第65回蘭友会らん展 in サンシャインシティ ～オーキッド・カップ2026～6月4日(木)～6月7日(日)　入場無料

株式会社サンシャインシティ

サンシャインシティ（東京・池袋）では、6月4日(木)～7日(日)の期間、初心者から上級者まで楽しめる美しいらんや、様々な初夏のらんを展示・販売する「第65回蘭友会らん展 in サンシャインシティ ～オーキッド・カップ2026～」を開催します。

～らん展イチオシポイント～

・世界中のらんが大集結！

一堂に会することの少ない世界各国のらんの花姿を見比べて楽しめます。

・投票でらんの頂点が決まるオーキッド・カップ開催！

あなたの一票で人気No.1が決定！多様ならんの魅力を再発見できるかも！

・葉緑素を持たない希少なオニノヤガラが登場

光合成を行わない不思議で珍しいらんに出会える！

・多彩ならんは圧巻の展示数約600株！

植物としての美しさだけでなく、個性や存在感など、鑑賞の楽しみ方も様々！

▼本リリースPDFはこちらよりダウンロードいただけます

https://prtimes.jp/a/?f=d20364-1113-15457bc3b78678da61fec58aa90caa5e.pdf

夏季としては日本最大級の洋蘭の展示会となる本展は、アマチュア洋蘭愛好家組織「蘭友会」の精神である「らんを楽しむことを通じて人の和を図る」、「らんを守る・知る・伝える」ことを趣旨とし、30か国以上の世界各国の多種多様な蘭の展示・販売などを実施するイベントです。

開催65回目を迎える今年は、4年に一度の国際大会にちなみ、特別企画「オーキッド・カップ2026」を開催します。初夏に見頃を迎える世界各国原産の代表的ならんを国別に展示し、花の形や色、生態の違いを見比べながら楽しめる内容です。来場者による人気投票も行い、最も支持を集めた一鉢を表彰します。

また、葉緑素を持たず、菌類と共生して育つ珍しいらん「オニノヤガラ」の展示も予定しています。

さらに、木に着生させたらんの栽培株や、多様な栽培方法・楽しみ方を紹介する展示も実施。

そのほか、蘭友会会員や友好愛らん団体などによる幅広い種類の個性豊かな約600株にも及ぶらんの数々を展示。らんの美しさだけでなく、個性や育ち方の面白さまで幅広く楽しめる内容です。また、ワークショップなどを通じてらんを様々な角度から知ることができます。

美しいらんを気軽に楽しみたい方、また多くのらんに囲まれた至福の時を過ごしたい方には最適なイベントです。

オニノヤガラ…葉緑素を持たず光合成をしない、キノコなどの菌類から栄養を得て成長する、珍しいらん。

イベントの詳細はhttps://sunshinecity.jp/event/entry-37439.htmlをご覧ください。

イベント概要

名称： 第65回蘭友会らん展 in サンシャインシティ ～オーキッド・カップ2026 ～

期間： 6月4日(木)～7日(日)

時間： 10:00～18:00（最終日は16:30まで）

入場料金： 無料

会場： 東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F 展示ホールＡ

主催： 蘭友会(JAOS)

協催： 日本洋蘭農業協同組合（JOGA）

後援： 東京都、豊島区、（一財）沖縄美ら島財団

特別協賛：（株）資生堂

協力：（株）サンシャインシティ、友好愛らん団体

過去の展示過去の展示

▼本リリースPDFはこちらよりダウンロードいただけます

https://prtimes.jp/a/?f=d20364-1113-15457bc3b78678da61fec58aa90caa5e.pdf

※状況により、内容・スケジュールが変更・中止となる場合がございます。

※画像はイメージです。 ※金額はすべて税込です。

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■サンシャインシティ 概要

所在地：東京都豊島区東池袋3-1

営業時間：各施設により異なる

問合せ先：サンシャインシティ総合案内 03-3989-3331

https://sunshinecity.jp/

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