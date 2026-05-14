アサンテ、春のシロアリのスウォーム（群飛）シーズンにシロアリ対策の必要性を伝える新テレビＣＭをオンエア中

株式会社アサンテ

シロアリ対策をはじめとした総合ハウスメンテナンスサービスを提供する株式会社アサンテ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮内 征）（以下アサンテ）は、シロアリ防除需要の高まる5月を中心に、さらなる認知拡大とブランド強化の一環としてテレビＣＭを放映しています。

「今すぐ！シロアリバスターズ」篇 CMコンセプト

木造戸建て住宅において定期的な対策が求められるシロアリ被害は、「自分の家は大丈夫」と見過ごされがちな問題です。本CMでは、羽アリの発生や床の軋みといった日常的な住まいの変化が、実はシロアリ被害の兆候である可能性を分かりやすく提示し、早期対策の重要性を訴求しています。「シロアリ ナイナイ」という覚えやすい新たな電話番号と、これまでも当社のテレビCMに出演したキャストによる、信頼感のある「シロアリバスターズ」の存在を通じて、シロアリ対策をより身近なものとして捉えていただくとともに、シロアリ防除の必要性の啓発および業界全体のイメージ向上を目的として制作しました。

テレビＣＭ概要

■タイトル

アサンテ新テレビＣＭ「今すぐ！シロアリバスターズ」（30秒版・15秒版）

■放映期間

2026年5月1日（金）よりオンエア中

■放映エリア

５月１日(金)～静岡県・山梨県・愛知県・三重県・岐阜県・滋賀県・京都府・奈良県

和歌山県・大阪府・岡山県・香川県・広島県・愛媛県・高知県・鹿児島県

５月７日(木)～山形県・宮城県・福島県・新潟県・長野県

■ＣＭ映像

当社ホームページでも新テレビＣＭを公開しております。

https://www.asante.co.jp/cm/

■動画展開

テレビＣＭ以外にもYouTubeやTverなどのデジタルコンテンツ、ネット検索広告、GoogleMapなどと連携し、動画配信することで、シロアリ防除への関心を促進します。

春はシロアリが飛び立つ季節。最近見た羽アリは、あなたの家を食べているシロアリかも？

日本で建物に大きく被害を与えているシロアリは主にヤマトシロアリとイエシロアリの2種類です。1年中、床下や壁の中で活動していますが、ヤマトシロアリの場合は4月～5月（東北地方は6月）、イエシロアリの場合は、5月～7月に、羽アリとなって大量に飛び立ちます。家の中や周りで羽アリが発生しているのを見たら、シロアリの巣があるかもしれません。

■羽アリを見つけたときの対応方法

羽アリとなって飛び立つシロアリ和室の敷居から発生する羽アリ家の中に散乱する羽アリの羽ヤマトシロアリシロアリ被害に遭いボロボロになった束柱と大引きシロアリ被害によって建物の耐久性が低下する恐れがある

シロアリの羽アリが出るということは、近くに発達した巣があり、シロアリ被害が進行しているということになります。大量に発生した羽アリを見つけたときに自分でできる一時的な対策として、掃除機で吸い取る、玄関や浴室ならお湯で洗い流すといった方法がおすすめです。殺虫剤は羽アリが土の中へ潜ってしまう可能性があるため、あまりおすすめできません。

これらはあくまで一時的な方法なので、必ず専門家に調査してもらい、今後の対策を相談しましょう。なお、数匹の羽アリをティッシュなどに取って保管しておくと、専門家が調査をするときにとても役立ちます。

住まいと暮らしを守る！アサンテのシロアリ防除プロフェッショナル「シロアリバスターズ」

シロアリバスターズは、50年以上の歴史と実績を持つアサンテが誇る、シロアリ防除のプロフェッショナル集団です。シロアリの生態や木造家屋の構造を知り尽くした高度な専門知識と、訓練を重ねた確かな技術力で、徹底した調査から施工、充実のアフターサービスまで、業界最高品質のサービスを提供します。お客様に寄り添い、透明性の高い最適な対策をご提案することを第一に、大切な住まいをシロアリ被害からお守りします。無料の床下診断も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

<株式会社アサンテについて>

アサンテは1970年に三洋消毒社として東京都府中市にて創業し、以降半世紀以上にわたってシロアリ対策をはじめとした総合ハウスメンテナンスサービスを提供する事業会社です。「人と技術を育て、人と家と森を守る」を経営理念として掲げ、お客様の安全と安心、ならびに木造家屋の長寿命化を実現し、ひいては環境保全や我が国の「木の文化」を未来に繋げることを目指しています。

＜株式会社アサンテの公式サイト・公式SNS＞

公式サイト https://www.asante.co.jp/

探知犬チーム くんくんズ https://www.asante.co.jp/kunkuns/

X 「シロアリ探知犬ノア@アサンテ【公式】」 https://x.com/noah_asante

公式YouTubeチャンネル 「シロアリバスターズ by アサンテ」 https://www.youtube.com/@noah_asante.termite

インスタグラム 「アサンテ | 安心・安全な住まいづくり」 https://www.instagram.com/noah_asante.termite/