“超カワイイ”が最強スタイル。スタイルアップ ハローキティがガチャ(R)に登場！ 『ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション』

株式会社タカラトミーアーツ

タカラトミーグループの株式会社タカラトミーアーツは、通常の頭身よりスタイルアップした姿の「ハローキティ」がフィギュアになったガチャ(R)（カプセルトイ）商品『ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション』 ＜希望小売価格1回300円／税込＞を2026年5月下旬から全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で順次発売いたします。

『ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション』は、一目見ただけでわかるような、“奇跡のプロポーション”になった「ハローキティ」のガチャフィギュア商品です。Y2K時代の“平成レトロ感” が漂うどこか懐かしいコーデのデザインは、すべてタカラトミーアーツのオリジナルで、それぞれのフィギュアの雰囲気に合った“キメ”スタイルもこの商品だけのポージングになっています。

ラインアップは「カリスマGAL」「エンジェル」「スポーティ」「サーファー」の4種類で、フィギュアが立つ台座の形状にもこだわりました。「カリスマGAL」「エンジェル」「スポーティ」の3種はピンク色のハート形、「サーファー」は日焼けした肌で波乗りを楽しんでいる雰囲気に見えるサーフボード型の台座となっており、髪飾りとお揃いのハイビスカスのプリントをあしらうなどワンポイントの演出を加えました。

当時に懐かしさのある方も、“平成レトロ” が好きな方も、“超カワイイ”時代の雰囲気溢れる「キティ」たちを飾ってお楽しみください。

■商品ラインアップ

サーフボード型の台座カリスマGALエンジェルスポーティサーファー

≪製品概要≫

■商品名：『ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション』

■価格：1回300円（税込）／全4種

（カリスマGAL、エンジェル、スポーティ、サーファー）

■発売日：2026年5月下旬発売

■対象年齢：15歳以上

■本体サイズ：縦約55mm

■商品サイト：

https://www.takaratomy-arts.co.jp/items/item.html?n=Y901454

(※商品発売後 、ページ内に表示される「ガチャ検索」より販売店舗が検索できます）

■取扱い場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

■権利表記： (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APROVAL NO.L660315

POPイメージ

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。