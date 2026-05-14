AI時代に取得したい資格、1位は「AI・データ分析関連資格」｜約8割が“資格取得の必要性”を実感

株式会社サイトクリエーション

株式会社サイトクリエーション(https://sitecreation.co.jp/)が運営する資格情報メディア「とにかく資格ブログ」（ https://kansyuu.sitecreation.co.jp/qualification/ ）は、全国の男女100名を対象に「AI時代の資格取得に関するアンケート調査」を実施しました。

調査の結果、約8割が「AI時代に向けて資格取得や勉強の必要性を感じる」と回答。また、今後取得したい資格として「AI・データ分析関連資格」が最多となりました。

調査サマリー

- 82%が「AI時代に資格取得や勉強の必要性を感じる」と回答- AI普及による仕事への不安を感じる人は63%- 取得したい資格1位は「AI・データ分析関連資格」- 資格取得理由1位は「収入アップのため」- 「副業」「AIに代替されにくい仕事」を目的に資格取得を考える人も多数

AI時代に資格取得や勉強の必要性を感じる人は82%

「AI時代に向けて、新しい資格取得や勉強の必要性を感じますか？」という質問に対し、

- 非常に感じる：25%- やや感じる：57%- あまり感じない：16%- まったく感じない：2%

という結果となりました。

「非常に感じる」「やや感じる」を合わせると82%となり、多くの人がAI時代におけるスキルアップや資格取得の必要性を感じていることがわかります。

AI普及による仕事への不安を感じる人は63%

「AIの普及によって、自分の仕事への影響に不安を感じますか？」という質問では、

- 非常に感じる：15%- やや感じる：48%- あまり感じない：35%- まったく感じない：2%

という結果となりました。

約6割がAIによる仕事への影響に不安を感じており、将来に備えて資格取得や学習を検討する人が増えていることがうかがえます。

今後取得したい資格1位は「AI・データ分析関連資格」

「今後取得したい資格はありますか？」（複数回答可）という質問では、以下の結果となりました。

1位：AI・データ分析関連資格（32票）

2位：TOEIC・英語系資格（18票）

3位：Webマーケティング関連資格（17票）

4位：FP（ファイナンシャルプランナー）（16票）

5位：動画編集関連資格（15票）

AI時代を背景に、AIそのものを活用するためのスキルや、デジタル分野への関心が高まっていることがわかります。

また、Webマーケティングや動画編集など、副業・フリーランスにつながりやすいスキル系資格への関心も高い結果となりました。

資格取得の目的1位は「収入アップ」

「その資格を取得したい理由を教えてください」（複数回答可）という質問では、

1位：収入アップのため（38票）

2位：趣味・自己成長のため（37票）

3位：副業のため（33票）

4位：AIに代替されにくい仕事をしたいため（26票）

5位：現在の仕事に役立つため（25票）

という結果となりました。

単なるスキルアップだけでなく、「副業」「収入増加」「AIに代替されにくい働き方」を意識して資格取得を検討している人が多いことがわかります。

自由回答では「AIを使いこなす側になりたい」という声も

自由回答では、

- 「AIに頼るのではなく、AIを助手としてうまく活用していきたい」- 「ツールを上手く使って成果を出す必要がある」- 「どんな資格を取ればいいかわからない」

などの声が寄せられました。

AIを脅威として捉えるだけではなく、“AIを活用する側”になりたいと考える人も増えていることがわかります。

調査概要

調査対象：全国の男女 調査人数：100名

調査方法：インターネットアンケート調査（ランサーズ）

調査期間：2026年5月

「とにかく資格ブログ」について

「とにかく資格ブログ」は、資格取得・スキルアップ・キャリア形成に関する情報を発信するWebメディアです。

AI時代に求められる資格や働き方、スキルアップ情報などをわかりやすく発信しています。

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