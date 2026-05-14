Akamai、AIによる「マシンスピードの攻撃」から地政学リスクまで、最新の脅威を網羅するセキュリティ関連ウェビナーを開催

アカマイ・テクノロジーズ合同会社

アカマイ・テクノロジーズ合同会社(https://www.akamai.com/ja)（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈寛和、以下「Akamai」）は、急速に進化するサイバー脅威への対策をテーマにした、5件のセキュリティ関連ウェビナーを開催することをお知らせいたします。

昨今、生成AIの悪用による「マシンスピード」の攻撃や、複雑化する地政学的リスクに伴うサイバー攻撃、巧妙化するドメイン乗っ取りなど、企業を取り巻く脅威はかつてないスピードで変化しています。本ウェビナーシリーズでは、Akamaiの最新の観測データと、現場の最前線で対応にあたるエキスパートの知見をもとに、今、組織が取るべき具体的な防御策を解説します。

AI攻撃をどう迎え撃つか？現場のリアルに迫る

5月27日（水）のウェビナーでは、最新の攻撃トレンドである「AIを悪用した攻撃」にフォーカスします。Akamaiが捉えた最新の攻撃兆候から、クラウドWAF（Web Application Firewall）に求められる新たな検知能力について詳説。さらに、実際に防御措置を講じているサービスチームへのインタビューを通じ、現場でのリアルな活用事例やAkamaiのWAFが選ばれる理由を掘り下げます。

■開催概要：

- テーマ：マシンスピードのAI攻撃をどう迎え撃つか？ Akamaiの“中の人”にインタビュー！ 最新のクラウドWAFに求められる検知力と現場のリアル- 開催日時：2026年5月27日（水）15:00 - 16:00- スピーカー：アカマイ・テクノロジーズ合同会社 エバンジェリスト 中西一博、プロフェッショナルサービス部、セキュリティコンサルタントII 宮田聡- 本ウェビナーについて詳細はこちらのページ(https://akamai.webex.com/weblink/register/r79009054c30479f4e5f899302ecbeb9c)をご覧ください。

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地政学、DDoS、ドメイン乗っ取り、行政指針まで網羅

また、特定のセキュリティ課題を深掘りする4つのセッションも開催いたします。

地政学リスクがサイバー攻撃に及ぼす影響や、国内外のDDoSの最新動向、今問題となっているDNS設定不備を狙うドメイン乗っ取り攻撃、経産省のサイバーセキュリティ評価制度の解説といった、幅広いテーマのセキュリティトピックについて取り上げます。

■開催概要：

- テーマ：地政学リスクがサイバー攻撃に変わる時代 日本企業も無関係ではない理由とは- 開催日時：2026年5月20日（水）12:10 - 12:50- スピーカー：アカマイ・テクノロジーズ ストラジテックセールスディレクター 村田慎- 詳細・お申し込みはこちら(https://akamai.webex.com/weblink/register/rb63b5107ed2d71de9233964a4539af6d)- テーマ：DDoS対策 "次の攻撃の波"に備えるには？- 開催日時：2026年5月26日（火）12:00 - 13:00- スピーカー：アカマイ・テクノロジーズ エバンジェリスト 中西一博- 詳細・お申し込みはこちら(https://www.brighttalk.com/webcast/17473/664459)- テーマ：ドメイン乗っ取りが危ない！DNS設定不備を狙う攻撃の実態とリスク検知の自動化- 開催日時：2026年5月28日（木）12:00 - 12:00- スピーカー：アカマイ・テクノロジーズ エバンジェリスト 中西一博- 詳細・お申し込みはこちら(https://www.brighttalk.com/webcast/17473/664462)- テーマ：経済産業省「サイバーセキュリティ評価制度」を徹底解説 何から対応すればいい？企業が今すぐ取るべきアクション- 開催日時：2026年6月3日（水）12:10 - 12:50- スピーカー：アカマイ・テクノロジーズ ストラジテックセールスディレクター 村田慎- 詳細・お申し込みはこちら(https://akamai.webex.com/weblink/register/r8fbcb8c773fdae7c6e1f10d66f7a40f7)

Akamai について

Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com(https://www.akamai.com/ja) および akamai.com/blog(https://www.akamai.com/ja/blog) をご覧いただくか、X (https://x.com/Akamai_jp)や LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/akamai-technologies/mycompany/) で Akamai Technologies をフォローしてください。

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※本プレスリリースの内容は、個別の事例に基づくものであり、個々の状況により変動しうるものです