【軽井沢マリオットホテル】信州の四季と風土をグラスで旅する、木漏れ日と泡がきらめく軽井沢の夏時間「NAGANO WINE Discovery 2026 〜Summer〜」を販売











軽井沢マリオットホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：大平 兼太郎）では、レストラン「Grill & Dining G」にて、信州の四季と風土をグラスで旅するワインシリーズ「NAGANO WINE Discovery 2026 〜Summer〜」を、2026年6月1日（月）よりご提供開始いたします。