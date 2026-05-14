ターボ形ポンプ最重要知識を3時間で整理、基礎講座を開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、産業プラント等で広く用いられる渦巻きポンプに代表されるターボ形ポンプについて、分類から機能・性能、流量／全揚程と特性曲線、比速度、NPSHやキャビテーション、スラスト、要素部品までを3時間で体系的に整理できる入門セミナーを開催します。

ポンプは水・石油・化学液・薬品などの移送に欠かせない重要機器であり、プラント等が能力を発揮するためには常に健全な状態を保つことが不可欠です。一方で、設計や仕様書作成、運転・保守管理の現場では、特性曲線や全揚程、NPSH、キャビテーションなどの基本概念を短時間で整理したいというニーズがあります。

セミナー概要

講座詳細

- 講座名：渦巻きポンプの基礎・速習マスター講座- 開催形式：Zoomによるオンライン講義- 開催日時：2026/6/9（火）13:30～16:30- 受講料：19,800円（税込）- 講師：吉川 成 講師（元 荏原製作所 製品開発室長）

本セミナーでは、産業界で広く使われるターボ形ポンプ（渦巻きポンプ等）について、分類・機能と性能・基礎理論・要素部品を、実務で必要となる観点から整理して解説します。

セミナープログラム

- ポンプの基本的な分類- ターボ形ポンプの基本機能と特性 （1）基本機能、要項（流量と全揚程） （2）全揚程の計算（実揚程とシステムヘッド） （3）水動力と効率 （4）特性曲線 （5）比速度 （6）回転速度と性能 （7）設計圧力 （8）ターボ形ポンプのサイズ- キャビテーションとNPSH （1）飽和蒸気圧力 （2）キャビテーションとは （3）キャビテーションと飽和蒸気圧力 （4）NPSH （5）吸上げ高さ限界 （6）NPSHと運転流量 （7）吸込み比速度- 構造からみたターボ形ポンプ分類 （1）吸込み設備形態による分類 （2）羽根車の構造による分類 （3）ケーシング構造による分類 （4）据付制約条件による構造の選択- ポンプに作用するスラスト （1）ラジアルスラスト （2）軸スラスト- ポンプの要素部品について （1）三大要素部品 （2）軸受 （3）軸封- 質疑応答想定対象- ターボ形ポンプを使用する産業で、プラント等の運転管理・保守管理に従事する新入社員／若手技術者- エンジニアリング会社 回転機部門の新入社員／若手技術者- これからポンプ業務に関わる方、基礎を短時間で整理したい方

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/centrifugal-pump_basic/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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