テクノスジャパン代表取締役 社長執行役員 吉岡 隆、Kyutech ARISE主催「第1回学び合い交流セミナー」で特別講演
デジタルとAIでつながる社会の未来を切り拓く 株式会社テクノスジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：吉岡 隆、以下「テクノスジャパン」）は、2026年5月21日（木）に開催される株式会社Kyutech ARISE主催「第1回Kyutech ARISE 学び合い交流セミナー」において、当社代表の吉岡 隆が特別講演を行うことをお知らせします。本セミナーは、「知識は、経営の知恵へと変わるのか」をテーマに、専門知と業務知をどのように結びつけ、経営判断や実務に活かしていくかを考える場です。
■経緯・背景
テクノスジャパンは、2021年に飯塚市新産業創出支援センター（e-ZUKAトライバレーセンター）内にサテライトオフィス「テクノスジャパンe-ZUKAイノベーションラボ」を開設し、地域に根ざした研究開発・共創活動を進めてきました。現在は九州工業大学 飯塚キャンパス内に「テクノスジャパン飯塚イノベーションラボ」として拠点を置き、同大学との共同研究などを通じて、産学連携による取り組みを推進しています。今回の登壇では、こうした取り組みを背景に、学術知見と企業現場の知見を結びつけ、経営・業務変革の実践につなげていくための視点を共有します。
■Kyutech ARISE交流セミナー概要
日時：2026年5月21日（木）13:00～17:00（開場12:30）
会場：立命館大学東京オフィス 東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー8階
※受付3階（※JR東京駅日本橋口直結）
テーマ：「知識は、経営の知恵へと変わるのかーシステムと組織の共創が拓くSociety5.0時代の「専門知」×「業務知」と学び増しー」
参加費：無料（事前申込制）
定員：70名
主催：株式会社Kyutech ARISE
後援：立命館大学、九州工業大学
申込期限：2026年5月14日（木）17:00
申込URL：https://www.kyutech-arise.co.jp/05-21-seminar/
■プログラムスケジュール
13:00 開会挨拶 株式会社Kyutech ARISE 代表取締役社長 嶺 正二郎
第1部
13:10 特別講演1 日本マイクロソフト株式会社 エグゼクティブアドバイザー 小柳津 篤 氏
14:00 特別講演2 株式会社クラウドワークス 執行役員/DX事業担当 北川 大輔 氏
14:30 特別講演3 株式会社テクノスジャパン 代表取締役 社長執行役員 吉岡 隆 氏
15:00 特別講演4 国立大学法人九州工業大学 学長 安永 卓生 氏
第2部
15:40 事例紹介1 株式会社日立システムズ 産業・流通情報サービス第一事業部長 田口 満雄 氏
16:10 事例紹介2 株式会社NTTデータグローバルソリューションズ 第一事業本部長 八木 将樹 氏
16:40 株式会社Kyutech ARISE事業紹介・閉会挨拶
閉会後 懇親会
■株式会社テクノスジャパンについて
テクノスジャパンは、「デジタルとAIで企業のビジネス変革を実現する」をグループミッション、「LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE」をビジョンとして掲げ、企業のデータドリブン経営に伴走しています。1994年の創業以来、ERPのシステムコンサルティングとインテグレーションを展開し、企業の基幹業務改革を支援してきました。現在はCRM、自社開発の企業間協調プラットフォーム「CBP」を組み合わせた「ERP×CRM×CBP」のトータルソリューションにより、経営・業務の高度化を支援しています。今後は、デジタルとAIの活用を通じて、商流・物流・金流を含む業務プロセスの連動を進め、全体最適の実現と、顧客企業とその業界におけるDX・AX推進に貢献してまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社テクノスジャパン
所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー14階
代表者：代表取締役 社長執行役員 吉岡 隆
設立：1994年4月27日
資本金：5億6,252万円
URL：https://www.tecnos.co.jp/
※本文中の社名、商品・サービス名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。本文中は、(TM)、(R)マークなどを明記しておりません。
【お問い合わせ】
担当者：北畠（きたばたけ）、浦上
TEL：03-3374-1212（代表）
MAIL：pr@tecnos.co.jp