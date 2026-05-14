日本通運、物流Webアプリ「DCX」のAI出荷予測機能を強化

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添進二郎 以下、日本通運）は、物流Webアプリ「DCX（デジタル・コマース・トランスフォーメーション）」のデータ分析オプションサービス「Business Insight」において、AIを活用した出荷予測機能を強化し、サービスの利便性を向上させました。

■機能強化の背景

近年、サプライチェーンの複雑化が進む中、販売機会の損失を防ぎながら適正在庫を維持するため、精度の高い出荷予測の重要性が一層高まっています。

このような課題に対応するため、日本通運は、倉庫内で蓄積されたオペレーションデータを基に、入出荷履歴や在庫明細をリアルタイムに確認できる物流Webアプリ「DCX」を提供しています。また、2025年4月には、「DCX」内の物流データを可視化・分析し、お客様の意思決定を支援する「Business Insight」において、AIを活用した出荷予測のサービスを開始しました。

この度、変化の激しい市場環境の中で、より迅速な在庫戦略の立案を可能にするため、AI出荷予測機能を刷新し、算出スピードと処理能力を大幅に向上させました。

■機能強化による主な効果

- 予測算出時間を大幅に短縮

これまで1アイテムあたり1～2時間程度を要していた計算プロセスを見直し、算出時間を約5分へと短縮しました。予測は、日別・週別・月別で最大半年先まで算出可能なため、さまざまな視点から、より手軽に予測結果を取得できるようになりました。

- 複数アイテムの一括予測に対応

従来、個別に実施していた予測処理を、複数アイテムでも同時に実行できるよう機能を拡張しました。多品目を取り扱うお客様でも、主要な製品群の予測を一括かつ短時間に実施できるため、業務負荷の軽減につなげられます。

- 10段階の予測値選択と実績比較

AIによる予測では、統計的な確率に基づき10段階の予測結果を算出できます。お客様は、欠品リスクを最小化したい、過剰在庫を徹底して抑えたいといった商品ごとの戦略や許容度に応じて、最適な予測値を柔軟に選択できるようになりました。

また、実際の出荷実績との照合も可能なため、10段階の予測値の中から実態に最も近い値を把握しやすくなり、PDCAサイクルを回しながら継続的に予測精度を向上させることができます。

- 「Business Insight」による多角的なデータ分析

AI出荷予測は、「Business Insight」の各種分析メニューと組み合わせることで、より具体的なマーケティング施策や販売戦略に活用できます*。

・エリア別出荷分析： 地域や納品先ごとの需要の偏りを把握し、細かい販売施策の策定を支援

・滞留在庫分析： 長期保管商品を早期に把握し、セールや価格変更が必要な対象品を特定

・同時注文の明細分析： 店舗レイアウトの見直しやECのクロスセル、得意先向け提案に活用

ＮＸグループは、今後もAIをはじめとしたデジタル技術を活用し、お客様のサプライチェーンにおける新たな価値創造と社会課題の解決に向けて積極的に取り組んでまいります。

■DCXに関する当社Webサイト

https://www.nipponexpress.com/dcx/jp/top/index.html

■関連リリース

日本通運、物流Webアプリ「DCX」で、AIを活用した出荷予測サービスを開始

https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/press/2025/20250403-1.html

日本通運、倉庫作業の可視化を実現する「Operation Insight」サービスを開始

https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/press/2025/20251219-1.html

*：データ量や条件により変動する場合があります。またAI出荷予測機能は、DCXを通した一定以上の出荷実績データが必要になります。

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。