LOWRYS FARM が2026年5月15日（金）に新店「ららぽーと和泉店」をオープン

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、2026年5月15日（金）に新店「ららぽーと和泉店」をオープンいたします。オープンを記念して、人気スタッフ「なつき」「サトムラ」「toyo.」3名による来店イベントの開催や、5月1日（金）発売以来ご好評いただいている「サンリオキャラクターズ」コラボレーションアイテムの展開、親子でのお買い物時間をさらに楽しく彩る「LOWRYS FARM KIDS」の展開などお客さまがワクワクするようなイベントをご用意しています。

【LOWRYS FARM ららぽーと和泉店舗概要】

オープン日:

2026年5月15日（金）

所在地:

〒594-1157

大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉 2階

営業時間:

平日10:00～20:00

土日祝10:00～21:00

ららぽーと和泉:

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/izumi/openrenewal/3318188.html

■オープン記念イベント

1. LOWRYS FARMの人気スタッフがお迎えする来店イベントを開催!

SNS総フォロワー数47 万人を誇り男女問わず人気が高い「なつき」、体型カバーの着こなし提案と個性派でパワフルなキャラクターが人気の「サトムラ」、淡色をベースとした女性らしいスタイリングを得意とし、落ち着いた雰囲気で同年代の女性から人気が高い「toyo.」の3 名がお客さまをお出迎えします。

ららぽーと和泉店イベント日時:

5月15日（金）12:00～18:00 (※休憩15:00～16:00)

5月16日（土）10:00～15:00 (※休憩12:20～13:00)

来店イベントスタッフ:

なつき

STAFF BOARD https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=46486

Instagram https://www.instagram.com/62ll72lk

サトムラ

STAFF BOARD https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=12057

Instagram https://www.instagram.com/satomura_34

toyo.

STAFF BOARD https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=12078

Instagram https://www.instagram.com/____.toyo

2. 大人気!「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションアイテムがららぽーと和泉店に登場

5月1日（金）の発売以来、大きな反響を呼んでいる「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションアイテムを、ららぽーと和泉店でもフルラインアップで展開いたします。 株式会社サンリオの人気キャラクターたちが勢ぞろいし、ビーチやプールなど夏のレジャー気分を盛り上げる、LOWRYS FARM限定の雑貨全13型をご用意。他店やWEBで買い逃した方も、新店オープンというこの機会に、ぜひ特別感たっぷりのアイテムをお手に取ってお楽しみください。

3. 親子のお買い物時間をさらに楽しく。「LOWRYS FARM KIDS」を展開

ららぽーと和泉店では、一部店舗のみで展開している「LOWRYS FARM KIDS」も展開いたします。“大人服をそのまま小さくしたようなリトルガール＆ボーイのための洋服”をコンセプトに、トレンド感溢れるデザインと、毎日着たくなるような着心地の良さを両立したアイテムをラインアップ。 親子でのリンクコーデはもちろん、休日のご家族でのショッピングをより一層彩る、充実のひとときをご提案いたします。

さらに、オープン特典として、LOWRYS FARMKIDSブースへお越しいただいたお客さまに、先着で風船をプレゼントさせていただきます。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム） について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜Tiktok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500 店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official