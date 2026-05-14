お待たせいたしました！「アカチャンホンポ くずはモール店」2026年5月29日（金）オープン！

株式会社 赤ちゃん本舗

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、大阪府枚方市の商業施設「くずはモール」内に、「アカチャンホンポ くずはモール店」を2026年5月29日（金）にオープンいたします。オープンを記念いたしまして、期間限定セールやポイントアップ企画などを実施いたします。

アカチャンホンポは妊娠・出産・子育てに必要なさまざまな商品や情報、イベントなどを提供する、地域の皆さまに愛されるお店を目指しています。子育て環境の変化や多様化する生活スタイルに合わせて「赤ちゃんのいる暮らし」をサポートしてまいります。

■期間限定セール・オープン記念特典

5月29日（金）～6月4日（木）まで期間限定セールを開催いたします。『くずはモール店』だけの特別価格の商品を多数ご用意して、皆さまのご来店をお待ちしております。

オープン記念特典として、セール期間中お買上げいただいた方に

「水99％Super 手口まわりウェットティッシュ（30枚入）」を

プレゼントいたします。（各日先着200名様限定 ※1家族様1点限り）

セール期間中にベビーカーやチャイルドシート、抱っこ紐などの

対象品をよりどり4点以上ご購入で合計価格より10%OFFになる出産準備おまとめフェアを実施いたします。

会員登録でお得なアカチャンホンポ ポイントは、5月29日（金）～5月31日（日）の3日間全品ポイント10倍を実施いたします。

■アカチャンホンポの会員登録でお得

入会費・年会費無料のポイント・アプリ会員に登録いただくと、さまざまな特典があります。アプリ登録でお得な情報やクーポンを受け取ることができます。また、出産予定日をご登録いただいたお客さまには、出産育児に役立つサンプルセット＆マタニティキーホルダーをプレゼントいたします。

■店舗概要

【店 名】 アカチャンホンポ くずはモール店

【所在地】 〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町10-85 くずはモール南館（ヒカリノモール）2F

【開店日】 2026年5月29日（金）

【営業時間】 （平日）10：00～20：00 （土日祝）10：00～21：00 (状況により変更となる場合があります)

【商品構成】 マタニティ・ベビー・キッズ用品（出産準備品、育児雑貨、衣料、玩具、ギフトなど）

【店舗ＨＰ】 https://stores.akachan.jp/341(https://stores.akachan.jp/341)

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp