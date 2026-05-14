【Cafe Kitsune】2026年初夏の限定メニューが登場

株式会社メゾン・キツネ・ジャパン

ライフスタイルブランドMaison Kitsuneが展開するカフェ、Cafe Kitsuneでは5月19日（火）より初夏のシーズナルメニューを発売いたします。

フルーツを使った爽やかでジューシーなドリンクやケーキ、コーヒーと相性抜群の新作スイーツが登場。

この時期だけの特別な味わいをぜひお楽しみください。

【DRINK】

（右）Earl Grey Peach Soda - アールグレイピーチソーダ（COLD）

カルダモンとピーチを合わせた自家製シロップと香り高いアールグレイティーをソーダで割ったフロートドリンク。

爽やかで上品なアールグレイの香りと、ジューシーな桃の甘みが絶妙に調和した華やかですっきりとした夏にぴったりのドリンクです。バニラアイスを溶かすとクリーミーな味わいに。

イートイン / テイクアウト \950

（左） Blueberry Green Smoothie - ブルーベリーグリーンスムージー（COLD）

ブルーベリーとバナナ、ヨーグルトを合わせたスムージーにセロリと蜂蜜、レモンをプラスした満足感のあるヘルシーなドリンクです。

濃厚でのみごたえがありながらも、夏にぴったりな爽やかでさっぱりとした味わいです。

イートイン / テイクアウト \950

※ドリンクは岡山店を除く全店で販売。

【FOOD】

Tarte au Jasmin Tropical - トロピカルジャスミンタルト（青山限定）

ココナッツファインを薄く塗ったタルトにジャスミン風味のカスタードクリームを合わせたタルト。

花びらのようにカットされたフレッシュマンゴーとライムのシブーストクリーム、キツネ型チョコをトッピングした見た目も楽しめる爽やかなデザートです。酸味のあるシブーストとココナッツの風味が暑い時期にぴったりの味わい。

イートインのみ \1,200

※青山店限定販売。

Banana Bread with Espresso Butter - バナナブレッド エスプレッソバター添え（青山・大阪限定）

完熟バナナを使用した甘くしっとりとした生地に、くるみの食感がアクセントになったバナナケーキ。バナナの果肉とゴロゴロのくるみが重厚感のある生地と合わさり、食べ応えのある一皿です。

相性抜群のほろ苦く濃厚なエスプレッソバターを添えて。

イートイン / テイクアウト \600

※青山店・大阪店限定。

Tiramisu Jelly Cardamon - ティラミスコーヒーゼリー（カルダモン風味）（青山・大阪・京都限定）

カルダモンで香り付けしたコーヒーゼリーに、マスカルポーネクリームを重ねたティラミス風のコーヒーゼリー。

表面には砕いたコーヒー豆とカカオパウダー、キツネ型チョコをトッピング。コーヒーの苦味をしっかりと感じられる、大人のコーヒーゼリーです。

イートインのみ \800

※青山店・大阪店・京都店限定販売。

Kitsune Doughnut Griotte Cherry - キツネドーナツ グリオットチェリー（大阪限定）

艶やかなグリオットチェリーのゼリーでキツネオリジナル生ドーナツを包んだ、華やかな一品。ピスタチオとアメリカンチェリーを添え、中には甘酸っぱいグリオットチェリーのクリームをたっぷり詰めた贅沢な味わいのドーナッツです。

イートイン / テイクアウト \750

※大阪店限定販売。

Kitsune Doughnut Kinako - キツネドーナツ きなこ（大阪限定）

大阪店限定のキツネオリジナル生ドーナツに、きなこを使った香ばしいディプロマットクリームをたっぷりと詰めました。もちもちのわらび餅とコクのあるあんこを添えた、なめらかで奥行きのある味わいのシーズナルドーナツです。

イートイン / テイクアウト \700

※大阪店限定販売。

※全て税込価格。

Cafe Kitsune 店舗情報

Cafe Kitsune Aoyama

東京都港区南青山 3-15-9

Tel: 03-5786-4842

9:30~18:30 （月~金） 9:00~19:00（土日祝）不定休

Cafe Kitsune Shibuya

東京都渋谷区神宮前6-20 MIYASHITA PARK North 2F

Tel: 03-6712-5322

11:00~21:00 不定休

Cafe Kitsune Kyoto Shin Puh Kan

京都府京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館1F

Tel: 075-585-5453（代表）

10:00~19:00 不定休

Cafe Kitsune Osaka

大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館

Tel: 06-6225-7784

10:00~21:00 不定休

Cafe Kitsune Fukuoka

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F

Tel: 092-406-0666

11:00~20:00（月~金） 10:00~20:00（土日祝）不定休

Cafe Kitsune Okayama Roastery

岡山県岡山市北区出石町1-6-6-2

Tel: 086-201-2534

不定期営業

※シーズナルメニューの取り扱いは無し

About Cafe Kitsune

スペシャリティコーヒーを提供するCafe Kitsuneは、国際的でフレンドリーな空間で、上質なコーヒーを味わい、楽しむことを最も大切にしている。2013年に東京・青山に日本一号店をオープンして以来、パリ、ソウル、ニューヨーク、北京、バンクーバーをはじめ世界中に店舗を展開している。2019年には、新しい取り組みとしてコーヒーロースタリーとバー、レストランも開業し、ユニークでインスピレーションに満ちた「Art de Vivre(暮らしの芸術)」を提供している。

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