ブロッコリーオンラインくじ「うたの☆プリンスさまっ♪ Secret Garden Party Ver.」が発売開始！

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株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：大儀 真士）は、ブロッコリーの通販「ブロッコリーオンライン」にて販売されるオンラインくじの新作「ブロッコリーオンラインくじ うたの☆プリンスさまっ♪ Secret Garden Party Ver.」の発売を開始しました。













「箔押しアクリルプレート」「A3サイズ布ポスター」など、多数の人気アイテムをラインナップ。1回で10個購入ごとにもらえるハッピーギフト賞もご用意しています。

2026年5月25日（月）23:59までの期間、ブロッコリーオンラインにて発売中。

2026年8月下旬から9月上旬にかけてお届けします。

詳細はブロッコリーオンライン、特設サイトをご確認ください。

https://broccolionline.jp/shop/e/eevent282/

【商品情報】

商品名　：ブロッコリーオンラインくじ うたの☆プリンスさまっ♪ Secret Garden Party Ver.

販売価格：1回880円（税込）

販売期間：2026年5月14日（木）12:00から2026年5月25日（月）23:59まで

出荷時期：2026年8月下旬から9月上旬にかけて順次出荷予定

【ラインナップ】※賞品画像はイメージです。実際の賞品とは多少異なる場合がございます。

A賞：箔押しアクリルプレート Secret Garden Party Ver.（全11種より選択可能）







B賞：A3サイズ布ポスター Secret Garden Party Ver.（全11種より選択可能）







C賞：箔押し風クリアカード&マット缶バッジセット Secret Garden Party Ver.（全11種よりランダム）







D賞：アクリルステッカーセット Secret Garden Party Ver.（全11種よりランダム）







ハッピーギフト賞：ステッカー Secret Garden Party Ver. （全11種よりランダム）







©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO

本件に関するお問合わせ先

株式会社ブロッコリー

マーケティンググループ　宣伝チーム

TEL: 03-5946-2811（代）

関連リンク

うたの☆プリンスさまっ♪　公式サイト

https://www.utapri.com/