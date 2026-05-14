【フライングタイガー】2026年の夏を爽やかに。おうちカフェ＆ピクニックにぴったりの『サマーフラワーシリーズ』新登場
Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。
今回は、2026年5月22日（金）より全店で販売を開始する（※）新商品全260種の中から、涼しげな花柄が特徴的な『サマーフラワーシリーズ』（全89種）の一部をご紹介します。
日常に夏らしさを取り入れたくなるこれからの時期。フライングタイガーでは、明るいフラワーデザインを取り入れたグラスやプレート、ピクニックにも使いやすいカップなどをラインナップしました。おうちカフェから屋外での食事まで、様々なシーンに彩りを添えるアイテムをお楽しみください。
※表参道ストア・吉祥寺ストア・オンラインストア（楽天市場ストア）では、2026年5月15日（金）より先行発売開始
お花をかたどった取っ手がアクセントの、容量約230mlのグラス。透明感のあるガラス素材で、毎日のドリンクタイムを軽やかに演出します。
グラス 各990円
持ち手部分が特徴的なワイングラス。ドリンクはもちろん、アイスやゼリーなどのスイーツを入れても楽しめます。
ワイングラス 各1,760円
手仕事感のあるフォルムがかわいらしい、容量約200mlのマグ＆ソーサー。ソーサーにお菓子を添えれば、いつものティータイムが少し特別な雰囲気に。
マグ＆ソーサー 1,540円
容量約1Lのセラミック製ジャグ。水やジュースを注ぐ時間までも、爽やかな夏になります。
ジャグ 2,090円
手描き風のストライプと花柄が目を引く、19.5x2cmのセラミック製プレート。ケーキやスナックをのせるだけで、食卓がぱっと華やぎます。
プレート 1,320円
ゆるやかなフォルムが今っぽい、2x15x14.5cmのセラミック製プレート。デザートや軽食、取り皿としても使いやすく、テーブルにやさしい抜け感を添えます。
プレート 880円
ぷっくりとした花柄が目を引く、20.5×6.2cmの大きめのセラミックボウル。サラダやフルーツをたっぷり入れて、みんなで囲む食事シーンにぴったりです。
ボウル 1,540円
花柄デザインがテーブルに映える、ピクニックにぴったりなプラスチック製のカップ＆プレート。軽くて割れにくいので、ドリンクや軽食を気軽に並べられます。
左）カップ（4個） 550円
右）プレート（4枚） 770円
屋外でも室内でも使える、120×180cmの紙製テーブルクロス。敷くだけで雰囲気が変わり、汚れを気にせず使えて、食後の片付けもスムーズです。
ペーパーテーブルクロス 550円
同じ柄でそろえられる、ペーパーナプキンもご用意。3層構造の竹紙を使用し、食事やデザートの時間を上品で軽やかな印象に仕上げます。各16枚入り
ペーパーナプキン 各220円
■Flying Tiger Copenhagenとは
1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年5月14日現在
<ブランド＞
ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/
楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/
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