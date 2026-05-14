株式会社テクノスジャパン

デジタルとAIでつながる社会の未来を切り拓く　株式会社テクノスジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：吉岡 隆、以下「テクノスジャパン」）は、2026年5月21日（木）に開催される株式会社Kyutech ARISE主催「第1回Kyutech ARISE 学び合い交流セミナー」において、当社代表の吉岡 隆が特別講演を行うことをお知らせします。本セミナーは、「知識は、経営の知恵へと変わるのか」をテーマに、専門知と業務知をどのように結びつけ、経営判断や実務に活かしていくかを考える場です。



■経緯・背景


テクノスジャパンは、2021年に飯塚市新産業創出支援センター（e-ZUKAトライバレーセンター）内にサテライトオフィス「テクノスジャパンe-ZUKAイノベーションラボ」を開設し、地域に根ざした研究開発・共創活動を進めてきました。現在は九州工業大学 飯塚キャンパス内に「テクノスジャパン飯塚イノベーションラボ」として拠点を置き、同大学との共同研究などを通じて、産学連携による取り組みを推進しています。今回の登壇では、こうした取り組みを背景に、学術知見と企業現場の知見を結びつけ、経営・業務変革の実践につなげていくための視点を共有します。



■Kyutech ARISE交流セミナー概要


日時：2026年5月21日（木）13:00～17:00（開場12:30）


会場：立命館大学東京オフィス 東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー8階


※受付3階（※JR東京駅日本橋口直結）


テーマ：「知識は、経営の知恵へと変わるのかーシステムと組織の共創が拓くSociety5.0時代の「専門知」×「業務知」と学び増しー」


参加費：無料（事前申込制）


定員：70名


主催：株式会社Kyutech ARISE


後援：立命館大学、九州工業大学


申込期限：2026年5月14日（木）17:00


申込URL：https://www.kyutech-arise.co.jp/05-21-seminar/



■プログラムスケジュール


13:00　開会挨拶　株式会社Kyutech ARISE 代表取締役社長　嶺 正二郎


第1部


13:10　特別講演1　日本マイクロソフト株式会社　エグゼクティブアドバイザー　小柳津 篤 氏


14:00　特別講演2　株式会社クラウドワークス　執行役員/DX事業担当　北川 大輔 氏


14:30　特別講演3　株式会社テクノスジャパン　代表取締役 社長執行役員　吉岡 隆 氏


15:00　特別講演4　国立大学法人九州工業大学　学長　安永 卓生 氏


第2部


15:40　事例紹介1　株式会社日立システムズ　産業・流通情報サービス第一事業部長　田口 満雄 氏


16:10　事例紹介2　株式会社NTTデータグローバルソリューションズ　第一事業本部長　八木 将樹 氏


16:40　株式会社Kyutech ARISE事業紹介・閉会挨拶


閉会後　懇親会



■株式会社テクノスジャパンについて


テクノスジャパンは、「デジタルとAIで企業のビジネス変革を実現する」をグループミッション、「LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE」をビジョンとして掲げ、企業のデータドリブン経営に伴走しています。1994年の創業以来、ERPのシステムコンサルティングとインテグレーションを展開し、企業の基幹業務改革を支援してきました。現在はCRM、自社開発の企業間協調プラットフォーム「CBP」を組み合わせた「ERP×CRM×CBP」のトータルソリューションにより、経営・業務の高度化を支援しています。今後は、デジタルとAIの活用を通じて、商流・物流・金流を含む業務プロセスの連動を進め、全体最適の実現と、顧客企業とその業界におけるDX・AX推進に貢献してまいります。



【会社概要】


会社名：株式会社テクノスジャパン


所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティタワー14階


代表者：代表取締役 社長執行役員　吉岡 隆


設立：1994年4月27日


資本金：5億6,252万円


URL：https://www.tecnos.co.jp/



※本文中の社名、商品・サービス名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。本文中は、(TM)、(R)マークなどを明記しておりません。



【お問い合わせ】


担当者：北畠（きたばたけ）、浦上


TEL：03-3374-1212（代表）


MAIL：pr@tecnos.co.jp