現場映像活用サービス「Cameleo」、三菱電機ビルソリューションズの「Ville-feuille 映像クラウドサービス」に採用 ～クラウド録画の基盤サービスとして、効率的なビル管理に貢献～

パナソニックグループ

パナソニック コネクトグループ（グループCEO：ケン・セイン、以下、コネクトグループ）は、三菱電機ビルソリューションズ株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：織田 巌、以下、三菱電機ビルソリューションズ）が2026年5月25日より提供を開始する新サービス「Ville-feuille(R)（ヴィルフィーユ）映像クラウドサービス」の基盤として、当グループの現場映像活用サービス「Cameleo（カメレオ）」が採用されたことをお知らせします。

■背景および人手不足やコスト増など、ビル管理業界が直面する課題

近年、ビル管理業界では、人手不足や管理コストの増大といった課題に加え、設備の老朽化対策や災害時における事業継続性の確保が喫緊の課題となっています。

特に従来の監視カメラシステムには、以下のような課題がありました。

・現地に録画用のレコーダー設置が必須

・機器の故障リスクや定期的な部品交換に伴うコストと手間

・映像確認のために現地へ赴く必要があり、迅速な状況把握が困難

コネクトグループの「Cameleo」は、レコーダー不要で遠隔から複数拠点のカメラ映像をクラウド上で一元管理できるサービスです。2023年のリリース以来、様々な業界において、映像の遠隔確認や録画機器のメンテナンスといった運用負荷の軽減で、現場DXを支援してきました。

そしてこのたび、「Cameleo」の信頼性と連携性の高さが評価され、三菱電機ビルソリューションズのスマートシティ・IoTプラットフォーム「Ville-feuille(R)」と連携する新たな映像クラウドサービスの基盤として採用されるに至りました。

本連携により、「Ville-feuille(R)映像クラウドサービス」は、ビル内の既存カメラ（三菱電機製・アナログカメラ、他）を活かしながらクラウド録画へ移行し、複数ビルの映像を遠隔から統合管理することが可能になります。これにより、ビル管理業界が抱える人手不足や管理コストといった課題解決に貢献します。

■本連携で実現するポイント

1. 複数棟のビル管理に対応するマルチテナント管理機能

大規模なビル群を効率的に管理するため、ビルマネジメント企業向けにマルチテナント管理機能を新規開発しました。これにより、複数棟のビルを管理されるオーナー様は管理対象のビルを選択し、映像の閲覧が可能です。

2.「Ville-feuille(R)」とSSO（シングルサインオン）認証で接続

SSO認証で接続しており、「Ville-feuille(R)」のアカウントのまま「Cameleo」にアクセスすることが可能です。再ログインの手間なく、安全かつスムーズにご利用いただけます。

3. マルチベンダー対応で既存カメラ資産を有効活用

今回の採用にあたり、三菱電機製の一部カメラに正式対応し、GW-BOX接続カメラの対応機種が増加しました（※）。またエレベーター内にはアナログカメラが多く導入されていることから、Axis社製アナログエンコーダーにも対応。ビルに設置済みのカメラ資産を無駄にすることなく、クラウドサービスへのスムーズな移行を実現します。

※対応機種の詳細については「Cameleo」ウェブサイトをご確認ください。

https://saas.connect.panasonic.com/jp-ja/cameleo/documents/

コネクトグループは今後も、パートナー企業との連携を強化し、「Cameleo」を単体のサービスとしてだけでなく、様々なシステムの基盤としても提供することで、お客様の多様なニーズに応え、現場の課題解決に貢献していきます。

■「Ville-feuille(R)（ヴィルフィーユ）」について

エレベーター、空調、照明、サービスロボット、入退室管理システムなどのさまざまなビル内設備の稼働データやセンシングデータなどを収集・蓄積し、AIやビッグデータ解析などの最先端技術を活用してデータ処理を行うIoTプラットフォームです。運用コストの削減、ビルの価値向上等、ビルオーナーが抱える課題を解決するさまざまなサービスを提供します。また、プラットフォームのAPI（Application Programming Interface）を開示することで、サービス運用企業などが「Ville-feuille(R)」上に独自のアプリケーションを実装可能となり、ビルオーナー向けに設備データを活用した各種サービスを提供します。

■現場映像活用サービス「Cameleo（カメレオ）」について

「Cameleo」は、カメラで撮影した映像をクラウド上に録画し、PCやスマートフォン・タブレットを使った遠隔監視が可能な、ビジネス向けのクラウドカメラサービスです。様々なシステムやSaaSと連携できるAPIを提供し、蓄積したデータの活用を加速させるプラットフォームとしても活用できます。サービス名には、「カメラにうつる映像・画像データがまるでカメレオンのように姿を変えて、現場の様々な課題を解決する」という想いを込めており、「Cameleo」を通じた柔軟な映像・画像の活用を実現します。

▼現場映像活用サービス「Cameleo」

https://saas.connect.panasonic.com/jp-ja/cameleo

＊「Ville-feuille(R)」および関連ロゴは、三菱電機株式会社の登録商標です。

＊「Cameleo(R)」はパナソニック ホールディングス株式会社の登録商標です。

【パナソニック コネクトグループについて】

パナソニック コネクトグループはパナソニックグループのB2Bソリューションの中核を担う企業集団です。グローバルで約29,200名の従業員を擁し、売上高は1兆3,332億円（2024年度）を計上しています。「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」をパーパス（企業としての存在意義）として掲げ、製造業100年の知見とソフトウェアを組み合わせたソリューションや高度に差別化されたハードウェアの提供を通じて、サプライチェーン、公共サービス、生活インフラ、エンターテインメントのお客様をつなぎ、「現場」をイノベートすることに取り組んでいます。また、人と自然が共存できる豊かな社会・地球の「サステナビリティ」と、一人ひとりが生きがいを感じ、安心安全で幸せに暮らすことができる「ウェルビーイング」の実現を目指しています。

また、「人権の尊重」と「企業競争力の向上」を目的に、DEI（Diversity, Equity & Inclusion）推進を経営戦略の柱のひとつに位置づけ、多様な価値観を持つ一人ひとりがイキイキと力を発揮できる柔軟性の高い企業文化の改革に取り組んでいます。

▼パナソニック コネクトグループ ウェブサイト

https://connect.panasonic.com/jp-ja/

▼パナソニック コネクトグループ Newsroom

https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom

▼パナソニック コネクトグループ DEI（Diversity, Equity & Inclusion）

https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei

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