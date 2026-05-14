DUO（デュオ）のクレンジングバームシリーズが8年連続クレンジングバーム売上No.1※1を獲得

プレミアアンチエイジング株式会社

プレミアアンチエイジング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松浦 清、以下「当社」）の主力商品である、エイジングケア※3ブランド『DUO（デュオ）』の「ザ クレンジングバーム」シリーズが、8年連続クレンジングバーム売上No.1※1を獲得したことをお知らせいたします。

※1 (株)富士経済「化粧品マーケティング要覧2026No.1、2025No.2、2022No.1、2021No.1」クレンジングバームブランドシェア（調査対象期間：2018年～2025年金額）

※2 2026年１月末時点

※3 年齢に応じたお手入れのこと

2025年2月 「デュオ ザ クレンジングバームシリーズ」はブランド誕生から15周年を迎え、クレンジングバームのパイオニアとして、多様化するお客様のニーズにお応えするべく、「落とすだけではないスキンケア効果」にこだわり、処方をパワーアップしリニューアルいたしました。

また、より多くのお客様にお試しいただけるようミニサイズ（18g）の展開を強化。2025年9月には、若年層をターゲットとする毛穴悩みに特化したリテールチャネル企業専売品を展開。2026年3月発売のコラボレーション限定品では、日常に寄り添う新たなブランド体験を提供し、オンラインショップでは発売当日に完売※1するなど、大きな反響を得ております。2026年1月末にはシリーズ累計出荷個数が6,000万個※2を突破いたしました。今後も新たなブランド体験を幅広い層のお客様にお届けしてまいります。

※1 オンラインショップ：プレミアアンチエイジングQoo10公式店、TikTokショップ

※2 2026年1月末時点

■デュオ ザ クレンジングバームシリーズの特徴

デュオ ザ クレンジングバームシリーズは、メイクや汚れを落とすだけでなく、悩みをケアしながら、「肌調子※の良さ」を引き出すことを目的としたクレンジングバームです。約80%をスキンケア成分で構成し、うるおいを守りながら不要な汚れや角質をやさしくオフ。使うたび、悩みを繰り返しにくい調子の良い触れたくなる肌へ導きます。

その中核となるのが、独自の微粒子のカプセルと洗浄テクノロジーです。洗浄成分と保湿成分を内包したカプセルが、手の圧を受けることでやわらかくじゅわりととろけなじみます。

微粒子のカプセルが集合することでクッション性が生まれ、摩擦を抑えながらメイクや皮脂汚れを効率的に除去。同時に、不要な角質や毛穴汚れにもアプローチします。

※ ハリ・ツヤのこと

さらに、「スキンモイスチャーマグネット処方(R)」が角層に留まり、洗い流した後もうるおいが持続、 肌をすこやかな状態へ整えます。

https://www.p-antiaging.com/duo/cleansing_balm/

※1 保湿成分薬用クレンジングバーム バリアは「糖脂質」のかわりに「2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液(保湿成分)」を配合しております。

■「デュオ ザ クレンジングバームシリーズ」主要商品ラインナップ

ザ クレンジングバーム

乾燥小じわ※1・ハリケア

乾燥小じわ※1をケアして、うるおいとハリに満ちた調子※2の良い肌へ

ザ クレンジングバーム ブラックリペア

黒ずみ毛穴ケア

黒ずみ汚れや、ざらつき、テカリの元となる皮脂までオフしてトリートメント、つるんとなめらかな調子※2の良い肌へ

ザ クレンジングバーム ホワイト

くすみ※3ケア

厳選されたクレイ※4が蓄積くすみ※3を吸着オフ

うるおいを与えて透明感を引き出し、使うたび、くすみ悩み※3を繰り返しにくい、明るく澄み渡る※5調子※2のよい肌へ

ザ 薬用クレンジングバーム バリア【医薬部外品】

販売名：デュオ ザ 薬用クレンジングバーム バリアEX

うるおい・肌あれケア※6

肌あれ防止薬用有効成分や3種のセラミド含有浸透カプセル※7など、厳選の保湿成分を贅沢に配合

肌あれを繰り返しにくい、健やかで調子※2の良い肌へ

ザ クレンジングバーム クリア

毛穴・キメの乱れケア

厳選された美容成分で乾燥による毛穴※8の悩みや

キメの乱れを整え、使うたび、乾燥による肌悩みを繰り返しにくい、なめらかな調子※2の良い肌へ

※1 乾燥による小じわを目立たなくする（効能評価試験済み）

※2 ハリ・ツヤのこと

※3 汚れや古い角質による

※4 モロッコ溶岩クレイ、海シルト、タナクラクレイ、ベントナイト（吸着成分）

※5 汚れ除去とうるおいによる

※6 予防すること

※7 Ｎ-ステアロイルフィトスフィンゴシン、Ｎ-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン

※8 乾燥による毛穴目立ち

容量・税込価格（5種共通）：

90g 3,960円(通常サイズ)/66g 2,970円/18g 836円

※66gは店舗（ドラッグストア、バラエティショップ、GMS、モールなど）にて限定発売

■『DUO（デュオ）』について

落とすことから始めるエイジングケア※。肌が本来持つ素肌力に着目し、肌にとっての自然と、科学に基づいた先端技術の2つを融合したエイジングケア※ブランドです。

https://www.p-antiaging.com/duo/

※ 年齢に応じたお手入れのこと

【プレミアアンチエイジング株式会社 会社概要】

当社は、「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ。」という企業理念のもと、アンチエイジングの力ですべての人を年齢から解き放ち、誰もがいつでも輝ける未来の実現を目指し、スキンケア事業、そしてリカバリー事業へと事業を拡大しています。

本 社：東京都港区虎ノ門2-6-1

設 立 日 ：2009年12月

事業内容：化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信販売、卸及び小売業務

企業 HP ：https://www.p-antiaging.co.jp/

「OUR STORY」（https://www.p-antiaging.co.jp/ja/company/story.html）では、

代表取締役社長 松浦清の創業からの想いや企業として目指すところをステークホルダーの皆さまにお伝えするメッセージとして公開しています。