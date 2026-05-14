カオナビが、「ITreview Grid Award 2026 Spring」においてタレントマネジメント部門含む7部門で最高位「Leader」を受賞

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）が提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」が、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、30期連続のタレントマネジメント部門をはじめ、人事評価システム部門や1on1ツール部門など計7部門（カテゴリ）で、最高位となる「Leader」を受賞したことをお知らせします。

■ 多様なニーズに応える機能と、サービス全体の信頼が7部門受賞へ

この度「カオナビ」が受賞した「ITreview Grid Award 2026 Spring」の「Leader」は、IT製品レビュープラットフォーム「ITreview」に寄せられたユーザーの口コミを元に、満足度・認知度の双方が優れた製品に付与されるものです。口コミでは、直感的な操作性や業務効率化への貢献だけでなく、ユーザーの声に応え続ける開発姿勢や手厚いサポート体制など、プロダクトを超えたサービス全体への信頼が評価されています。

なお、「カオナビ」はタレントマネジメントカテゴリで唯一、中小企業から大企業まで全規模部門での受賞を果たしており、企業規模を問わず幅広くご活用いただいていることを実感しています。

＜タレントマネジメントシステム「カオナビ」の受賞カテゴリ＞

■ 「ITreview Grid Award」とは

- タレントマネジメントシステム ※30期連続https://www.itreview.jp/categories/talent-management(https://www.itreview.jp/categories/talent-management)- 人事評価システム ※11期連続https://www.itreview.jp/categories/personal-evaluation(https://www.itreview.jp/categories/personal-evaluation)- 1on1ツール ※4期連続https://www.itreview.jp/categories/1on1tool(https://www.itreview.jp/categories/1on1tool)- 従業員満足度調査（ES調査）ツール ※4期連続https://www.itreview.jp/categories/es-survey-tool(https://www.itreview.jp/categories/es-survey-tool)- エンゲージメントサーベイツール ※3期連続https://www.itreview.jp/categories/organizational-survey(https://www.itreview.jp/categories/organizational-survey)- スキル管理システム ※3期連続https://www.itreview.jp/categories/skill-management(https://www.itreview.jp/categories/skill-management)- 360度評価(多面評価)システム ※3期連続https://www.itreview.jp/categories/360-degree-evaluation-system(https://www.itreview.jp/categories/360-degree-evaluation-system)

「ITreview」に寄せられたユーザーのレビューを元に、顧客満足度や市場での製品認知度をマッピングした「ITreview Grid」において、優れた製品を表彰するアワードです。同一カテゴリーで、満足度・認知度の双方が優れた製品を「Leader」、満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰し、製品選定の重要な指標として多くの企業に活用されています。

アワードの詳細は、以下の専用ページをご参照ください。

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html(https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html)

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムです。社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置やリスキリング推進といった戦略的なタレントマネジメント業務を可能にします。そして、社員一人ひとりの価値を最大限に引き出し、人的資本経営の実現を支援します。

カオナビサービスサイト ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)︎」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

カオナビコーポレートサイト ： https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容 ： タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の

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