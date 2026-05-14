【デジタルギャラリー】 八重洲ビルでアート鑑賞～第1回ART CONTEST＠八重仲ダイニングGallery～

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したデジタルギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

東京駅から徒歩4分。日本の玄関口として、古くは江戸の商業を支え、現在は世界を牽引するビジネス街へと進化を続ける「八重洲」。その中心に立つ東京建物八重洲ビルB1階の「八重仲ダイニング」が今回の舞台です。洗練された都市機能の中にありながら、日夜多くの人々が訪れ、活気に満ちた交流が生まれる食の拠点で、アートも楽しんでいただけるよう、第1回ART CONTESTで入選した14作品を八重仲ダイニングGalleyでデジタル展示します。

１．展示スペースについて

■名称：八重仲ダイニングGallery

■場所：東京建物八重洲ビル B1階 八重仲ダイニング（東京都中央区八重洲一丁目4-16）

■開館時間：施設の営業時間に準ずる ※日・祝日は原則閉館

■仕様：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した複数作品をプレイリストとして配信展示します。

■展示サイズ：61cm×61cm（窓寸法）

■参考URL：https://yaenaka-dining.com/

（展示の様子）

２．展示について

■プレイリスト：https://hackktag.com/playlist/1777259723253x350710939466072060

■内容：第1回ART CONTEST入選作品（14作品）

■展示期間：2026年5月2日（土）～2026年6月9日（火）

■参加アーティスト： カワゐマユラ | 百崎万理 | なっきー | chipo | 龍雲 |

ふたむらまさひこ /Masahiko Futamura | tsuchiya | 渡邊直仁 | ハリモ | 三宅響泉 | 成宮成人 |

Sayuri Nagakura | MIMAJAPAN | ジェームス 伊藤

３．遊休壁面の活用にお困りではないですか？

当社が運営するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG」には、約3,000名のアーティスト、約13,000点の作品登録があり、季節や施設ニーズに合わせて弊社専門スタッフによりキュレーションされた作品が自動で配信されるため、アートに関するお悩み（選ぶのが難しい、管理が大変、取り替えが大変など）を解決することが可能です。また、アウトサイダーアートや地元地域で活動されているアーティストの作品配信を通じたアーティスト支援プランもご用意しております。

その他、登録アーティストによるワークショップの講師派遣やオーダー制作なども受注しており、アートに関する様々なご要望にお応えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・デジタル額縁を用いた空間演出・遊休スペースの活用

・工事中の仮囲いへのアート展示

・アートワークショップ＋展示イベントの企画運営

・絵画のオーダーメイド制作 他

４．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合した、すべてのアーティストのためのアート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

５．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag