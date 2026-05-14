【採用担当者向け】採用ミスマッチを改善！COPOを活用した”ギャップを埋める” コンテンツ活用術をセミナーで解説

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年５月20日(水) 14:00よりオンラインセミナー「「採用ミスマッチ」を改善するには？ COPOを活用した”ギャップを埋める” コンテンツ活用術」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260520/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260520

「応募はあるが、理想の人物像と違う」

「入社後のミスマッチや早期離職に課題を感じている」

こうした背景には、求人媒体上の給与や条件だけでは、企業の魅力や職場の雰囲気が十分に伝わりにくいという問題があります。

本セミナーでは、採用ブランディング支援サービス「COPO」を題材に、動画や記事を活用した情報発信の考え方を解説します。

求職者の理解や共感を促し、自社に合う人材へ情報を届けるためのコンテンツ設計や、採用広報に活かせる実践的なポイントをお伝えします。

本セミナーで学べる内容

COPOの活用事例

実際の導入事例をもとに、採用活動におけるCOPOの活用イメージや、求職者に情報を届けるためのポイントをご紹介します。

社名検索時の情報接点づくり

求職者が企業名を検索した際に、公式情報としてどのようなコンテンツを届けるべきかを整理します。自社サイトや採用ページと連動した情報発信の考え方を、SEOの観点も交えて解説します。

ミスマッチを防ぐコンテンツ設計

求人票だけでは伝えきれない働きがいや社風を、動画や記事を通じてどのように可視化するかを解説します。応募前の理解や納得感を高め、入社後のギャップを抑えるための具体的な方法をお伝えします。

当日のプログラム

（1）なぜ求人広告だけでは「ミスマッチ」が起きるのか

採用市場・プラットフォーム・求職者の変化を紐解き、「条件検索で集める採用」の限界を解説します。なぜ今の求職者は情報不足を感じるのか、なぜ入社後のギャップが埋まらないのか、その構造的な理由と対策の方向性を明らかにします。

（2）自社に合う人材に「選ばれる」コンテンツの仕組みと情報提供

ミスマッチを防ぐには、応募前に「理解（具体的な業務）」と「共感（カルチャー）」を深めてもらうことが不可欠です。動画と記事を組み合わせ、自社のリアルな姿を伝えて「この会社が良い」と思わせる（＝質の高い母集団を作る）ための実践的なノウハウと情報の見せ方を解説します。

登壇者

株式会社天職市場 開発チーム

制作マネージャー／ディレクター

吉田 有佑

株式会社マイナビにて約10年間、制作およびメディアの運用に携わり、採用市場の最前線で企業の課題解決や要望実現に向き合う。 2023年、株式会社天職市場へ入社。現在は制作部門のマネージャー兼プレイヤーとして、年間50社以上の採用サイトや動画、記事など、コンテンツ制作の企画・ディレクションを担当しています。 これまでの経験や知見を活かし、引き続き多くの企業の採用課題解決のサポートをしている。

株式会社天職市場 アナリストチーム

チーフアナリスト

斎藤 一

システムエンジニア・プロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタートし、大手人材会社広報担当を経て2019年より天職市場に入社。 ニュースと労働市場データ分析を人材採用に活用するアナリストチームを立ち上げ、採用トレンドやコンテンツ改善の情報提供を行っている。

開催概要

タイトル：「採用ミスマッチ」を改善するには？ COPOを活用した”ギャップを埋める” コンテンツ活用術

開催日時：2026年５月20日(水) 14:00 ～ 15:00 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260520/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260520(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260520/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260520)

【本リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社天職市場 セミナー事務局

担当：櫻井

電話番号：0120-52-1049

お問い合わせ：ten_seminar@1049.cc

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/