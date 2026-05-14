ベアーズ女子陸上競技部、新戦力5名を迎え新体制始動

株式会社ベアーズ

株式会社ベアーズ（本社：中央区日本橋浜町、代表取締役社長：高橋健志 以下、ベアーズ）が2022年4月に創部した女子陸上競技部「Bears Camellia（以下、ベアーズカメリア）」は、第5期生として、金子聖奈（須磨学園高校卒業）、島野星来（高川学園高校卒業）、清水りの（新島学園高校卒業）、竹下未悠（都上水高校卒業）、櫨元美波（小林高校卒業）の5名を新たに迎えました。

ベアーズカメリアの選手は、仕事を通じて人として成長し、その人間力を走る力へと変える「デュアルキャリア」を体現し、チームとして2029年に「クイーンズ8（全日本実業団対抗女子駅伝8位入賞）」を目指します。

【昨年度の振り返り：厳しい現実と、確かな手応え】

昨年度の「プリンセス駅伝」では23位という結果に終わり、本戦への切符を逃す非常に悔しい結果となりました。しかし、その一方で「個」のレベルでは確かな手応えを得た一年でもありました。

坂口愛和が北海道マラソンにてMGC（マラソングランドチャンピオンシップ）の出場獲得。さらに、2026年4月には世界規模の大会である「ウィーン・シティマラソン」に招待選手として出場し、9位という成績を収めました。

チームから初めて「日本トップレベルの舞台で戦う選手」を輩出したことは、私たちが信じて歩んできた道が間違っていなかったという、大きな証明となりました。

今年度は「捲土重来（けんどちょうらい）」をスローガンに掲げ「突き抜けた個の力」をチーム全員が追いかけ、結集させることで、確固たる「チームの力」へと昇華させます。

【ベアーズカメリアとは】

ベアーズカメリアは、2022年4月に株式会社ベアーズの実業団チームとして創部。

高柳祐也を監督とした陸上チームです。

2023年10月、創部1年半でのプリンセス駅伝初出場は20位、

翌2024年10月のプリンス駅伝は14位で予選突破し、

創部3年目にしてクイーンズ駅伝初出場23位を果たしました。

選手たちは、早稲田大学スポーツ科学学術院 田口素子研究室および株式会社スポーツモチベーション（最高技術責任者 中野ジェームズ修一氏）の協力のもとトップアスリートとしての競技力向上に励んでいます。

ベアーズカメリアは、選手全員が「幹部候補の正社員」として勤務するデュアルキャリアのモデルケースです。

「陸上日本一への挑戦」と「社会人としてのキャリア形成」の両立を高いレベルで実現し、陸上界に新しい風を吹き込むとともに、社会全体へ夢と希望、そして明るい笑顔をお届けしてまいります。

これからも、ベアーズ女子陸上競技部への熱いご声援をよろしくお願いいたします。

■公式サイト：https://www.happy-bears.com/bears-camellia

※オフィシャルブランドパートナー：アンダーアーマー（株式会社ドーム）【選手・スタッフ一覧】【ベアーズとは】

ベアーズは、家事代行サービスを“日本の暮らしの新しいインフラ”とし、誰もが快適に暮らすことをサポートするという想いを掲げ、1999年に創業し創業27年を迎えた、家事代行のリーディングカンパニーです。

お客様だけでなく、担い手である社員・スタッフにおいても心豊かな生き方・暮らし方ができるよう、多様な働き方の実現に向け様々な取り組みを行ってきました。

女子陸上競技部「ベアーズカメリア」のほかにも、世界3位を誇る実業団チアダンスチーム「Bears Ray（ベアーズレイ）」（2017年4月創部）、吹奏楽団「Bears Wind Orchestra（BWO）」（2018年4月創部）を有し、従業員のデュアルキャリアを応援しております。

【会社概要】

・名称：株式会社ベアーズ

・代表者：代表取締役社長 高橋 健志

・所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-1-1

・創業：1999年10月

・公式サイト：https://www.happy-bears.com/

・事業内容：家事代行サービス、ハウスクリーニング、キッズ&ベビーシッターサービス、料理代行サービス、高齢者支援サービス、暮らしサポートサービスほか

家事代行サービス https://www.happy-bears.com/kaji/

ハウスクリーニング https://www.happy-bears.com/houseclean/

キッズ&ベビーシッターサービス https://www.happy-bears.com/baby/

料理代行サービス https://www.happy-bears.com/cooking/

高齢者支援サービス https://www.happy-bears.com/senior/

暮らしサポートサービス https://www.happy-bears.com/kurashi/

・提供エリア：

（家事代行サービス・料理代行サービス・高齢者支援サービス）東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・愛知県・北海道・福岡県 ・熊本県 ※一部地域を除く

（キッズ＆ベビーシッターサービス）東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・愛知県・北海道・福岡県・熊本県 ※一部地域を除く

（ハウスクリーニングサービス）上記に加え、宮城県・山形県・福島県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・滋賀県・和歌山県・鳥取県・島根県・広島県・愛媛県・高知県・ 佐賀県・熊本県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 ※一部地域を除く

（暮らしサポートサービス）日本全国対応可能 ※内容により異なる

【お客様からのお問い合わせ窓口】

お問い合わせフォーム：https://www.happy-bears.com/contact

【本リリースに関する報道窓口】

株式会社ベアーズ 広報 (服部・阿曽) pr@happy-bears.com

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