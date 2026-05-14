【初開催】ふかや花園アウトレットではたらくクルマイベント　レアなGT-Rパトカーから自衛隊車両まで11台が集結

三菱地所・サイモン株式会社

ふかや花園プレミアム・アウトレット（所在地：埼玉県深谷市、運営：三菱地所・サイモン株式会社）は、警察・自衛隊・民間企業など地域に携わる5団体の車が一堂に会する体験型イベント「はたらくクルマ大集合！」を、2026年5月31日（日）に初開催します。

【本リリースのポイント】

⒈ 初開催イベント、珍しい車両から生活に身近な車両まで11台がアウトレットに集結。

レアなGT-Rパトカーや白バイ、自衛隊車両、パッカー車など幅広い人気車両と記念撮影できます。

2. ガリガリ君が「安心の街づくり親善大使」に！観覧無料の就任式を開催。

キャラグリーティングやクイズスタンプラリーなど、人気キャラクターとも触れ合えるイベントです。

3. ふかや花園アウトレットはガリガリ君のミニテーマパーク『あそぼ！ガリガリ君』や、キッズメニューがある飲食店も豊富。ご家族みんなで過ごす週末プランにぴったり。

本イベントはふかや花園プレミアム・アウトレットでは初開催となり、警察／消防／自衛隊／JAF／クリーンシステム株式会社（廃棄物収集）の5団体／企業が協力し実施するものです。

会場には、国産スポーツカーのパトカーである珍しい「GT-Rパトカー」や、お子様に人気の白バイ、間近で見る機会の少ない自衛隊車両やごみ収集車、ロードサービスカーなど、総勢11台の「はたらくクルマ」が集結します。迫力満点の車と一緒に記念撮影や乗車体験ができるイベントです。

また、寄居警察署が実施する、人気キャラクター「ガリガリ君」の「安心の街づくり親善大使」就任式も見どころの一つです。その他、ガリガリ君のキャラクターグリーティングやクイズスタンプラリー、JAFによる子ども安全免許証の発行など、親子で一緒に体験できるコンテンツも充実。

アウトレット内にある、ガリガリ君をテーマにしたミニテーマパーク「あそぼ！ガリガリ君」や、大人はもちろん、キッズ＆ベビー用品のショッピングなどと合わせて、ご家族で思い出に残る週末のお出かけをお楽しみいただけます。

【イベント実施概要】

※天候等により、内容が変更・中止となる場合がございます。最新情報は施設ウェブサイトでご確認ください。

https://www.premiumoutlets.co.jp/fukayahanazono/

・タイトル：はたらくクルマ大集合！

・開催日時：2026年5月31日（日）10:00～16:00 ※雨天決行

・開催場所：ふかや花園プレミアム・アウトレット お客様ラウンジ前広場、センターコート 他

・参加費用：無料

・主催：ふかや花園プレミアム・アウトレット

・協力：寄居警察署、深谷市消防本部、自衛隊埼玉地方協力本部、一般社団法人日本自動車連盟（JAF）、クリーンシステム株式会社

・WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/fukayahanazono/events/news13185.html

※5月15日（金）公開

【各団体/企業コンテンツ内容】

※写真はすべてイメージです。※展示車両は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■寄居警察署

＜展示車両＞

計5台、記念撮影用の子ども制服の貸出しも実施します。

R34型GT-Rパトカー（1台）/ 多目的災害対策車（1台）/ 白バイ（1台）/ 子ども用ミニ白バイ（1台）/ 交通安全体験車（1台）

GT-Rパトカー白バイ多目的災害対策車

＜イベント＞

深谷市に本社を構える「赤城乳業」の人気キャラクター「ガリガリ君」が、「安心の街づくり親善大使」に就任！キャラクターグリーティングやクイズスタンプラリーなど、様々なイベントを開催します。

(1)「安心の街づくり親善大使」委嘱式

ガリガリ君が親善大使に就任するにあたり、ガリガリ君への委嘱状交付・寄居署長挨拶などを実施します。

・開催場所：センターコート

・開催時間：10：30～10：50

(2)ガリガリ君グリーティング

親善大使に就任したガリガリ君と写真撮影ができるキャラクターグリーティングを実施します。

さらに、赤城乳業公式Instagramをフォローするとガリガリ君オリジナルステッカーをプレゼント。

・開催場所：センターコート

・開催時間：10：00～15：00

※ステッカープレゼントは無くなり次第終了。

(3)クイズスタンプラリー

施設内5か所にあるクイズを見つけて回答し、スタンプを全部集めた方に、限定記念グッズのガリガリ君エコバッグを先着300名様にプレゼントします。（無くなり次第終了）

・開催場所：ふかや花園プレミアム・アウトレット場内各所

・開催時間：10：00～16：00

■深谷市消防本部

＜展示車両＞記念撮影用の子供制服の貸出しも実施します。

多目的消防ポンプ自動車（1台）

カゴを地上に降ろした状態で、カゴに乗って記念写真撮影が可能です

■自衛隊埼玉地方協力本部

＜展示車両＞

計3台

高機動車（1台）/ 軽装甲機動車（1台）/ 偵察用バイク（1台）

高機動車軽装甲機動車偵察用バイク■一般社団法人日本自動車連盟（JAF）

＜展示車両＞

ロードサービスカー（1台）

＜イベント＞

(1)子ども安全免許証の発行

「子ども安全免許証」（顔入りカード／お子様対象）を無料で発行します。発行したカードはお持ち帰りいただけます。

・開催場所：お客様ラウンジ前広場

・開催時間：10：00～16：00

※最終受付は16:00頃を予定しています。

(2)ノベルティプレゼント

・実施期間：5月25日（月）～5月31日（日）

・実施内容：JAFアプリ上に配信されるクーポンをふかや花園プレミアム・アウトレットのインフォメーションセンターに提示すると、オリジナルフリクションペンをプレゼントします。

※通常ご優待（クーポンシートプレゼント）との併用が可能です。

■クリーンシステム株式会社

＜展示車両＞

パッカー車（1台）

＜参考＞

クリーンシステム株式会社は埼玉県さいたま市を拠点に、県内の家庭ごみ・事業系ごみなど幅広い廃棄物の収集運搬からリサイクルまでを一貫して手掛ける総合環境ソリューション企業です。

パッカー車は、一般的にはごみ収集車という名で知られていますが、正式名称は塵芥車です。収集したゴミを内部で圧縮して運搬する、主に家庭や事業所のゴミ収集に使われる特殊用途自動車の一種です。

【アウトレット内注目キッズコンテンツ紹介】

「ふかや花園プレミアム・アウトレットを親子で満喫！お買い物・グルメ・遊びが詰まった1日プラン」ご紹介記事はこちら https://www.premiumoutlets.co.jp/column/fukayahanazono/781

思いっきり遊べる「あそぼ！ガリガリ君」

フードコートエリア（Food Lodge）に併設されている「あそぼ！ガリガリ君」は、「ガリガリ君」をテーマにしたミニテーマパークです。屋内外のアトラクションで遊んだり、種類豊富なガリガリ君を食べながらひと休みしたりと、ご家族で一緒に楽しめるスポットです。

親子で食べたいものがきっと見つかる！キッズメニューも充実

ふかや花園プレミアム・アウトレットでは、フードコート店舗を含む約18店舗の飲食店でキッズメニューをご用意しています。お子様サイズのドリンクやデザート、親子セットのご用意も。

＜キッズメニューの詳細はこちら＞

https://www.premiumoutlets.co.jp/fukayahanazono/sp/kidsmenu/

【ふかや花園プレミアム・アウトレット 施設概要】

国内外の人気ブランドや、ご当地グルメが味わえるレストランなど約130店舗が揃うアウトレットモール。アート鑑賞やペットとの散歩、深谷市に本社を置く赤城乳業のプレイグラインド「あそぼ！ガリガリ君」も楽しむことができ、関越自動車道「花園IC」より約1.5km、秩父鉄道「ふかや花園駅」徒歩3分の好立地で観光拠点としても便利です。ショッピングはもちろん、足を延ばせば秩父や長瀞などの自然を満喫できます。

所在地：埼玉県深谷市花園1番地

営業時間：物販・フードホール 10:00～20:00、カフェ 9:30～20:00、レストラン 11:00～21:00

WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/fukayahanazono/