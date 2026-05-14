「クリエイション・コア東大阪」を拠点とする精鋭21社が集結！「MOBIO・中小機構インキュ企画展2026」開催
大阪のものづくり企業を支援するMOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪（※1））には、日本最大級の200ブースを誇る常設展示場があり、その一角にある企画展コーナーでは、年間約10回の企画展を開催しています。
独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部との共催により実施する本企画展「MOBIO・中小機構インキュ企画展2026」では、公益財団法人大阪産業局が運営するMOBIOインキュベートルーム入居企業と中小企業基盤整備機構が運営するクリエイション・コア東大阪のインキュベートルームに入居し、新製品・新事業開発に取り組む企業の最新技術や製品が一堂に集まります。
4回目の開催となる今年は、新進気鋭の中小企業21社が持つ技術力を広く紹介し、ビジネスマッチングの促進や新たな企業間連携のきっかけとなる場を創出します。
また、開催期間中の6月26日(金)には、出展企業のうち19社による製品・技術紹介＆交流会イベント「MOBIO-Cafe-Meeting」を開催。
「MOBIO-Cafe-Meeting」では、出展企業の担当者自らがブースの前に立ち、自慢の製品や技術について紹介します。
技術紹介の後には、出展企業と参加者が活発な情報交換を行える交流会も予定しており、リアルな場ならではの対話が可能です。
本企画展および「MOBIO-Cafe-Meeting」を通じて、大阪のものづくり企業の優れた技術を広く発信するとともに、新たなビジネスチャンスにつながる機会を提供してまいります。
（※1）MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）とは(https://www.m-osaka.com/jp/service/)
開催概要
展示イベント【MOBIO企画展】MOBIOインキュベートルーム企画展
■開催期間
2026年6月2日(火)～7月30日(木)
※休館日：土日祝日および年末年始
■開催場所
MOBIO常設展示場 企画展コーナー（クリエイション・コア東大阪 北館2F）(https://www.m-osaka.com/jp/access/index.html)
■料金
無料
■出展企業および内容一覧（順不同）
●カテゴリ：「宇宙」
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/220_1_a28d1159462b7192330841656fb77e71.jpg?v=202605141251 ]
●カテゴリ：「医療・ヘルスケア」
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/220_2_e4e71acadece34b7c38428df062bcf77.jpg?v=202605141251 ]
●カテゴリ：「マテリアル」
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/220_3_656867c633779e90ef5c3fb19db41177.jpg?v=202605141251 ]
●カテゴリ：「環境・エネルギー」
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/220_4_baefabc32abb2577cc37d0c213ecc76a.jpg?v=202605141251 ]
●カテゴリ：「AI・IoT・ロボット」
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/220_5_56af2cd0f1f64330b8ec761b66fe2ce1.jpg?v=202605141251 ]
●カテゴリ：「ものづくり支援」
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/220_6_0b7335c2d4410b86ceb89c72a4f5d4c6.jpg?v=202605141251 ]
詳細を見る :
https://www.m-osaka.com/jp/whatsnew/detail/006120.html
■技術・製品紹介、交流イベント【MOBIO-Cafe-Meeting】
■開催日時
2026年6月26日(金) 16:30～19:00
※18:00～19:00は＜第2部＞交流会となります。（有料）
※交流会への参加は任意です。
■開催場所
第1部：MOBIO常設展示場 企画展コーナー（クリエイション・コア東大阪 北館2F）(https://www.m-osaka.com/jp/access/index.html)
第2部：MOBIOコミュニケーションスペース（クリエイション・コア東大阪 南館2F）(https://www.m-osaka.com/jp/access/index.html)
■料金
第1部：無料
第2部：500円／名（消費税込み）
詳細を見る :
https://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/006121.html
【主催】
MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）
【共催】
独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部
■MOBIO公式アカウント
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・YouTube(https://www.youtube.com/@MOBIOvideo)