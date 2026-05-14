株式会社テクノスジャパン

デジタルとAIでつながる社会の未来を切り拓く 株式会社テクノスジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：吉岡 隆、以下「テクノスジャパン」）は、2026年5月21日（木）に開催される株式会社Kyutech ARISE主催「第1回Kyutech ARISE 学び合い交流セミナー」において、当社代表の吉岡 隆が特別講演を行うことをお知らせします。本セミナーは、「知識は、経営の知恵へと変わるのか」をテーマに、専門知と業務知をどのように結びつけ、経営判断や実務に活かしていくかを考える場です。

■経緯・背景

テクノスジャパンは、2021年に飯塚市新産業創出支援センター（e-ZUKAトライバレーセンター）内にサテライトオフィス「テクノスジャパンe-ZUKAイノベーションラボ」を開設し、地域に根ざした研究開発・共創活動を進めてきました。現在は九州工業大学 飯塚キャンパス内に「テクノスジャパン飯塚イノベーションラボ」として拠点を置き、同大学との共同研究などを通じて、産学連携による取り組みを推進しています。今回の登壇では、こうした取り組みを背景に、学術知見と企業現場の知見を結びつけ、経営・業務変革の実践につなげていくための視点を共有します。

■Kyutech ARISE交流セミナー概要

日時：2026年5月21日（木）13:00～17:00（開場12:30）

会場：立命館大学東京オフィス 東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー8階

※受付3階（※JR東京駅日本橋口直結）

テーマ：「知識は、経営の知恵へと変わるのかーシステムと組織の共創が拓くSociety5.0時代の「専門知」×「業務知」と学び増しー」

参加費：無料（事前申込制）

定員：70名

主催：株式会社Kyutech ARISE

後援：立命館大学、九州工業大学

申込期限：2026年5月14日（木）17:00

申込URL：https://www.kyutech-arise.co.jp/05-21-seminar/

■プログラムスケジュール

13:00 開会挨拶 株式会社Kyutech ARISE 代表取締役社長 嶺 正二郎

第1部

13:10 特別講演1 日本マイクロソフト株式会社 エグゼクティブアドバイザー 小柳津 篤 氏

14:00 特別講演2 株式会社クラウドワークス 執行役員/DX事業担当 北川 大輔 氏

14:30 特別講演3 株式会社テクノスジャパン 代表取締役 社長執行役員 吉岡 隆 氏

15:00 特別講演4 国立大学法人九州工業大学 学長 安永 卓生 氏

第2部

15:40 事例紹介1 株式会社日立システムズ 産業・流通情報サービス第一事業部長 田口 満雄 氏

16:10 事例紹介2 株式会社NTTデータグローバルソリューションズ 第一事業本部長 八木 将樹 氏

16:40 株式会社Kyutech ARISE事業紹介・閉会挨拶

閉会後 懇親会

■株式会社テクノスジャパンについて

テクノスジャパンは、「デジタルとAIで企業のビジネス変革を実現する」をグループミッション、「LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE」をビジョンとして掲げ、企業のデータドリブン経営に伴走しています。1994年の創業以来、ERPのシステムコンサルティングとインテグレーションを展開し、企業の基幹業務改革を支援してきました。現在はCRM、自社開発の企業間協調プラットフォーム「CBP」を組み合わせた「ERP×CRM×CBP」のトータルソリューションにより、経営・業務の高度化を支援しています。今後は、デジタルとAIの活用を通じて、商流・物流・金流を含む業務プロセスの連動を進め、全体最適の実現と、顧客企業とその業界におけるDX・AX推進に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社テクノスジャパン

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー14階

代表者：代表取締役 社長執行役員 吉岡 隆

設立：1994年4月27日

資本金：5億6,252万円

URL：https://www.tecnos.co.jp/

※本文中の社名、商品・サービス名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。本文中は、(TM)、(R)マークなどを明記しておりません。

【お問い合わせ】

担当者：北畠（きたばたけ）、浦上

TEL：03-3374-1212（代表）

MAIL：pr@tecnos.co.jp