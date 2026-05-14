バーミヤンに背徳感MAXの“バミ郎そば”が新登場！更に“背脂醤油ラーメン”も同時発売！

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するバーミヤンでは、2026年5月14日（木）より、こってりとした味わいの新しいラーメンラインアップを楽しめる『背脂夏の陣』を開催いたします。

詳細URL：https://www.skylark.co.jp/bamiyan/menu/fair2/index.html(https://www.skylark.co.jp/bamiyan/menu/fair2/index.html)

＼ バーミヤン『背脂夏の陣』ポイント ／

１. 極太ワシワシ麺に厚切り焼豚とたっぷり野菜、背脂がたまらないバミ郎そば！

がっつり派のためのメニュー！中毒性のあるスープがやみつき、お好みでにんにくを合わせてお楽しみください！

２. 背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む、キレのあるコク旨ラーメン！

背脂が浮かぶ醤油スープの旨みとコクが、中太ちぢれ麺に絡み合う、こってりながらも上品な一杯が登場！

３. 【大盛りも無料】バミ郎そば／背脂醤油限定で焼餃子・ごはんのセットがお得

ラーメンにはマスト！バミ郎そば／背脂醤油限定で、本格焼餃子(6コ)・ごはんセットが最大税込120円お得に（※）！

※平日17時以降、土・日・祝に大盛りごはんでご注文された場合の割引額です

『背脂夏の陣』 概要

■対象店舗

バーミヤン全店

■対象期間

2026年5月14日（木）～7月1日（水）

※対象期間は予定、予告なく販売を終了する場合がございます

■対象メニュー

あなたはどっち派？がっつり“ワシワシ麺”とこってり“ちぢれ麺”の新ラーメン

がっつりマシ盛！極太ワシワシ麺と厚切り焼豚のバミ郎そば！

厚切り焼豚のバミ郎そば（マシ盛）

1,090円（税込1,199円）

豚の旨みが溶け込んだ中毒性のある濃厚醤油スープに、バミ郎そば専用のワシワシ麺、厚切り焼豚、もやし約300g、キャベツ約30g、背脂を豪快に盛り付け！お好みで別添えのにんにくを入れてお楽しみください。さらにがっつり楽しみたい方は、税込55円で可能な背脂増量もおすすめ！

※重量表示は調理前のものです

厚切り焼豚のバミ郎そば

899円（税込989円）

厚切り焼豚二枚と野菜がのった通常サイズ。がっつりラーメンの入門編としてもおすすめです！

上品ながらこってり！コク深い味わいの背脂醬油ラーメン！

背脂醬油ラーメン（マシ盛）

999円（税込1,099円）

背脂のコクと旨みがつまった醬油スープに、中太ちぢれ麺が絡み合うラーメンです。上品でコクがあり、こってりながらも最後までスープを飲み干したくなるような味わいに仕上がりました。自家製焼豚にどっさり青ネギ、メンマ、背脂、味付け玉子、海苔がのって、まさに大満足の一杯です。

背脂醬油ラーメン

799円（税込879円）

厚切り焼豚、どっさり青ネギ、メンマがのった通常サイズ。お好きな具材の追加トッピングもおすすめです！

ラーメンに餃子・ごはんは欠かせない！『背脂夏の陣』限定のお得なセット登場！

＼ 最大税込120円（※）お得！ ／

本格焼餃子［6コ］・ごはんセット

499円（税込549円）

《ごはん大盛り無料》

皮も餡も自社製造にこだわったバーミヤンの本格焼餃子とごはんをお得に楽しめる、バミ郎そば／背脂醤油ラーメンとの限定セットが登場！がっつり麺と餃子・ごはんで、大満足のセットをお楽しみください！

※平日17時以降、土・日・祝に大盛りごはんでご注文された場合の割引額です

※ごはん大盛り無料は本セットのみ対象です

※画像は大盛りごはんです

※画像はすべてイメージ

バーミヤン ブランド概要

●バーミヤンホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/bamiyan/

アプリ限定のクーポンや、すかいらーくポイントもたまる・つかえる「すかいらーくアプリ」のダウンロードはこちら▼

●すかいらーくアプリダウンロード URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html

各種SNSアカウントはこちら▼

●バーミヤンX URL：https://x.com/bamiyan_CP

●Instagram URL：https://www.instagram.com/skylark.jp/

●Facebook URL：https://www.facebook.com/skylark.jp

●YouTube URL：https://www.youtube.com/channel/UCFM8HWIzSKnNWNkGH6kJcWQ