日本が誇る観光地のアクセシビリティ強化の一環！伊勢志摩バリアフリーツアーセンターで近距離モビリティのレンタル開始

WHILL Inc

特定非営利活動法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター（所在：三重県鳥羽市、理事長：中村元、以下「伊勢志摩BFTC」）とWHILL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：杉江理、以下「WHILL社」）は、観光の見どころは豊富だが、歩いて巡るには距離がある伊勢志摩・鳥羽エリアの回遊性向上を目指し、免許不要で歩行領域を走行する近距離モビリティWHILL（ウィル）のレンタルサービスの提供を2026年5月29日（金）より開始することを発表いたします。同エリアは国内外から人気を誇る国内屈指の観光地で、高齢化やインバウンド需要増などに伴う多様化も加速する中、誰もが散策を満喫できるようなアクセシビリティ環境を整えることで、“おもてなし”サービス向上を目指します。

移動への不安などの理由から旅行をためらう方は多く、これら不便が解消された場合の全国的なユニバーサルツーリズム市場の潜在規模は、実際の市場規模より約1.4倍大きい4,200万人程度（2023年時点）となり、いずれの市場規模も、高齢化を背景に2035年まで拡大し続けると試算されています（注1）。一方、伊勢神宮をはじめ年間1,000万人以上が訪れる伊勢志摩（注2）は日本の観光を支えるエリアのひとつとして成長を続けており、先の需要予測や法改正による「合理的配慮の義務化」、昨今の訪日観光客の増加などを受け、誰もが観光を満喫できるような受け入れ体制の整備が急務となっています。

三重県では全国的に早い段階からバリアフリーツーリズムが推進されていますが、中でも伊勢志摩BFTCは日本初のバリアフリー観光案内センターとして誕生し、バリアフリー情報の発信・紹介のみならず、ウィルなどを活用した「伊勢おもてなしヘルパー」や、旅行にまつわるサポートサービスを手掛けています。

今回のウィルのレンタルサービスはその一環で、採用モデルはコンパクトに折りたたんで車載や持ち運びにも便利な「WHILL Model F」です。誰もが簡単に片手で操作でき、徒歩と同じペースで走行するため、ご家族やご同行者と一緒に、鳥羽駅から徒歩で行くにはやや距離のある鳥羽水族館やミキモト真珠島などへ気軽に足を伸ばしていただけます。加えて、レンタカーやタクシーなどに車載することで、遠出をした先の目的地でもウィルに乗って散策を楽しむことができます。

伊勢志摩BFTCとWHILL社は今後も密に連携を深めながら、あらゆる人がどこでも安心快適に近距離移動できるよう、包括的でインクルーシブなアクセシビリティ環境の整備拡充を進めてまいります。

◼️伊勢志摩BFTC ウィルの移動サービス 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11151/table/296_1_1e2fc8f05e7b769fbfe0aa6ebebe420b.jpg?v=202605141252 ]

詳細は伊勢志摩BFTC公式HPをご覧ください：https://www.barifuri.com/support/rental/whill_model-f

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

注1：独立行政法人経済産業研究所「旅行者としての高齢者、障がい者の潜在力：ユニバーサルツーリズム市場規模の推計」https://www.rieti.go.jp/jp/columns/s24_0019.html

注2：三重県「令和６年観光レクリエーション入込客数推計書・観光客実態調査報告書をとりまとめました」https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0361200055.htm

■ウィルについて

ウィルは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティです。Model Fは軽量化を実現した折りたためるモデルで、持ち運びや車載に便利です。

製品について：https://whill.inc/jp/

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。

詳細：https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service

＜伊勢志摩BFTCについて＞

伊勢志摩バリアフリーツアーセンターは、三重県鳥羽市に事務所を構える民間のNPO（特定非営利活動法人）です。日本初のバリアフリー観光案内センターとして、障害や高齢のため外出に不安があるけれど「旅行したい！楽しみたい！」そう願うご本人やご家族、お仲間のみなさまのために、私たちが調査した三重県内の宿泊・観光施設などのバリアフリー情報を紹介しています。また、お客さまの「したい旅行」を叶えるために、一人ひとりのお身体の状態やご希望をふまえたバリアフリー旅行のアドバイスやご提案を行っています。公式HP：https://www.barifuri.com

＜WHILL社について＞

WHILL社は「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、近距離移動のモビリティ・ソリューションでグローバルNo.1を目指しています。ハードウェアとソフトウェアを融合させたサービス体験で、身体状況や年齢などに関わらず、誰もが自由かつ快適に移動や外出を楽しめる世界の構築を進めています。公式HP：https://whill.inc/jp/