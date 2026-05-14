【東京マリオットホテル】山梨県「マルトウ農園」の桃が彩る、 夏限定アフタヌーンティー「Summer Peach Afternoon Tea」を発売

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社Summer Peach Afternoon Teaイメージ

東京マリオットホテル（東京都品川区、総支配人:佐藤巨輔(さとう なおすけ)）では、2026年7月1日(水)～ 8月31日(月)の期間、ホテル1階レストラン「Lounge ＆ Dining G (ラウンジアンドダイニングジー)」にて、山梨県産桃を使用したアフタヌーンティー「Summer Peach Afternoon Tea(サマーピーチアフタヌーンティー)」を発売します。

都会の中でも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じながらお楽しみいただく東京マリオットホテルのアフタヌーンティー。7、8月は市場に滅多に出回らない山梨県「マルトウ農園」の桃を主役に、ペストリーシェフ石和悟(いしわ さとる)のこだわりが詰まったスイーツが皆様をお迎えします。桃は提供時期に最も旬を迎える品種を厳選し、前半は「日川白鳳」や「白鳳」などのジューシーで柔らかくとろけるような食感が特長の品種を、後半は「浅間白桃」や「川中島白桃」など締まった果肉と強い甘みが特長の品種など、2か月間でおよそ10品種の桃が順次登場します。桃とトンカビーンズが甘く芳醇に香るパフェ、シンプルながらも素材の風味が凝縮されたショートケーキ、コロンとした桃のフォルムがかわいらしいレアチーズムースなど、まさに"桃尽くし"のスイーツ8品をご用意しました。セイボリーには、オマール海老のペンネや桃のスープなど4品が彩りを添えます。

緑に囲まれ太陽が燦燦ときらめく御殿山の地で、桃の甘い香りとともに訪れる夏の恵みをお楽しみください。

「Summer Peach Afternoon Tea」について

＜上段＞

スイーツ イメージ１.[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6521/table/1774_1_95d015ec663a4681ba812d46455ee2d9.jpg?v=202605141251 ]

＜下段＞

スイーツ イメージ２.[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6521/table/1774_2_c1b71df26892139b326df694bcdbb313.jpg?v=202605141251 ]セイボリー イメージ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/6521/table/1774_3_c2974cc3685911012f69d10a714de599.jpg?v=202605141251 ]

【紅茶またはコーヒー】

※銘柄変更・おかわり自由

・「TWG Tea」 ティーセレクション8種

・コーヒーバリエーション5種

Summer Peach Afternoon Tea 概要

期間：2026年7月1日(水)～ 8月31日(月)

時間：13 :00～／15 :30～

場所：Lounge ＆ Dining G

料金：1名様 \7,500

※ご予約は2名様より2日前までの事前予約制となります。

※上記料金は消費税・サービス料が含まれています。

※記載の提供内容は変更になる場合がございます。

おすすめプラン「浴衣deアフタヌーンティー」

浴衣イメージ

夏の装いをより華やかに彩る特別な体験として、浴衣の着付けとアフタヌーンティーを組み合わせたプランもご用意いたしました。

当ホテル内の山野愛子美容室にて、お好みの浴衣の着付けとヘアセットをお楽しみいただいた後、御殿山の緑に包まれた開放感あふれるアトリウムでは、旬を迎えるフルーツをふんだんに使用したアフタヌーンティーをご用意いたします。

浴衣deアフタヌーンティー概要

期間：2026年7月1日(水)～9月30日(水)

時間：11 :30～／14 :00～

場所：山野愛子美容室（着付け・ヘアセット）、Lounge ＆ Dining G（アフタヌーンティー）

料金：1名様 \27,300（浴衣・帯・下駄・着付け・ヘアセット・アフタヌーンティーを含む）

※ご利用日の7日前までの完全予約制となります。なお、ご利用日の3日前以降のキャンセルにつきましては、キャンセル料として料金の100％を申し受けます。

※2026年9月1日(火)より、アフタヌーンティーのメニュー内容を変更いたします。

※上記料金は消費税・サービス料が含まれています。

※記載の提供内容は変更になる場合がございます。

＜ご予約・お問い合わせ先＞

東京マリオットホテル Lounge ＆ Dining G

TEL：03-5488-3929 URL： https://g.tokyomarriotthotel.com/afternoon-tea(https://g.tokyomarriotthotel.com/afternoon-tea)

ペストリーシェフ 石和 悟より

厳選したマルトウ農園の桃をさらに美味しく味わっていただきたいと思い、新たなアイテムを考案したり、以前よりご好評いただいているものはさらにアップデートを加えるなどスイーツ一つ一つにこだわりをしのばせています。マルトウ農園で手塩にかけて育てられた桃の味わいを最大限に生かしたスイーツたちを、心行くまでご堪能ください。

【マルトウ農園について】

生産量日本一を誇る桃の産地・山梨県の笛吹市に位置する。もともとの肥沃な土地を活かし、化学肥料や除草剤を一切使用せず、減農薬栽培を行うほか、果樹がより太陽光を受けられるように木の形状と間隔などにもこだわりながら、日川白鳳・みさか白鳳・白鳳・浅間白桃・なつっこ・紅くにか・川中島白桃の7品種をメインに育てている。

木の上でめいっぱい成熟させることで桃の甘さを最大限に引き出し、大きい実と高い糖度を誇る「ベストコンディション」の美味しい桃で出荷させることがモットー。完熟する分その傷みの早さゆえにおいしい状態で食べられる期間は短く、すぐに配送できるよう取引先が絞られており、市場に出回ることが少ない希少価値の高い桃として多くのファンを抱える。

マリオット・ホテルについて

世界70以上の国と地域において、およそ600件のホテルとリゾートを展開するマリオット・ホテルは、ホスピタリティの芸術を高め続け、お客様を第一に考えることはブランドの生きた遺産です。マリオットホテルは、モダンで快適な空間と心のこもったサービスを一貫して提供し、日常を超えた体験を提供することで、その水準を高めています。世界中の旅行者のニーズと期待が進化するにつれ、マリオットホテルも進化を遂げ、スタイル、デザイン、テクノロジーを取り入れたグレートルームロビーやモバイルゲストサービスなどの革新的なサービスで業界をリードしています。詳しい情報はwww.MarriottHotels.comをご覧ください。また、FacebookやX（@marriott）、Instagram（@marriotthotels）でも情報を発信しております。マリオット・ホテルは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、 marriottbonvoy.comをご覧ください。