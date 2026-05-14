愛する人を亡くした悲しみを、太古の音楽と対話で包む。東京・小金井市で「自分だけの″グリーフ″音楽会」を5月23日開催

特定非営利活動法人ＵＰＴＲＥＥNPO法人UPTREE

家族介護者支援（ケアラーサポート）、ケアラーが集える場所の提供

NPO法人UPTREE（所在地：東京都小金井市、代表理事：阿久津美栄子）は、家族介護者（ケアラー）のメンタルサポートを専門とする非営利団体です。

大切な人を亡くした悲しみを、音楽と対話でそっと包む"グリーフ音楽会"。 ディジュリドゥの深く温かな響きに身をゆだね、精神科医の言葉に耳を傾け、同じ悲しみを持つ人と静かに語らう。

厚生労働省の統計によると、日本では年間約160万人が亡くなっており（2024年・過去最多）、その家族や大切な人を含めると、死別の悲しみを抱える方は計り知れない数にのぼります。しかし、その悲しみを安心して吐き出せる場は、まだ社会に十分ではありません。

葬儀が終わった後も、日常の中でふと押し寄せる悲しみを抱えている方に。 同じ経験をした人とつながりたい方に。

2026年5月23日（土）、東京都小金井市の真蔵院にて開催します。

「悲しみを打ち明けられる場がほしい」「同じ経験をした人と話したい」--大切な人を亡くした方からそうした声が多く寄せられています。しかし、グリーフ（悲嘆）を専門的にケアする場は、日本ではまだ十分に整っているとは言えません。

介護の現場でも同様です。長年家族を介護し、懸命に看取ったのちも、深い喪失感を一人で抱え続ける方が少なくありません。UPTREEはケアラー（家族介護者）支援の活動を通じて、こうした「看取り後の孤独」と向き合う方々の声を多く聞いてきました。

「悲しんでいい場所が、ほしい。」

本イベントは、そのシンプルな願いから生まれました。

あなたが過ごす90分間

１.ディジュリドゥ生演奏「NATA」

ディジュリドゥは、オーストラリアの先住民・アボリジニが数万年前から伝えてきた管楽器です。その低く深い倍音は、言葉を超えて身体の奥深くに響き、心を静める効果があると言われています。日常では決して聴くことのできない「太古の響き」に身をゆだね、大切な人を静かに想う時間をお過ごしください。

２.精神科医・植田宏樹氏による講話「心豊かに過ごすために」

グリーフ（悲嘆）のプロセスに精通した精神科医・植田宏樹氏が登壇。喪失の痛みと向き合いながら、日々を心豊かに過ごすためのヒントをやさしい言葉でお伝えします。「自分の悲しみはおかしくないのだろうか」という不安を抱える方にも、温かく寄り添う内容です。

３.同じ経験を持つ方との対話の時間

語っても、黙って聴いていても、涙が出ても--どんな形でも大丈夫です。同じ悲しみを抱えた人たちと言葉を交わす小さなつながりが、明日への一歩になることがあります。

イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/181216/table/2_1_d10d76f8e3ab74de517db9b3f140db14.jpg?v=202605141251 ]申し込み方法

定員15名・事前申込制のため、お早めにお申し込みください。

お申し込み： NPO法人UPTREEホームページの「お問い合わせフォーム(https://uptreex2.com/contact/)」より

NPO法人UPTREEについて

NPO法人UPTREEは、介護に追われ自分自身のケアが後回しになりがちな家族介護者・介護従事者のメンタルサポートを目的として活動するNPO法人です。「ケアをする人のための居場所をつくる」を使命に、グリーフケアや介護者支援のイベントを継続的に開催しています。

お問い合わせ・申込先

名称：NPO法人UPTREE（アップツリー）

TEL：042-381-5570

MAIL：info@uptreex2.com

※参加希望の方はお電話またはメールにてお申し込みください

お問い合わせ フォーム(https://uptreex2.com/contact/)

本プレスリリースに関するお問い合わせは、NPO法人UPTREE（info@uptreex2.com）までお願いいたします。