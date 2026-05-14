広島銀行の経営支援サービス「ひろぎんカレントクラブ」が、ビジネス動画配信『SmartSkill Video Library』を導入

株式会社レビックグローバル

企業の組織力向上を支援するソリューションを提供している株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理、以下「レビックグローバル」）は、株式会社広島銀行（本社：広島県広島市、代表取締役頭取：清宗 一男、以下「広島銀行」）が運営する会員制の経営支援サービス「ひろぎんカレントクラブ」において、ビジネス教育動画配信サービス「SmartSkill VideoLibrary（スマートスキル・ビデオライブラリ）」が導入されたことをお知らせいたします。



ビジネス教育動画配信サービス「SmartSkill VideoLibrary」は、大手金融機関や地方銀行、福利厚生提供企業など、多数の会員サービス事業社にご導入・ご活用いただいています。

「ひろぎんカレントクラブ」における本サービスの導入は、地域企業が直面する人財育成の課題を解決し、人的資本経営の推進を強力に支援するものです。

導入の背景｜高まる地域企業のニーズに応え、「人財育成」メニューをさらに強化

少子高齢化による労働力不足や、人的資本経営への関心の高まりを受け、地域企業にとっても「社員教育・育成」は経営の最重要課題の一つとなっています。しかし、多くの中小企業においては、教育体系の構築や高品質な研修コンテンツの確保が大きな負担となっているのが現状です。



広島銀行は、こうした地域企業の経営課題に対し、会員限定サービス「ひろぎんカレントクラブ」を通じて多角的なサポートを提供されています。この度、同クラブの「人財育成」メニューをさらに強化するため、日本を代表する大手企業の教育現場で活用されている、実績豊富で信頼性の高い動画コンテンツを配信する教育プラットフォーム「SmartSkill VideoLibrary」の導入に至りました。

SmartSkill VideoLibraryが選ばれた理由

1. 会員企業の「全社員」へ学びの機会を広げる柔軟な提供形態

広島銀行は、企業の礎である「人」への支援を重視しており、若手からベテランまで「全社員が等しく高品質な学びを得られる環境」を地域企業へ提供したいという強い思いから、本サービスの採用に至りました。

2. 金融機関における豊富な導入実績と、コンテンツの信頼性

「SmartSkill VideoLibrary」は、すでに多くの地方銀行や大手金融機関での導入実績があり、コンテンツの質・信頼性ともに高い評価を得ています。金融機関が地域企業に自信を持って推奨できる「確かな実績」が、導入の決め手となりました。

今後の展望

本導入により、「ひろぎんカレントクラブ」の会員は、場所や時間の制約を受けず、実務に直結する良質な学習コンテンツにアクセスすることが可能になります。自律的なスキルアップを後押しする環境を整えることで、地域企業における教育環境のさらなる充実を目指します。



広島銀行とレビックグローバルは、ともに、地域企業の多様な人財育成ニーズに応え、広島県を中心とした瀬戸内エリアにおける組織の活性化に貢献してまいります。

SmartSkill VideoLibraryとは

「SmartSkill VideoLibrary」は、主にポータブルスキルを学ぶことができる学習プラットフォームです。ビジネスマナー、ロジカルシンキング、コミュニケーション、マネジメント、事業戦略など、日本を代表する大手企業が企業内教育で利用している実績豊富で信頼性の高いコンテンツ865本（※1）を提供しています。



人的資本情報の開示が求められるようになる中で、企業内での教育・研修の支援環境の整備は企業経営上の大きな課題であり、社員教育・育成に関するニーズは増加しています。

レビックグローバルは法人向けの経営支援サービスや福利厚生サービスを行っている企業に対し本サービスを提供することで、サービスユーザーの満足度向上と新規ユーザー数の増加に貢献しています。



2022年9月のサービス提供開始以降、大手金融機関や地方銀行、福利厚生提供企業など多数の会員サービス事業社に採用され、幅広く活用されています。

▼「SmartSkill VideoLibrary」公式HP

https://www.revicglobal.com/e-learning-membership(https://www.revicglobal.com/e-learning-membership)

※1：SmartSkill VideoLibrary、スタンダードプランの場合

ひろぎんカレントクラブとは

ひろぎんカレントクラブは、広島銀行が運営する企業経営に役立つ様々なコンテンツを提供する会員限定サービスです。

幅広いサービスを通じて、地域社会と共に、「未来を、ひろげる。」というパーパスのもと、目まぐるしく変化する経営環境に直面する地域企業を多角的にサポートします。

本クラブでは、企業の経営判断の元になる「情報」、競争力を高める「人財」、生産性を高める「業務効率化」、そして持続的な成長を支える「事業拡大」の4つの軸を中心に多彩なソリューションを提供しています。



▼「ひろぎんカレントクラブ」公式HP

https://www.current.hirogin.co.jp/(https://www.current.hirogin.co.jp/)

株式会社広島銀行について

1878年の創業以来、地域金融機関として広島県を中心に地域社会の発展と成長に貢献。「コンシェルジュ」としてお客さまの視点に立った課題解決を実践し、豊かな人生と事業の成長への貢献を使命としています。現在は〈地域総合サービスグループ〉として、金融分野はもとより非金融分野も含めた幅広いサービスを提供。地域社会と共に共通価値を創造し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進しています。

● 社名 ：株式会社広島銀行

● 本 社 ：広島県広島市中区紙屋町一丁目3番8号

● 代表者 ：代表取締役頭取 清宗 一男

● 事業内容 ：普通銀行業

● URL ：https://www.hirogin.co.jp/

株式会社レビックグローバルについて

レビックグローバルは、株式会社ウィザスのグループ会社で1977年設立。LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

● 社名 ：株式会社レビックグローバル

● 本 社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

● 代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

● 事業内容 ：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

● URL ：https://www.revicglobal.com

本件に関するお問い合わせ先

● 株式会社レビックグローバル

● 担当：稲見/久内/安孫子

● 所在地：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

● TEL：03（6824）9782 FAX: 03（6824）9785

● email：po-accountsales@revicglobal.com

● URL：https://www.revicglobal.com/