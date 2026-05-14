【どうとんぼり神座】食べて気持ち晴ればれ！過去3年夏メニュー販売数No.1商品再登場！『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』登場

株式会社理想実業

株式会社理想実業（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：布施真之介）が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」は、人気期間限定メニューが再登場する神座40周年企画「かむ博」の第2弾として『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』を5月21日(木)から6月30日(火)まで期間限定で販売いたします。

■食べて気分爽快！過去3年夏メニュー販売数No.1の「牛とろ玉ラーメン」が再登場！

過去3年間で販売された夏の期間限定メニューでNo.1販売数※を記録した「牛とろ玉ラーメン」が、人気期間限定メニューが再登場する神座40周年企画「かむ博」の第2弾として販売いたします。

冷たいしょうゆベースのスープに⽢⾟い牛肉のしぐれ煮と、とろろ、卵黄を乗せ、さっぱり食べられる、見た目も鮮やかな一品となっております。さらに、お値段はそのままに、麺を1.5玉に増量することが可能です。

じめっとして蒸し暑くなってくるこれからの時期にぴったりな、あっさり食べられて胃にも優しいヘルシーな一杯をぜひご賞味ください。

※肉増量などサイズ違いは除く

■メニュー概要

【販売期間】2026年5月21日(木)～ 6月30日(火)

【販売店舗】全店(※一部新店を除く)

【価格】1,210円～(※同価格で麺1.5玉に増量可能)

※価格は店舗により異なります。

※全て税込価格です。

※写真はすべてイメージです。

さっ晴り牛とろ玉ラーメンどうとんぼり神座（かむくら）とは

『日本の味がする。』をブランドメッセージに掲げ、心に沁みわたるやさしいスープ、素材のうまみが感じられるラーメンと、おもてなしの心が行き届いた店舗体験が特徴です。

1986年7月19日、大阪・道頓堀に4坪9席で創業。フレンチレストラン出身の創業者が、1年半をかけて開発した秘伝スープに、白菜と豚バラ肉を加えた看板メニュー「おいしいラーメン」は、厳しい社内試験を通過した“スープソムリエ“によって各店舗で作られ、お客様はいつどこを訪れても至高の一杯が味わえます。

関西・関東エリアを中心に急拡大しており、現在は国内124店舗（関西84店舗／関東40店舗）・海外2店舗（2026年4月末時点）を展開。国内外・老若男女問わず、日々あらゆるお客様を最高のラーメンとおもてなしでお迎えしています。

https://kamukura.co.jp

株式会社理想実業（理想実業グループ）について

株式会社理想実業（理想実業グループ）は、ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」を中核に、国内外の飲食事業と食品製造事業を展開しています。「外食」産業から、食を通じて人の感情を動かす「心動（しんどう）」産業への進化を掲げ、新ミッション『心で働き、心を動かす。』のもと、USJのビジネス盛況を支えたCMOやスターバックスの人事システムを構築したCHROなど多種多様な領域の先駆者たちが集結し、常識にとらわれない顧客体験の追求と事業成長を推進しています。株式会社ZIPANGUによる国内飲食ブランド展開、株式会社RSJ GLOBAL HOLDINGSによる海外事業、株式会社プロデュースカンパニー・株式会社理想製麺・フーズパレットによる製造・供給体制を通じて、グループ一体で食の価値創造を広げています。

https://rsj.co.jp