の結果からは、そのような見方とは異なり、結果として前向きに受け止めている家庭が多数であることが読み取れました。

後悔がない理由は「子どもの意思を尊重できた」が75％※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100％を超える場合があります。（n=92)

後悔が少なかった理由として最も多く挙げられたのは、「子どもの意思を尊重できた」で75.0％でした。

次いで、「早めに情報収集・学校見学をした」（32.6％）、「親が焦りすぎなかった」（28.3％）と続いています。

特筆すべきは、「子どもの意思の尊重」が他の項目を大きく引き離している点。志望校や受験の進め方を、子どもが納得して決められたか-この「自己決定」の過程が、最終的な満足度に影響しているといえます。

中学受験では、偏差値や進学実績といった指標に目が向きがちですが、今回の調査からは「本人が納得して選んだかどうか」が、後悔の少なさを左右する重要な要素であることがわかりました。

- 「子どもの意思を最優先にして志望校を決めたことは、本当にやってよかったと思っています。偏差値だけで判断せず、学校説明会や文化祭に一緒に参加し、子どもが『ここで学びたい』と感じた学校を第一志望にしました。そのおかげで、受験勉強がつらい時期でも目標を見失わずに頑張ることができ、合格後も前向きな気持ちで通学できています。」（そらママさん / 福岡県 / 小6男子 / 保護者）- 「息子からの希望を尊重して中学受験を行ったので、息子との親子関係が良好な状態で受験勉強をさせることができましたし、息子の勉強のモチベーションが常に高かったです。」（ケンちゃんさん / 大阪府 / 小6男子 / 保護者）

これらの声からも、子どもの意思を尊重することが、学習への主体性やモチベーションの維持につながっている様子がうかがえます。

中学受験指導の専門家であるにしむら先生も、2026年の中学受験は学校選びの本質が「難関志向」から「適合志向」へ変化したと振り返っています。詳しくは以下の記事もご覧ください。

2026年中学受験を受験指導専門家が総括｜受験者数は横ばいも「学校選び」と「受験層」が変わった(https://bestjuku.com/shingaku/s-article/51025/)

「後悔なし」と答えた親ですら感じる“あと一歩”の反省点5選

中学受験について「後悔していない」と答えた家庭が多い一方で、「全体としては納得しているが、振り返ると改善できた点はあった」とする声も多く見られました。

こうした“反省”の内容は、主に「情報収集」「学習開始時期」「息抜き」「過去問対策の進め方」「生活面」の5つがあげられています。

反省点(1)：学校見学の不足―もっと学校見学をすればよかった- 「もっと早い段階から志望校の情報収集をし、実際に足を運んで比較しておくことです。後半になってから慌てて説明会に参加したため、十分に検討する余裕がありませんでした。」（あけみさん / 大阪府 / 小6女子 / 保護者）- 「他に相性の良い中学校に出会えたかもしれないので、もっと色んな中学校の説明会に参加すればよかったと思いました。」（ケンちゃんさん / 大阪府 / 小6男子 / 保護者）

志望校選びに関する反省としては、「情報収集の遅れ」と「比較不足」が共通してあげられています。

通塾や日々の学習に追われるなかで、学校見学や説明会への参加が後回しになり、結果として十分な比較ができなかったと感じるケースが見られました。

実際に足を運ぶことでしか分からない校風や雰囲気も多いため、後から振り返ると「もっと見ておけばよかった」と感じやすいポイントといえます。

反省点(2)：学習開始の遅れ―もう少し早く勉強をはじめれば良かった- 「もう少し早い段階で勉強に向き合えば、もう一段階上の学校に行けたと感じております。」（タコライスさん / 千葉県 / 小6男子 / 保護者）- 「低学年のうちから、もっと机上の学習以外の実体験や読書習慣を豊かにさせてあげれば良かったと感じています。高学年になり記述問題の難易度が上がるにつれて、語彙力や背景知識の差が思考の深さに直結することを痛感しました。塾のカリキュラムが本格化する前に、博物館巡りや科学実験など、知的好奇心を刺激する機会を意識的に増やしておけば、よりスムーズに理解を深められたのではないかと思います。」（Ryokoさん / 京都府 / 小6男子 / 保護者）

学習開始時期に関する反省では、「低学年での実体験や読書習慣」の重要性に触れる指摘も目を引きました。近年の入試で重視される思考力問題に向き合うなかで、机上の学習だけでは補いきれない「背景知識の差」を痛感したという経験談。これから中学受験の準備を始める家庭にとって見逃せない視点と言えそうです。

反省点(3)：過去問対策の計画―「併願校まで手が回らなかった」- 「6年生の前半に、もう少し余裕を持って過去問演習の計画を立てておけば良かったと思っています。直前期に『この学校も見ておきたい』『このパターンも解いておきたい』と気持ちが揺れてしまい、本人も私も少し疲れてしまいました。」（りくままさん / 兵庫県 / 小6男子 / 保護者）- 「今振り返ると、過去問演習をもう少し早い時期から計画的に進めておけば良かったと感じています。6年生の後半になってから志望校の過去問に本格的に取り組み始めたため、最初は時間配分や問題傾向に慣れるまでにかなり苦労しました。」（あおぞらさん / 東京都 / 小6男子 / 保護者）

過去問対策については、「開始時期」と「計画性」の両面での反省が見受けられました。

直前期に演習を詰め込みすぎると、傾向対策や時間配分の調整が不十分になりがちです。また、第一志望校に偏るあまり併願校対策が手薄になるなど、全体の計画に難しさを感じた保護者も多く見られました。

反省点(4)：疲労の蓄積―もっと息抜きをさせればよかった- 「もう少し息抜きの期間を与えてあげたほうが良かったと思います。勉強にのめり込み、疲れてしまった時期もあったからです。」（もちまるさん / 愛知県 / 小6女子 / 保護者）- 「放課後も塾通い、自宅でも勉強ばかりだったので、お友達とのコミュニケーションをもっと増やしてあげればという反省は感じています。」（秋桜さん / 東京都 / 小6女子 / 保護者）

中学受験勉強が長期にわたり、「息抜きや余白の不足」をあげる声も目立ちました。受験対策と同時に、気持ちの切り替えやリフレッシュの時間を確保することの重要性がうかがえます。

反省点(5)：生活リズムの乱れ―しっかり睡眠を取らせたかった- 「振り返ってみると、6年生の前半でもう少し生活リズムを整える意識を持たせておけば良かったと感じています。平日はどうしても宿題と塾で手一杯になり、睡眠時間がぎりぎりになる日もありました。」（こはるびさん / 福岡県 / 小6女子 / 保護者）- 「朝5時頃に起きて入試を受けにいったので、朝早くに起きてテストを受ける練習をしておけばよかったです。」（さくらさん / 兵庫県 / 小6女子 / 保護者）

生活リズムについては、特に睡眠時間の不足を心配する声が見られました。

また、本番と同じ時間帯での生活リズムを意識しておくことの重要性も指摘されています。

これらの反省点を見ると、いずれも特別な対策というより、もう少し早く意識できていれば対応できたことが中心であることが分かります。

2027年以降に中学受験を控えるご家庭へ-押さえたい3つの鉄則

ここまで見てきた通り、中学受験における納得感は、合否そのものよりも「どのように中学受験を進めたか」という過程に大きく左右されます。

後悔が少なかった家庭の特徴と、反省として挙げられたポイントを整理すると、共通点が見えてきます。

ここでは、中学受験をこれから迎える家庭にとって参考になる3つの考え方を紹介します。

鉄則(1)：「子どもが主役」を忘れない

後悔が少なかった理由として最も多かったのは「子どもの意思の尊重」でした。

志望校選びや受験する・しないの選択も含めて、子どもが自分の意思で選んだと感じられることが、受験期間中のモチベーションや、結果に対する受け止め方にも影響していると考えられます。

- 「早い時期から中学受験という選択肢を与え、周りからの影響ではなく本人の強い意志によって、受験するかどうか決めさせること。」（陽菜乃さん / 神奈川県 / 小6女子 / 保護者）- 「できるだけ子どもの意見や気持ちを尊重して受験勉強をさせることで、勉強への高いモチベーションを維持できるようになりました。」（ケンちゃんさん / 大阪府 / 小6男子 / 保護者）鉄則(2)：「情報の分母」を早めに増やす

前の章で出てきたように「情報収集の遅れ」は多くの家庭で共通する反省点となっていました。

その裏返しとして、納得度の高い家庭では、早い段階から学校見学や情報収集に取り組み、十分に学校比較できる状態を整えていたことがうかがえます。

学校ごとの違いを理解し、選択肢を持ったうえで判断できることが、後悔の少ない志望校選びにつながるといえます。

- 「1日でも早く情報収集と塾選びをし、効率のよい学習で親子ともに負担が少ない受験をしていくと良いと思います。」（もちさん / 愛知県 / 小6女子 / 保護者）- 「早い段階からの情報収集や、子どもときちんと話し合ってどこを受けたいかを話し合ったほうが子どもにとっても親にとってもいいと思う。」（ひまわりさん / 福島県 / 小6男子 / 保護者）鉄則(3)：親は「支える立場」に徹する

中学受験での保護者の関わり方については、「関わりすぎた」という反省と、「支えきれなかった」という反省の両方が見られます。

学習面の管理やアドバイスに力が入りすぎると、子どもの主体性が損なわれたり、プレッシャーにつながることもあります。

一方で、メンタル面のサポートや環境づくりといった「支える役割」を意識することで、子どもが自分の力で受験に向き合いやすくなると考えられます。

まとめ：中学受験は納得できる進路を探す親子の共同作業

- 「受験を受けるのは親ではなく子どもなため、親は子どもが快適な形で集中して勉強に取り組める環境作りに専念すると良いです。快適で集中しやすい環境を作ってあげることで、子どもの勉強に対するモチベーションを低下させる事なく結果的に第一志望校への合格を果たせると思いますので親は環境作りに専念すると良いと思います。」（やすひこさん / 東京都 / 小6男子 / 保護者）- 「勉学をやるのは本人で親ができることといえば生活のサポートくらいです。そこを一生懸命やるくらいで、勉強自体にはあまり口出ししないことです。本人のペースでやりやすいように食事など生活の他の部分でサポートすれば十分だと思います。」（ワンダラーさん / 岡山県 / 小6女子 / 保護者）

多くの家庭が納得感を持って中学受験を終えられた背景には、以下の3つの共通点がありました。

- 「子どもの主体性」を軸にした関係性 親がレールを敷くのではなく、子どもが「自分で選んだ」と実感できるサポートに徹した家庭ほど、受験を前向きに総括しています。- 「＋αの準備」への気づき 満足している家庭ですら、「もっと早く学校を見ればよかった」「実体験を増やせばよかった」といった具体的な反省を抱えています。これらの声は、未来の受験生へ向けた「より納得度の高い中学受験」のための貴重なエールと言えるでしょう。

中学受験に「唯一の正解」はありません。しかし、子どもが主役となり、親がその意欲を支える最強のサポーターになる-この関係性を築くことこそが、合否の結果に関わらず、家族全員が笑顔で「やってよかった」と言える春を迎えるための、最大の秘訣なのかもしれません。

本記事が、2027年以降に中学受験を迎える皆さまにとって、後悔を最小限にし、納得感を最大化するためのヒントになれば幸いです。

詳細はこちら(https://bestjuku.com/shingaku/s-article/52056/)をご覧ください。

アンケート調査概要

調査対象:2026年に中学入試を終えた子どもを持つ保護者（有効回答数100名）

調査時期:2026年3月

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットを使用した任意回答

調査レポート名:「中学受験の後悔」に関する実態調査

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は、出典「塾選ジャーナル調べ:『中学受験の後悔』に関する実態調査」と明記し、『塾選ジャーナル』の記事（https://bestjuku.com/shingaku/s-article/52056/）へのリンク設置をお願いします。