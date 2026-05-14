第5子 夢空（ゆめあ）ちゃん、初めての雑誌撮影　辻希美さん親子が『ひよこクラブ』表紙に登場！7年ぶりの出産・育児を語るインタビューも掲載（５/15発売）

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岩瀬大輔）が発行する、妊娠・出産・育児雑誌『たまごクラブ』『ひよこクラブ』は、1993年に創刊し、2026年10月に創刊33周年を迎えます。

2026年5月15日発売の『ひよこクラブ』では、タレントの辻希美さんが、昨年8月に誕生した第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんと親子で登場し、貴重なインタビューが掲載されています。夢空ちゃんが雑誌の表紙に登場するのは、本誌が初となります。

撮影／藤原宏（Pygmy Company）育児の困ったがズバリ！解決する本『ひよこクラブ』2026年夏号（生後４カ月から２才になるまで）

発売日：2026年5月15日（金）

定価：1,650円（税込）

初めてママ・パパのための離乳食BOOKが3冊付きます！

【別冊付録】 離乳初期・中期 離乳食調理の基本＆レシピBOOK

【とじ込みBOOK】離乳後期・完了期 9カ月からの離乳食の進め方＆レシピBOOK

【とじ込みBOOK】食べてOK？ まだNG？ 離乳食の食材BOOK

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【特別付録】こどもビームス 「カシャカシャ ピッピー しかけ布絵本」

https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=128725

【夢空ちゃんが雑誌表紙に登場したのは、『ひよこクラブ』が初！】

【親子初登場、辻希美さんコメント】

――ひよこクラブの親子撮影いかがでしたか？

親子での撮影が初めてなので、私自身も楽しみにしていましたし、夢空も楽しかったと思います。すてきな表紙で、家族の記念になる1冊になりました！

――5人目の子育てはいかがですか？

もはや孫のような感覚で夜泣きすらかわいい（笑）でも、5人子どもがいるとベテランと思われがちですが、前の子から7年空いていますし、初めてのときと変わらないですよ。初心に戻って、ゼロから子育てしています。

――子育て中の方にメッセージをお願いします。

せっかく離乳食をスタートしたのに、“大家族あるある”でみんなが感染症にかかって一時中断したり、毎日がバタバタ。きっと皆さんも大変なことも、楽しいこともあると思いますが、元気に一緒に頑張りましょう！

辻希美さん、夢空（ゆめあ）ちゃん プロフィール

1987年6月17日生まれ。東京都出身。2000年にモーニング娘。の第４期メンバーに選ばれデビュー。04年にモーニング娘。を卒業し、ソロで活動を開始する。07年に俳優の杉浦太陽さんと結婚、出産。2025年8月に第5子、夢空ちゃんが誕生。リアルな日常を発信しているYoutubeチャンネル「辻ちゃんネル」は、多くのママから支持されている。

※辻希美さんの「辻」の字は、しんにょうの点1つが正式表記になります。

『たまごクラブ』2026年春号 インタビュー撮影カット

【辻希美さんと夢空ちゃん】の動画コメントは

こちらの二次元コードから見られます！

――親子共演となった表紙撮影について、ひよこクラブ編集長コメント

辻希美さんと夢空ちゃんに親子で表紙にご登場いただき、光栄です。撮影時、夢空ちゃんは終始ニコニコご機嫌で、辻希美さんはじめご家族の方たちに本当に愛されているんだなという感じが伝わってきました。スタッフ一同、その笑顔にとっても癒された、楽しい撮影でした。

（ひよこクラブ編集長：伊丹千絵）

＜ご参考＞

■『ひよこクラブ』2026年夏号詳細情報

「たまひよ」の雑誌は、『初めてのたまごクラブ』『たまごクラブ』『初めてのひよこクラブ』『ひよこクラブ』の4冊にリニューアル。これまで以上に別冊やページ数が増えて、『ひよこクラブ』は、「育児の困ったがズバリ！解決する本」として、生後4カ月頃から2才になるまでこの1冊でママ・パパ・赤ちゃんの日々の課題を解消します！生まれ変わった たまひよの雑誌にご注目ください！

■サイズ：280×210mm ■ページ数：192p ■価格：1,650円（税込）

■別冊付録：離乳初期・中期 離乳食 調理の基本＆レシピBOOK

■とじ込みBOOK：離乳後期・完了期 ９カ月からの離乳食の進め方＆レシピBOOK／食べてOK？ まだNG？ 離乳食の食材BOOK／赤ちゃんの泣き＆眠り お悩み解決BOOK

■とじ込みシート：4カ月～1才代 赤ちゃんの今早わかり

■特集：離乳食の始め方進め方超入門／おっぱいミルクのお悩み解決／ベビーウェア＆肌着初夏～夏の着せ方…等