SNSを中心に人気を集め、幅広い分野で活躍するイラストレーター「Aki Ishibashi」がFAVORRICに参加

株式会社オーセント

SNSを中心に人気を集め、幅広い分野で活躍する

イラストレーター「Aki Ishibashi」がFAVORRICに参加

2026年5月14日(木)よりFAVORRIC公式サイト・楽天市場にて販売開始

FAVORRIC New Artist「Aki Ishibashi」

株式会社オーセント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：福原大佑）が運営する「FAVORRIC（フェイバリック）」に、2026年5月14日(木)より、SNSを中心に支持を集め幅広い分野で活動するイラストレーター・Aki Ishibashiさんが参加します。

Aki Ishibashiさんは、ゆるさとユーモアが同居する独特な線と人物表現を特徴とするイラストレーター。食べ物や人物、身近なモチーフを起点に、少しシュールで温度感のある世界観でSNSを中心に人気を集めています。ポップでありながら完成させすぎない色使いも魅力のひとつ。グラフィックデザイナー出身ならではの構成力を活かし、個展やPOP UPに加え、ファッションやライフスタイル分野とのコラボレーションも精力的に行っています。

今回、「Flower Blooming Car」「Twinkle STAR TOURISM」「Dreaming Life」の3作品を、FAVORRICのマルチクロス・アートブランケット・クッションカバー・キャンバストートバッグとして展開します。

2026年5月14日(木)より公式サイト・楽天市場にて販売開始します。

【Aki Ishibashi アーティストページ】https://bi.favorric.com/4fgh6Xy(https://bi.favorric.com/4fgh6Xy)

Aki Ishibashi プロフィール

Aki Ishibashiプロフィール

日常に溢れる物事を独自の視点でユニークな世界観におきかえ、 SNSを中心に人気を集める。自身の個展だけでなく、デザインやワークショップ、オリジナルブランド“PARCY”の展開、 アパレルブランドやミュージシャン、タレントのコラボや、雑誌・広告、商業施設のアートワークなど多岐にわたり活動の幅を広げている。

作品紹介

Flower Blooming Car

Flower Blooming Car

赤いクラシックカーを中心に、ハート型の花がやさしく絡み合うクラシックな印象とPOPを組み合わせたイラストです。

淡いクリーム色の背景に車の鮮やかな赤が際立ち温かい雰囲気があり、インテリアや日々の生活に取りいれやすいデザインを意識しました。

Twinkle STAR TOURISM

Twinkle STAR TOURISM

架空の旅行会社の宇宙旅行をテーマにしたデザイン。

東京で開かれていた個展の人気イラストをリバイバルとして商品化！ひとつひとつの惑星が可愛いので細かいところまで楽しめるイラストです。

Dreaming Life

Dreaming Life

ほぼ毎日のように描いている『今日はなんの日』をテーマにしたイラストの中から選りすぐりのイラストを集結！

カラフルなデザインで日々の中に彩りを加えることのできるイラストです。

展開アイテム

マルチクロス、アートブランケット（大判サイズ）、クッションカバー（45×45cm）、キャンバストートバッグ、キャンバストートショルダーバッグ

■マルチクロス

気軽にお部屋の模様替えを楽しめる、1枚あるだけでいろいろな用途に使える便利なクロス。

ソファやベッドにかけたり、テーブルクロスにしたり、カーテンクリップを付けることで、カーテンや間仕切りとしても使えます。艶やかな美しい光沢があり、張り、コシに優れた上質な麻を使用。天然繊維の中でも強度に優れているので洗濯で汚れが落ちやすく、インテリアに最適な素材です。

麻のマルチクロス | Twinkle STAR TOURISM

サイズ：（約）140×200cm

素材：麻100％

洗濯：可、手洗い

原産国：日本

■アートブランケット（大判サイズ）

インテリアにもなる人気の大判サイズ（約150×100cm）のブランケット。ジャカード編みでアート作品を美しく表現しています。素材はソフトで光沢感のあるアクリルウールの混紡糸を使用。肌触りのよさに加え、軽さも魅力です。また、水洗いが可能なためお手入れも簡単で、清潔で美しい状態を保てます。日本国内の工場でしっかりと丁寧に作成しています。

アートブランケット | Flower Blooming Car

サイズ：（約）150×100cm

素材：アクリル70% ウール30%

洗濯：可、手洗い

原産国：日本

アートブランケット | Flower Blooming Car

■クッションカバー45×45

45×45cmの汎用的なサイズのクッションカバー。素材には上質なオックスコットンを使用。プリントから縫製まで日本国内で一貫生産しており、アート作品の美しさや機微な表現を最大限に引き出しつつ、肌ざわりも滑らかな高品質のクッションカバーです。

クッションカバー45×45 | Flower Blooming Car

サイズ：（約）45×45cm

素材：コットン100％

洗濯：可、手洗い

原産国：日本

■キャンバストートバッグ

フロントポケットにアート作品を配した、デザイン性と機能性を兼ね備えたキャンバス素材のトートバッグ。パソコンなどの仕事道具が余裕で入るほど収納力抜群のサイズ感で、A4書類も曲げずに入れられます。デザインポイントでもある、縦に3分割されたフロントポケットには、スマートフォンやパスケース、ハンカチなどよく出し入れする小物から、水筒や日傘などかさばるものまで収納可能。

本体には上品で丈夫な9号帆布、フロントポケットには本体よりも少し薄目の11号帆布を使用。しっかりと強度を保ちながらも「軽さ」にもこだわりました。日本製ならではの細部まで美しいステッチと、さりげないヌメ革ロゴが上質感を印象付けます。

キャンバストートバッグ | Dreaming Life

サイズ：（約）W(上部)48cm (下部)34cm H33.5cm D15cm

持ち手長さ：51cm

持ち手高さ： 22.5cm

重量：360g

素材：表地 コットン100% / パイピング ポリエステル100%

原産国：日本

■キャンバスショルダートートバッグ

キャンバストートバッグと対をなす、2WAY仕様のキャンバスショルダートートバッグ。ショルダー、手提げとシーンやコーディネートに合わせた使い方が出来るデザインが魅力です。コンパクトに見える縦長フォルムでも、A4ファイルや雑誌などもラクラク入る、日常使いには十分な収容力です。

デザインポイントでもある、外側の縦に2分割されたフロントポケットには、スマートフォンやパスケース、ハンカチなどよく出し入れする小物から、水筒や日傘まで収納できます。ショルダーストラップは、肩掛け・斜め掛け両方に使えるちょうどよい長さにしています。本体には上品で丈夫な9号帆布、外ポケットには軽さを考慮した11号帆布を使用。毎日使いやすく、しっかりと強度を保ちながらも「軽さ」にもこだわりました。素材から縫製まで日本国内で、ひとつひとつしっかり丁寧に作ってます。

キャンバスショルダートートバッグ | Dreaming Life

サイズ：（約）W28cm H35.5cm D11cm

持ち手長さ：26cm

持ち手高さ：9cm

ショルダーストラップ長さ：90cm

重量：345g

素材：表地 コットン100% / パイピング ポリエステル100%

原産国：日本

【Aki Ishibashiアーティストページ】 https://bi.favorric.com/4fgh6Xy(https://bi.favorric.com/4fgh6Xy)

FAVORRICとは？

「アートと暮らす。」FAVORRIC（フェイバリック）

FAVORRIC ブランド紹介

「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストの作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術によってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨などを展開するブランドです。

美しい生活の道具としてアートを気軽に生活に取り込むライフスタイルを提案しています。

FAVORRICが目指すもの

1.アーティストやクリエイターに新しい表現の可能性を。

アーティストやクリエイターが生み出すオリジナリティあふれる作品の数々。これらを優良な素材や高い生産技術と組みわせることによって、生活の道具や身にまとう“モノ”としてアート作品が生まれ変わる。アーティスト、クリエイターは表現の幅を広げ、私たちは“モノ”として生まれ変わったアート作品と暮らすことができる。FAVORRICは、そんなアートと暮らしの関係を目指しています。

2.上質な素材、高い生産技術に新しい価値を

FAVORRICは、作品の機微を再現するために選りすぐりの上質な素材や高い生産技術を活かしています。豊かな発色を活かす織の技術、写真の奥行きを感じさせる素材、精細で精巧な染めの技術。

ただアート作品が再現された“モノ”ではなく、暮らしの道具としても美しい“モノ”であること。

日本中、世界中の良質な素材や高い生産技術からアーティスト、クリエイターとのコラボレーションで次々と新しい“モノ”を生み出してゆく。FAVORRICは、モノづくりの可能性も広げたいと考えています。



3.在庫廃棄ゼロを目指して。それは新しい生産システムへの挑戦です

大量生産消費モデルは、常に在庫と廃棄のリスクを抱えています。丹精こめてつくったモノが廃棄されては、生産者にとって悲しいだけでなく環境負荷も高まります。FAVORRICは、デジタルテクノロジーを活用し、オンデマンドで独自の生産の仕組みを構築していきます。廃棄を増やさず、欲しい人の分だけつくるエシカルなモノづくりへ。だからFAVORRICの商品は、すべてが希少品。FAVORRICは大量生産大量消費モデルからの脱却も目指しています。

FAVORRIC 公式サイト：https://favorric.com/(https://favorric.com/)



■参加アーティストは総勢78名！アイテム化対象のアート作品は343点、販売アイテム数は1,433点

＜公式SNS＞

Facebook ：https://www.facebook.com/favorric.official

Instagram：https://www.instagram.com/favorric_official/

LINE公式アカウント： https://lin.ee/MQRW6tK

株式会社オーセントについて

オーセントは、1人1人が輝ける未来づくりに貢献するために二つの事業を展開しています。

コンサルティング事業では、特に中堅・中小企業のお客様に対して、企業が継続して成長していくことを目的とした業務改革や組織改革、DX などの取組み実行支援を行っています。

プラットフォーム事業では、2021年7月より、「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストのアート作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術によってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨としてラインナップする EC サイト『FAVORRIC』（フェイバリック）を展開。消費者の楽しい買い物体験の実現と共に、大量生産を前提としないものづくりの仕組み構築に挑戦しています。

株式会社オーセント

＜会社概要＞

名称 ：株式会社オーセント

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目７番４号 アカデミービル３階

代表取締役：福原 大佑 創業日 ：2017年1月

事業内容 ：コンサルティング事業、プラットフォーム事業

URL ： https://aucent-inc.com/

【本リリースに関するお問い合わせ】

https://aucent-inc.com/contact/