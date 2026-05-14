ファミマのチョコミント・コレクション2026　「過去発売時の初週売上No.1アイス」のワッフルコーンから菓子、チルド飲料まで、爽快感マックスのチョコミント商品が集結！5月19日（火）から順次発売

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、チョコミントを使用した爽快感たっぷりのアイス、菓子、チルド飲料などの商品を、2026年5月19日（火）から順次、全国のファミリーマート約16,400店にて販売いたします。

※商品によって発売日・発売地域が異なります。

■今年で3回目の“チョコミントフェア”開催！全8種類が登場

チョコミントフェアは2024年に初開催し大変ご好評をいただき3年目を迎えます。今年も、アイス、菓子、スイーツ、チルド飲料といった様々なカテゴリーから、選び抜かれたチョコミント商品を発売いたします。定番商品としてご好評をいただいているアイス「ぎっしり満足！チョコミント」に加え、サクサク食感の薄焼きクレープと爽快感のあるミントチョコレートの両方が楽しめる「アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント」などの話題の商品が初登場するほか、人気シリーズのワッフルコーンアイスや、チョコとミントが溶け合うタルト、リフレッシュに最適なチルド飲料など、昨年ご好評をいただいた人気メニューも再登場。

圧倒的な爽快感を求めるコアなファンはもちろん、お仕事や勉強の合間にリフレッシュしたい方まで、今の気分にぴったりのチョコミントが必ず見つかるはずです。この時期だけの至福の体験をぜひお楽しみください。

【商品詳細】

【アイス】

【商品名】ワッフルコーンチョコミント

【価格】341円（税込368円）

【発売日】2026年5月19日（火）

【発売地域】全国

【内容】初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なく爽やかな香りのミントアイスです。チョコチップを混ぜ込みチョコソースをかけることで、しっかりとチョコ感を感じられます。コーンには、チョコミントアイスと相性の良いココアシュガーコーンを使用しました。

【商品名】ぎっしり満足！ チョコミント

【価格】250円（税込270円）

【発売日】発売中

【発売地域】全国

【内容】パリパリチョコがたっぷり入った、食べ応え満点の王道チョコミントアイスです。

【菓子】

【商品名】爽快ミント香るチョコミントクランチ

【価格】193円（税込208円）

【発売日】2026年5月19日（火）

【発売地域】全国

【内容】ココアビスケットやワッフルコーンなど、4種類のクランチ素材を、ミントパウダーを使用した爽快感あふれるミントフレーバーチョコと組み合わせた、ザクザク食感がきわだつチョコクランチです。

※数量限定

【商品名】アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント

【価格】230円（税込248円）

【発売日】2026年5月19日（火）

【発売地域】全国

【内容】アルファベットチョコレートから爽快感のあるチョコミントが登場！サクッと香ばしい薄焼きクレープ入りで、爽快感がひとくちで広がるミントチョコレートです。

※数量限定

【チルド飲料】

【商品名】チョコミントドリンク

【価格】249円（税込268円）

【発売日】2026年5月19日（火）

【発売地域】全国

【内容】チョコレートの甘さとミントの風味が絶妙にマッチしたチョコミントドリンク。飲みごたえ満足な２７０ｇです。

※数量限定

【焼き菓子】

【商品名】チョコミントタルト

【価格】176円（税込190円）

【発売日】2026年5月26日（火）

【発売地域】全国

【内容】タルト生地にミントパウダー入りのチョコミント生地とチョコチップを加え、キューブチョコをトッピングして焼き上げた、チョコの甘さと爽やかなミントの味わいが楽しめるタルトです。

※数量限定

【商品名】チョコミントパウンドケーキ

【価格】176円（税込190円）

【発売日】2026年5月26日（火）

【発売地域】全国

【内容】ミントパウダーとチョコチップを加えて焼き上げた、爽やかなミントの味わいとチョコの甘さが楽しめる、ふんわりとした食感のパウンドケーキです。

※数量限定

【商品名】チョコミントスティックケーキ

【価格】153円（税込165円）

【発売日】2026年5月26日（火）

【発売地域】全国 ※北海道、沖縄県、TOMONYを除く

【内容】チョコ生地にミントクリームをサンドし、線状にチョコをかけました。

※数量限定

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がございます。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html