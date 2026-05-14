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ブロッコリーオンラインくじ「うたの☆プリンスさまっ♪ Secret Garden Party Ver.」が発売開始！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、ブロッコリーの通販「ブロッコリーオンライン」にて販売されるオンラインくじの新作「ブロッコリーオンラインくじ うたの☆プリンスさまっ♪ Secret Garden Party Ver.」の発売を開始しました。
「箔押しアクリルプレート」「A3サイズ布ポスター」など、多数の人気アイテムをラインナップ。1回で10個購入ごとにもらえるハッピーギフト賞もご用意しています。
2026年5月25日（月）23:59までの期間、ブロッコリーオンラインにて発売中。
2026年8月下旬から9月上旬にかけてお届けします。
詳細はブロッコリーオンライン、特設サイトをご確認ください。
https://broccolionline.jp/shop/e/eevent282/
【商品情報】
商品名 ：ブロッコリーオンラインくじ うたの☆プリンスさまっ♪ Secret Garden Party Ver.
販売価格：1回880円（税込）
販売期間：2026年5月14日（木）12:00から2026年5月25日（月）23:59まで
出荷時期：2026年8月下旬から9月上旬にかけて順次出荷予定
【ラインナップ】※賞品画像はイメージです。実際の賞品とは多少異なる場合がございます。
A賞：箔押しアクリルプレート Secret Garden Party Ver.（全11種より選択可能）
B賞：A3サイズ布ポスター Secret Garden Party Ver.（全11種より選択可能）
C賞：箔押し風クリアカード&マット缶バッジセット Secret Garden Party Ver.（全11種よりランダム）
D賞：アクリルステッカーセット Secret Garden Party Ver.（全11種よりランダム）
ハッピーギフト賞：ステッカー Secret Garden Party Ver. （全11種よりランダム）
©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
関連リンク
うたの☆プリンスさまっ♪ 公式サイト
https://www.utapri.com/
「箔押しアクリルプレート」「A3サイズ布ポスター」など、多数の人気アイテムをラインナップ。1回で10個購入ごとにもらえるハッピーギフト賞もご用意しています。
2026年8月下旬から9月上旬にかけてお届けします。
詳細はブロッコリーオンライン、特設サイトをご確認ください。
https://broccolionline.jp/shop/e/eevent282/
【商品情報】
商品名 ：ブロッコリーオンラインくじ うたの☆プリンスさまっ♪ Secret Garden Party Ver.
販売価格：1回880円（税込）
販売期間：2026年5月14日（木）12:00から2026年5月25日（月）23:59まで
出荷時期：2026年8月下旬から9月上旬にかけて順次出荷予定
【ラインナップ】※賞品画像はイメージです。実際の賞品とは多少異なる場合がございます。
A賞：箔押しアクリルプレート Secret Garden Party Ver.（全11種より選択可能）
B賞：A3サイズ布ポスター Secret Garden Party Ver.（全11種より選択可能）
C賞：箔押し風クリアカード&マット缶バッジセット Secret Garden Party Ver.（全11種よりランダム）
D賞：アクリルステッカーセット Secret Garden Party Ver.（全11種よりランダム）
ハッピーギフト賞：ステッカー Secret Garden Party Ver. （全11種よりランダム）
©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
関連リンク
うたの☆プリンスさまっ♪ 公式サイト
https://www.utapri.com/