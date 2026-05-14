再生可能エネルギー100％使用を目指す国際的イニシアチブ「RE100」に加盟

豊田通商株式会社

豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、自社グループの事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指す、国際的気候変動イニシアチブの「RE100*」に、加盟したことをお知らせします。

豊田通商グループは2021年7月に、「カーボンニュートラル宣言」を、2025年８月にSBT認定を取得した「ネットゼロ宣言」を公表し、2030年までに温室効果ガス（以下：GHG）の自社排出であるScope1＋2を2019年比で50％削減、2050年にバリューチェーン全体でのGHG排出であるScope1＋2＋3をネットゼロとする野心的な目標を定めています。このたび、新たに「RE100」に加盟し、2040年までに事業活動で使用する電力を100%実質再生可能エネルギーとすることを目指します。グループ会社の工場への太陽光パネル設置や、国内外での蓄電池やエネルギーマネジメントを活用した再生可能エネルギー導入及び、再生可能エネルギー由来の電力メニュー活用や非化石証書等の環境価値活用を進めてまいります。

なお、今回の加盟にあたっては、持続可能な脱炭素社会実現を目指す企業グループである、日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）に支援を受け実施しています。

豊田通商グループは、「未来の子供たちにより良い地球を届ける」というミッションの実現に向け、「RE100」に加盟し、上記目標の達成をすることによって、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

豊田通商グループの気候変動対策の取り組みの詳細は、こちらをご覧ください。

https://www.toyota-tsusho.com/sustainability/environment/climate-change.html

* 企業が自らの事業の使用電力を100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブ。国際的なNGOである「The Climate Group」と「CDP」が運営。

＜参考＞

１）豊田通商グループのGHG排出削減目標

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/769/table/67_1_bf0e55416afa3ecc305cce9d00a9f9f8.jpg?v=202605141251 ]

２）カーボンニュートラル宣言とネットゼロ宣言の内容について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/769/table/67_2_ed75a5359ec3fe98998a5ca1689f3a0c.jpg?v=202605141251 ]

（注）2019年比で、Scope1＋2排出量を95%、Scope3排出量を90%以上削減した上で、削減が困難な残余排出に対しては、大気中からの除去および恒久的な貯留による「中立化」を通して、実質の排出をゼロとすることを目指すもの。