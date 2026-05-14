朝日新聞デジタル版で提供する手軽に脳トレパズルで遊べるゲームプラットフォーム『朝日GAMES』の企画・開発パートナーとしてセガXDが参画

株式会社セガ エックスディー

ゲーミフィケーション※事業を展開する株式会社セガ エックスディー（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員CEO：谷 英高、以下：セガXD）は、株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）が2026年5月13日（水）に提供開始した手軽に脳トレパズルで遊べるゲームプラットフォーム『朝日GAMES』の企画・開発パートナーとして参画したことをお知らせします。

朝日GAMES特設ページ： https://digital.asahi.com/pr/games/(https://digital.asahi.com/pr/games/?ref=AsahiGAMES_2605release_prtimes_segaxd)

『朝日GAMES』は、計算力を鍛える「ナンバーズリンク」、記憶力を試す「メモリーシャッフル」など、朝日新聞（デジタル版）内で手軽に脳トレを楽しめる複数のゲームを収録したゲームプラットフォームです。本プラットフォームは、朝日新聞（デジタル版）を利用する方に、ニュースを読む合間のスキマ時間をより豊かに、習慣的に楽しんでもらうことを目的に開発しました。

設計においてはセガXDの強みであるゲーミフィケーションを活用し、達成感を得られるミッション機能や、日々の積み重ねを実感できるコレクション機能など、「つい毎日訪れたくなる」仕組みを取り入れています。さらに、ニュース体験にゲームが自然に溶け込むようプレイ時間や回数を最適化し、心地よい刺激を与えるゲームバランスを実現しました。こうした工夫を通じて、毎日のルーティンを彩る、新たな体験価値を提供します。

※「ゲーミフィケーション」とは：ゲームのメカニズムを非ゲームの分野に応用することで、ユーザーのモチベーションを

高め、その行動に影響を及ぼすこと（https://segaxd.co.jp/gamification/overview/）

■ 『朝日GAMES』について

『朝日GAMES』は、どなたでも基本無料でプレイができるカジュアルな脳トレパズルを搭載したゲームプラットフォームです。パソコンやスマートフォンで、1回1分程度の思考力を使うゲームが手軽に楽しめます。さらに、朝日新聞（デジタル版）の会員（有料会員・朝日ID会員により異なる）になると、ランキングへの参加やプレイ回数の制限緩和、限定ゲームの解放など、お楽しみいただける範囲が広がります。

＜ 収録ゲーム（一部抜粋） ＞

・ナンバーズリンク

フィールド上の数字が書かれたピースをつなげて、お題の数字を作ります。シンプルなのに、指が止まらないゲームです。

【遊び方】

１. お題の数字を確認

まずは画面上部に表示されるお題をチェック

この数をつくるのがゴールです

２. 数をつないで足していく

フィールド内の数字をなぞってつなげます

つないだ数字の合計がお題の数字になれば、

ピースが消えて次のお題に

３. ハイスコアを目指す

制限時間内にたくさんクリアするとスコアアッ

プ。ピースは長くつなげて消すほど高得点です

・メモリーシャッフル

ランダムに配置されたパネルを記憶し、シャッフルされたあとに元の位置へ戻していく脳トレです。

【遊び方】

１. パネルの配置を覚える

表示されたフィールド内のパネル配置を

チェック

２. シャッフル後に再配置

パネルがシャッフルされたら、覚えた位置に

戻すように配置していきます

３. ステージを進めて難易度アップ

正解するとステージクリア！

進むほどパネルの種類と枚数が増えて難しく

なります

＜ 『朝日GAMES』概要 ＞

・名称 ：朝日GAMES

・プラットフォーム：Webブラウザ／朝日新聞アプリ

・対応機種 ：スマートフォン・タブレット（iOS、 Android）

PC（Google Chrome、Safari、Microsoft Edge）

・プレイ条件 ：基本プレイ無料（一部ゲームと機能は有料会員のみ）

※下記バージョン以上の環境でプレイ可能です

‐OS：iOS26以上／iPadOS26以上／Android 14.0以上／Windows11 以上／MacOS12 以上

‐ブラウザ：最新バージョン（Google Chrome／Safari／Microsoft Edge ）

‐アプリ：朝日新聞アプリ 最新バージョン

・リリース日 ：2026年5月13日（水）

・ジャンル ：パズルゲーム

・特設ページ ：https://digital.asahi.com/pr/games/(https://digital.asahi.com/pr/games/?ref=AsahiGAMES_2605release_prtimes_segaxd)

＜ プレイ方法 ＞

・ブラウザ版

メニュー右上の「GAMES」、または右上「...(三点リーダー)」をタップし、メニュー内の

「GAMES」を選択してください。

・朝日新聞アプリ版

画面右下のメニューから 「GAMES 」を選択してください。

■ 株式会社朝日新聞社 会社概要

会社名 株式会社朝日新聞社

代表者 代表取締役会長 中村史郎、代表取締役社長CEO 角田克

所在地 東京都中央区築地5-3-2（東京本社）

創業 1879年1月

事業内容 新聞・デジタルメディアによるコンテンツ事業

展覧会などのイベント事業

不動産事業

URL https://www.asahi.com/corporate/

■ 株式会社セガ エックスディー 会社概要

セガ エックスディーは、ゲーミフィケーションで企業や社会の課題を解決するゲーミフィケーションカンパニーです。当社は、人々を夢中にさせるゲーミフィケーションメソッドを中心とした技術やデザイン、世界観をつくる力と、日々研究開発を進めるAR/VRなどの最新テクノロジーを掛け合わせ、人々の“感情を動かす"ノウハウを強みに、事業戦略から大規模開発・プロモーションまで、一気通貫で企業課題・社会課題の解決に取り組んでいます。

会社名 株式会社セガ エックスディー

代表者 代表取締役 社長執行役員CEO 谷 英高

所在地 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー 20階

設立 2016年8月1日

事業領域 ゲーミフィケーション

事業内容 エクスペリエンスデザイン事業

マーケティングプラットフォーム事業

URL https://segaxd.co.jp/

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

本文書に記載している情報は、発表日時点のものです。